Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток

- Иран постави 45 танкера в черен списък заради предполагаеми нарушения на неговите правила за преминаване през Ормузкия проток и заплаши корабите и товарите им с глоби, задържане и конфискация. Под удар могат да попаднат и плавателни съдове, които прехвърлят товари от или към тези танкери.
- Сред засегнатите са кораби на големи компании от ОАЕ, Саудитска Арабия и други държави, включително ADNOC L&S, Navig8 Tankers и Bahri. Иран не е уточнил конкретно какви правила са били нарушени, но настоява, че корабите трябва да получават разрешение и да плащат определени такси.
- Ормузкият проток е критичен за световната енергетика, преди войната през него са преминавали около 20% от световния дневен износ на петрол и LNG. Според САЩ потокът постепенно се възстановява и вече надхвърля 8 млн. барела петрол дневно, което прави иранските заплахи потенциален фактор за нов скок на енергийните цени.
Iran threatens 45 tankers with fines, confiscation in Hormuz escalation https://t.co/MBL3vhQqWn https://t.co/MBL3vhQqWn— Reuters (@Reuters) August 24, 2026
Иран заяви, че е включил в черен списък 45 танкера, нарушили неговите правила за преминаване през Ормузкия проток, и ще предприема действия срещу всички плавателни съдове, които прехвърлят товари с тях. Това е поредна ескалация на заплахите на Техеран спрямо ключовия морски маршрут шест месеца след началото на войната, пише Reuters.
Посочените кораби могат да бъдат глобявани, задържани, а товарите им, конфискувани, според публикация от неделя вечерта в X на Управлението на Персийския залив и Ормузкия проток, нов орган, създаден от Иран за управление на протока.
Предупреждението идва само дни след като САЩ заплашиха Иран с „най-тежките санкции в историята“, а Техеран заяви, че отговорът му на всякакви нови американски заплахи ще бъде „опустошителен“.
В ограничения списък са включени много големи петролни танкери, както и танкери за втечнен природен газ (LNG), втечнен петролен газ (LPG) и кораби за превоз на рафинирани петролни продукти.
Сред посочените плавателни съдове има кораби, собственост на базираната в ОАЕ ADNOC Logistics and Shipping (ADNOC L&S), нейното дъщерно дружество Navig8 Tankers, както и на саудитския национален корабен оператор Bahri.
Иранското управление предупреди, че всеки кораб, участващ в операции за прехвърляне на товари от кораб на кораб с някой от посочените танкери, също може да бъде добавен към черния списък.
Публикацията не уточнява какво точно представляват „правилата“ на Иран. В миналото обаче Техеран е заявявал, че корабособствениците трябва да получат разрешение от Иран за преминаване през протока и че корабите трябва да плащат за услуги, свързани със сигурността и други дейности.
САЩ също са наложили военноморска блокада на свързани с Иран морски превози.
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Преди конфликтът с Иран да наруши танкерния трафик, през региона преминаваха около 20% от световния дневен износ на суров петрол и втечнен природен газ.
Координирани от САЩ операции за дискретно прекарване на танкери през Ормузкия проток и прехвърляне на товара им на супертанкери, които чакат извън протока, постепенно възстановяват част от тези обеми.
Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви в петък, че седемдневната средна стойност на петрола, напускащ протока, е над 8 милиона барела дневно, като подчерта ролята на американските военноморски сили за поддържането на потока.
В иранския черен списък са включени също кораби, управлявани или притежавани от Klaveness Ship Management, Stolt Tankers и южнокорейската Sinokor.
ADNOC отказа коментар, докато останалите корабни компании не са отговорили веднага на запитванията на Reuters.
Управлението на Персийския залив и Ормузкия проток заяви, че собствениците на товари трябва да се консултират с актуализирания списък на плавателните съдове, считани за несъответстващи на изискванията при пътувания, свързани с региона.
Корабите, които искат да бъдат премахнати от списъка, трябва да подадат заявление до иранските морски власти, придружено от съответните обяснения.
По-долу е публикуван пълният списък на плавателните съдове, включени в списъка за несъответствие.
|
No.
|
Име на кораба
|
IMO номер
|
1
|
Kiku
|
9329796
|
2
|
Mubaraz
|
9074626
|
3
|
Minoan Pioneer
|
9471630
|
4
|
Hafeet
|
9928009
|
5
|
Al Rekayyat
|
9397339
|
6
|
Wedyan
|
9524970
|
7
|
Cyprus Prosperity
|
9595216
|
8
|
Al Rawdah
|
9734513
|
9
|
Rasheeda
|
9443413
|
10
|
Lebrethah
|
9976927
|
11
|
Lila Vadinar
|
9324100
|
12
|
Maha Roos
|
9231004
|
13
|
Gfs Galaxy
|
9401271
|
14
|
Al Bahyah
|
9937799
|
15
|
Mombasa B
|
9739501
|
16
|
Stolt Magnesium
|
9739317
|
17
|
Al Watan
|
9615030
|
18
|
Navig8 Messi
|
9482859
|
19
|
Singapore Prosperity
|
9419967
|
20
|
Disha
|
9250713
|
21
|
Gaslog Shanghai
|
9600528
|
22
|
Lubna
|
9489065
|
23
|
Hazi 1
|
7802598
|
24
|
Ryujin
|
8206818
|
25
|
Anna Barbara
|
9407500
|
26
|
Sunbird Arrow
|
9323821
|
27
|
Minoan Dignity
|
9294484
|
28
|
Maria
|
9917828
|
29
|
Kavomaleas
|
1042823
|
30
|
Mardan
|
9360453
|
31
|
Sweden Prosperity
|
9588392
|
32
|
Jarnain
|
9823546
|
33
|
Kaifan
|
9656046
|
34
|
Nissos Kea
|
9920758
|
35
|
Rotterdam Energy
|
9508859
|
36
|
Al Hamra
|
9074640
|
37
|
Umm Al Ashtan
|
9074652
|
38
|
Marigold Lng
|
9230062
|
39
|
Banastar
|
9228045
|
40
|
Navara
|
9241798
|
41
|
Nissos Heraclea
|
9419618
|
42
|
Blue Star 1
|
9215115
|
43
|
Ashley
|
9258466
|
44
|
Mraweh
|
9074638
|
45
|
Al Lulu
|
9583627