Свят

Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток

Сред посочените кораби са плавателни съдове на ADNOC L&S, Bahri и други международни корабни компании

25 август 2026, 11:53
Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток
Ормузкия проток   
Източник: БТА
  • Иран постави 45 танкера в черен списък заради предполагаеми нарушения на неговите правила за преминаване през Ормузкия проток и заплаши корабите и товарите им с глоби, задържане и конфискация. Под удар могат да попаднат и плавателни съдове, които прехвърлят товари от или към тези танкери.
  • Сред засегнатите са кораби на големи компании от ОАЕ, Саудитска Арабия и други държави, включително ADNOC L&S, Navig8 Tankers и Bahri. Иран не е уточнил конкретно какви правила са били нарушени, но настоява, че корабите трябва да получават разрешение и да плащат определени такси.
  • Ормузкият проток е критичен за световната енергетика, преди войната през него са преминавали около 20% от световния дневен износ на петрол и LNG. Според САЩ потокът постепенно се възстановява и вече надхвърля 8 млн. барела петрол дневно, което прави иранските заплахи потенциален фактор за нов скок на енергийните цени.

Иран заяви, че е включил в черен списък 45 танкера, нарушили неговите правила за преминаване през Ормузкия проток, и ще предприема действия срещу всички плавателни съдове, които прехвърлят товари с тях. Това е поредна ескалация на заплахите на Техеран спрямо ключовия морски маршрут шест месеца след началото на войната, пише Reuters.

Посочените кораби могат да бъдат глобявани, задържани, а товарите им, конфискувани, според публикация от неделя вечерта в X на Управлението на Персийския залив и Ормузкия проток, нов орган, създаден от Иран за управление на протока.

Предупреждението идва само дни след като САЩ заплашиха Иран с „най-тежките санкции в историята“, а Техеран заяви, че отговорът му на всякакви нови американски заплахи ще бъде „опустошителен“.

В ограничения списък са включени много големи петролни танкери, както и танкери за втечнен природен газ (LNG), втечнен петролен газ (LPG) и кораби за превоз на рафинирани петролни продукти.

Сред посочените плавателни съдове има кораби, собственост на базираната в ОАЕ ADNOC Logistics and Shipping (ADNOC L&S), нейното дъщерно дружество Navig8 Tankers, както и на саудитския национален корабен оператор Bahri.

Иранското управление предупреди, че всеки кораб, участващ в операции за прехвърляне на товари от кораб на кораб с някой от посочените танкери, също може да бъде добавен към черния списък.

Публикацията не уточнява какво точно представляват „правилата“ на Иран. В миналото обаче Техеран е заявявал, че корабособствениците трябва да получат разрешение от Иран за преминаване през протока и че корабите трябва да плащат за услуги, свързани със сигурността и други дейности.

САЩ също са наложили военноморска блокада на свързани с Иран морски превози.

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Преди конфликтът с Иран да наруши танкерния трафик, през региона преминаваха около 20% от световния дневен износ на суров петрол и втечнен природен газ.

Координирани от САЩ операции за дискретно прекарване на танкери през Ормузкия проток и прехвърляне на товара им на супертанкери, които чакат извън протока, постепенно възстановяват част от тези обеми.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви в петък, че седемдневната средна стойност на петрола, напускащ протока, е над 8 милиона барела дневно, като подчерта ролята на американските военноморски сили за поддържането на потока.

В иранския черен списък са включени също кораби, управлявани или притежавани от Klaveness Ship Management, Stolt Tankers и южнокорейската Sinokor.

ADNOC отказа коментар, докато останалите корабни компании не са отговорили веднага на запитванията на Reuters.

Управлението на Персийския залив и Ормузкия проток заяви, че собствениците на товари трябва да се консултират с актуализирания списък на плавателните съдове, считани за несъответстващи на изискванията при пътувания, свързани с региона.

Корабите, които искат да бъдат премахнати от списъка, трябва да подадат заявление до иранските морски власти, придружено от съответните обяснения.

По-долу е публикуван пълният списък на плавателните съдове, включени в списъка за несъответствие.

No.
Име на кораба
IMO номер
1
Kiku
9329796
2
Mubaraz
9074626
3
Minoan Pioneer
9471630
4
Hafeet
9928009
5
Al Rekayyat
9397339
6
Wedyan
9524970
7
Cyprus Prosperity
9595216
8
Al Rawdah
9734513
9
Rasheeda
9443413
10
Lebrethah
9976927
11
Lila ​Vadinar
9324100
12
Maha Roos
9231004
13
Gfs Galaxy
9401271
14
Al Bahyah
9937799
15
Mombasa B
9739501
16
Stolt Magnesium
9739317
17
Al Watan
9615030
18
Navig8 Messi
9482859
19
Singapore Prosperity
9419967
20
Disha
9250713
21
Gaslog Shanghai
9600528
22
Lubna
9489065
23
Hazi 1
7802598
24
Ryujin
8206818
25
Anna Barbara
9407500
26
Sunbird Arrow
9323821
27
Minoan Dignity
9294484
28
Maria
9917828
29
Kavomaleas
1042823
30
Mardan
9360453
31
Sweden Prosperity
9588392
32
Jarnain
9823546
33
Kaifan
9656046
34
Nissos Kea
9920758
35
Rotterdam Energy
9508859
36
Al Hamra
9074640
37
Umm Al Ashtan
9074652
38
Marigold Lng
9230062
39
Banastar
9228045
40
Navara
9241798
41
Nissos Heraclea
9419618
42
Blue Star 1
9215115
43
Ashley
9258466
44
Mraweh
9074638
45
Al ​Lulu
9583627
Източник: Reuters    
Иран Ормузки проток Танкери Черен списък Санкции Петрол Корабоплаване САЩ Геополитическо напрежение Морска сигурност
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