Свят

Операция „Икономически парий“: САЩ обявиха тотална икономическа офанзива срещу Иран

Американският финансов министър Скот Бесънт обяви операция „Икономически парий“, удряща 5 ключови сектора на иранската икономика. Техеран отхвърли заплахите и предупреди, че е подготвен за отговор срещу енергийните интереси на САЩ

25 август 2026, 10:06
Операция „Икономически парий“: САЩ обявиха тотална икономическа офанзива срещу Иран
Източник: IStock

М инистърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви снощи нова мащабна нова санкционна кампания, насочена срещу икономическите връзки на Иран с останалия свят като част от усилията на Вашингтон се стреми да засили натиска върху Техеран почти шест месеца след началото на войната, предадоха световните агенции.

"Новите секторни санкции, обявени днес, са насочени към пет от най-важните жизнени артерии на Иран, които страната използва в други държави: цифрови активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване", заяви Бесънт на пресконференция.

Кампанията, наречена "Операция "Икономически парий", чиято цел е да прекъсне източниците на приходи за могъщия Корпус на гвардейците на ислямската революция и да принуди Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток.

Освен че заплаши с вторични санкции страните, които продължават да правят бизнес с Иран, Бесънт предупреди, че всяка финансова институция, улесняваща прането на пари от името на Техеран, ще бъде изключена от системата на американския долар. Той заяви, че до края на седмицата ще бъде направено "важно съобщение" относно една такава институция.

Бесънт обаче не даде много конкретни подробности въпреки обещанията на президента Доналд Тръмп за безпрецедентна икономическа офанзива.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф отхвърли заплахите на САЩ, като заяви, че "никой не вярва на техните гръмки изявления".

В социалната платформа "Екс" той изтъкна, че Вашингтон няма икономическата възможност да ограничи още повече отношенията си с други държави.

Миналата седмица Тръмп обеща действия в "исторически мащаб" и заяви, че санкциите ще бъдат "най-опустошителната икономическа операция", която някога е била предприемана срещу дадена страна, като я сравни с "икономически Ден Д" за Иран.

На въпроса защо осакатяващите мерки, обявени снощи не се налагат незабавно, Бесънт отговори: "Защо бих искал да разруша световната финансова система?"

Той обаче допълни, че Вашингтон е готов да "действа много бързо".

"Министерството на финансите е картирало всеки възел, всеки посредник и всяка мрежа, които Иран е използвал за контрабанда на петрол и заобикаляне на санкциите", каза Бесънт.

"От днес нататък действията на министерството на финансите и други агенции ще затегнат примката" и ще блокират всеки потенциален източник на приходи, който финансира Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР)", добави той.

Бесънт заяви, че екипи от министерството на финансите, Държавния департамент и американските въоръжени сили се срещат с международни партньори, за да ги притиснат да прекратят дейностите, набелязани от Вашингтон.

На страните са били поставени крайни срокове за прекратяване на тези дейности, каза той, като предупреди, че в противен случай Вашингтон ще предприеме едностранни действия.

Отделно от това правителството на САЩ обяви санкции срещу отделни компании, лица и кораби, обвинени в подпомагане на Иран да генерира приходи от търговията си с петрол.

Мерките са насочени и срещу компании и лица в Близкия изток и Източна Азия, които Вашингтон обвинява, че предоставят на Иран финансова и логистична подкрепа при придобиването на технологии за ядрени изследвания и разработване на ракети. Сред тях са и компании в Китай.

Държавният департамент на САЩ наложи санкции и срещу няколко висши военни длъжностни лица.

Миналата седмица Тръмп заплаши Иран с безпрецедентна "икономическа война" и предупреди, че страните, подкрепящи Техеран, включително чрез своите финансови институции, компании, летища и правителствени агенции, ще се сблъскат с "мащабни икономически последствия".

Опитите за икономическа изолация на Иран не са новост. От десетилетия насам ООН, САЩ и Европейският съюз налагат широкомащабни санкции, за да окажат икономически натиск върху Иран във връзка със спорната му ядрена програма, нарушенията на правата на човека и подкрепата за Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Последните санкции се обявяват почти шест месеца след началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран, в която Вашингтон все още не е постигнал пробив.

Макар взаимните атаки да намаляха през последните седмици, ключовите спорни въпроси остават нерешени, включително бъдещето на иранската ядрена програма и Ормузкия проток.

Иранският отговор

Иран обеща да отвърне на разширените санкции на САЩ, като Техеран изрази увереност, че основните му търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от страна на Вашингтон.

Преди обявяването на мерките Иран заплаши както с възможен военен отговор, така и с по-нататъшно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на каквито и да било икономически мерки от страна на САЩ.

