Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток

Иран постави 45 танкера в черен списък заради предполагаеми нарушения на неговите правила за преминаване през Ормузкия проток и заплаши корабите и товарите им с глоби, задържане и конфискация. Под удар могат да попаднат и плавателни съдове, които прехвърлят товари от или към тези танкери.

Сред засегнатите са кораби на големи компании от ОАЕ, Саудитска Арабия и други държави, включително ADNOC L&S, Navig8 Tankers и Bahri. Иран не е уточнил конкретно какви правила са били нарушени, но настоява, че корабите трябва да получават разрешение и да плащат определени такси.

Ормузкият проток е критичен за световната енергетика, преди войната през него са преминавали около 20% от световния дневен износ на петрол и LNG. Според САЩ потокът постепенно се възстановява и вече надхвърля 8 млн. барела петрол дневно, което прави иранските заплахи потенциален фактор за нов скок на енергийните цени.

Iran threatens 45 tankers with fines, confiscation in Hormuz escalation https://t.co/MBL3vhQqWn https://t.co/MBL3vhQqWn — Reuters (@Reuters) August 24, 2026

Иран заяви, че е включил в черен списък 45 танкера, нарушили неговите правила за преминаване през Ормузкия проток, и ще предприема действия срещу всички плавателни съдове, които прехвърлят товари с тях. Това е поредна ескалация на заплахите на Техеран спрямо ключовия морски маршрут шест месеца след началото на войната, пише Reuters .

Посочените кораби могат да бъдат глобявани, задържани, а товарите им, конфискувани, според публикация от неделя вечерта в X на Управлението на Персийския залив и Ормузкия проток, нов орган, създаден от Иран за управление на протока.

Предупреждението идва само дни след като САЩ заплашиха Иран с „най-тежките санкции в историята“, а Техеран заяви, че отговорът му на всякакви нови американски заплахи ще бъде „опустошителен“.

В ограничения списък са включени много големи петролни танкери, както и танкери за втечнен природен газ (LNG), втечнен петролен газ (LPG) и кораби за превоз на рафинирани петролни продукти.

Сред посочените плавателни съдове има кораби, собственост на базираната в ОАЕ ADNOC Logistics and Shipping (ADNOC L&S), нейното дъщерно дружество Navig8 Tankers, както и на саудитския национален корабен оператор Bahri.

Иранското управление предупреди, че всеки кораб, участващ в операции за прехвърляне на товари от кораб на кораб с някой от посочените танкери, също може да бъде добавен към черния списък.

Публикацията не уточнява какво точно представляват „правилата“ на Иран. В миналото обаче Техеран е заявявал, че корабособствениците трябва да получат разрешение от Иран за преминаване през протока и че корабите трябва да плащат за услуги, свързани със сигурността и други дейности.

САЩ също са наложили военноморска блокада на свързани с Иран морски превози.

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Защо Ормузкият проток е толкова важен?

Преди конфликтът с Иран да наруши танкерния трафик, през региона преминаваха около 20% от световния дневен износ на суров петрол и втечнен природен газ.

Координирани от САЩ операции за дискретно прекарване на танкери през Ормузкия проток и прехвърляне на товара им на супертанкери, които чакат извън протока, постепенно възстановяват част от тези обеми.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви в петък, че седемдневната средна стойност на петрола, напускащ протока, е над 8 милиона барела дневно, като подчерта ролята на американските военноморски сили за поддържането на потока.

В иранския черен списък са включени също кораби, управлявани или притежавани от Klaveness Ship Management, Stolt Tankers и южнокорейската Sinokor.

ADNOC отказа коментар, докато останалите корабни компании не са отговорили веднага на запитванията на Reuters.

Управлението на Персийския залив и Ормузкия проток заяви, че собствениците на товари трябва да се консултират с актуализирания списък на плавателните съдове, считани за несъответстващи на изискванията при пътувания, свързани с региона.

Корабите, които искат да бъдат премахнати от списъка, трябва да подадат заявление до иранските морски власти, придружено от съответните обяснения.

По-долу е публикуван пълният списък на плавателните съдове, включени в списъка за несъответствие.