След обявяването им иранският министър на икономиката Али Маданизаде заяви: „Напълно сме подготвени за санкциите на САЩ.“

„Естествено, враговете ни възнамеряват да ни нанесат икономически терористичен удар, но и ние разполагаме със собствени инструменти и знаем как да играем тази игра. Нашата отбрана вече не е толкова дефанзивна; враговете трябва да очакват атака“, заяви той в интервю за държавната телевизия.

Нито Китай, нито Русия са „приели“ мерките на САЩ, добави той, като предрече, че и други държави ще им се противопоставят.

Бригаден генерал Хосеин Мохеби, говорител на КГИР, обеща тежки удари по жизненоважните интереси и енергийните възли на САЩ, ако инфраструктурата на Иран бъде застрашена, съобщи "ПресТиВи".

Източник: БТА/Елена Савова    
Санкции срещу Иран САЩ-Иран Икономически натиск Доналд Тръмп Скот Бесънт Корпус на гвардейците на ислямската революция Икономическа война Ормузки проток Иранска ядрена програма Геополитика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

На

На "сафари" за хора: Как руската армия тероризира Херсон

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ново тревожно явление в TikTok: снимане на екстремно шофиране в крадена кола

Ново тревожно явление в TikTok: снимане на екстремно шофиране в крадена кола

carmarket.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Свят Преди 2 минути

Вашингтон отваря вратата за инвестиции и връщане на Дамаск към световната икономика, но пред новото сирийско ръководство остават сериозни предизвикателства

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

България Преди 8 минути

Полицията е предотвратила подготвян грабеж на частен дом във Видин

Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“

Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 34 минути

Страхът се превръща в истинска сила в четиринадесетата седмица на кампанията на KINO NOVA

<p>Роджър Федерер се завръща на US Open</p>

Роджър Федерер се завръща на US Open за демонстративен мач

Свят Преди 39 минути

Легендата ще играе срещу Анди Родик, но категорично изключва завръщане в професионалния тенис

.

Мартин Кънев: “От една година се подготвям за сезона на шампионите в “Игри на волята”. Готов съм за нови успехи!

Любопитно Преди 42 минути

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

България Преди 1 час

Тиктокърът напусна дома си, докато е под домашен арест, а полицията продължава да го издирва

<p>Съдия с европейски опит е номинирана за член на ВСС</p>

Красимира Милачкова е предложена за член на ВСС от квотата на съдиите

България Преди 1 час

Съдията от Административния съд - София-град е предложена от магистрати от ВКС, ВАС, АССГ и Административен съд - Плевен

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

България Преди 1 час

Той е задържан за 72 часа и прокуратурата иска да остане в ареста

.

От музикалната сцена до кафемашината: Норт Уест разкри коя е мечтата ѝ за първа работа

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че 13-годишната Норт Уест вече гради музикална кариера, тя мечтае за обикновен тийнейджърски живот. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест сподели, че веднага щом навърши 14 години, иска да започне работа във верига за кафе

Володимир Журавльов

От заподозрян за „Северен поток“ до холивудски консултант: Кой е Володимир Журавльов?

Свят Преди 1 час

Заподозреният е задържан в Хърватия, докато работел като консултант по холивудския филм „Snake Island“.

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

България Преди 1 час

Документът урежда продължаването на предоставянето на информационно-комуникационни услуги

.

„Как да разкараш гаджето за 10 дни“ се завръща: Кейт Хъдсън и Матю Макконъхи отново заедно

Любопитно Преди 1 час

Кейт Хъдсън става продуцент на продължението на хитовата комедия от 2003 г., като се очаква да се завърне на екран с Матю Макконъхи. Вижте 20 тайни от задкулисието на филма — от роклята за милиони до пълните импровизации на актьорите

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

България Преди 1 час

Произшествието е станало в Пордим

Ормузкия проток

Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Сред посочените кораби са плавателни съдове на ADNOC L&S, Bahri и други международни корабни компании

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Любопитно Преди 2 часа

44-годишната Иванка Тръмп демонстрира перфектна фигура и спортни умения, докато караше сърф в Коста Рика. Дъщерята на Тръмп се наслаждава на тропическа семейна ваканция заедно със съпруга си Джаред Кушнер и трите им деца

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

България Преди 2 часа

„Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени“, заяви вътрешният министър

Всичко от днес

От мрежата

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

На 2746 метра: Бойко Кръстанов качи връх Тодорка с бебе на ръце

Edna.bg

NOVA поставя зрителите в центъра на забавлението тази есен

Edna.bg

Моуриньо: Не очаквам специално посрещане на „Бернабеу“, искам страстна подкрепа за отбора

Gong.bg

Гърците спретнаха неприятен номер на Левски

Gong.bg

Докато МВР го издирва Стоян Колев се появи в социалните мрежи и обяви, че е в чужбина

Nova.bg

Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg