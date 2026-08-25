Свят

Кошмарът на ОАЕ: Празни хотели, бягство на милионери и опити за спасение на икономиката

Конфликтът с Иран срина заетостта в хотелите в Дубай и прогони чуждестранните милионери от страната. Въпреки че властите в ОАЕ приемат пакети от облекчения и твърдят, че се възстановяват, анализаторите предупреждават за скрити рискове.

25 август 2026, 10:47
Кошмарът на ОАЕ: Празни хотели, бягство на милионери и опити за спасение на икономиката
Източник: iStock

Б огатите напускат страната, туристите не идват: икономиката на ОАЕ страда заради войната с Иран. Властите обаче твърдят, че възстановяването вече е в ход, съобщи Deutsche Welle.

Каква е реалността?

През юли властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха премии за привличането на посетители в страната между юли и октомври - пакет от привилегии (отстъпки) на стойност около 800 долара. Това се случва в момент, когато повечето чуждестранни правителства все още предупреждават гражданите си да не пътуват до ОАЕ поради конфликта с Иран.

След като в края на февруари Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран, Техеран отвърна с атаки срещу съюзниците на САЩ в региона, включително ОАЕ. В резултат на това заетостта на хотелите в емирството Дубай се срина драстично - от 80% до едва около 10%. Оттогава някои хотели затвориха преждевременно за планирани ремонти, а други петзвездни курорти привличаха местните жители с 50-процентна отстъпка за почивка у дома.

Войната в Иран засяга чуждестранните жители

От около 11,8 милиона души в ОАЕ малко над 10 милиона са чужденци. Тази група обхваща както милионери, които са освободени от данъци в ОАЕ, така и трудови мигранти, които пращат пари на семействата си в родината.

Много от по-заможните лица, загрижени за своята сигурност, напуснаха страната, когато иранските ракети започнаха да прелитат над главите им. За да ги привлекат обратно, ОАЕ възнамеряват да приложат по-гъвкаво правилата за данъчното местожителство: жителите ще могат да пребивават по-дълго в чужбина, без да губят данъчния си статут в ОАЕ.

Подготвен беше също и пакет от помощи на стойност 680 милиона щатски долара. Въпреки това има и други тревожни показатели: анализаторите очакват спад на преките чуждестранни инвестиции в държавите от Персийския залив, както и на брутния вътрешен продукт (БВП) - за първи път от началото на пандемията от коронавирус. Аналитичното звено на медийната група "Икономист" предупреди на 31 юли, че рискът от нов регионален конфликт ще определя предпазливостта на инвеститорите до края на годината.

Работодателите обявиха съкращения на работни места и спряха да наемат нови служители. Същевременно инфлационният натиск, донякъде вследствие на блокадата на Ормузкия проток, доведе до скок на цените на суровините и вносните стоки, а недвижимите имоти поевтиняха.

Ограничена прозрачност

Предвид тези цифри се създава впечатлението за значителни икономически проблеми. Авторитарното правителство обаче не публикува редовно актуални финансови данни.

Колко различно се оценява в международен план положението на ОАЕ в резултат на това, показа наскоро заявката на Централната банка на Емирствата за т.нар. валутен суап със САЩ. Такива механизми позволяват директен достъп до валутата на съответния договорен партньор, като се заобикалят валутните пазари.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че преговорите са били с цел подпомагане на икономиката на ОАЕ за преодоляването на последиците от войната. Малко след това посланикът на ОАЕ в САЩ Юсеф Ал Отайба опроверга това: "Всяко твърдение, че ОАЕ се нуждаят от външна финансова подкрепа, не отчита фактите. ОАЕ разполагат с една от най-финансово устойчивите икономики в света", написа той във Фейсбук.

През май Абдул Азиз ал-Гураир, председател на Банковата асоциация на ОАЕ, заяви, че няма никакви опасения относно изтичане на капитали или недостиг на долари. "Става въпрос за изграждане на доверие и за да се покаже, че ние сме сред икономиките с най-голямо доверие в света", казва анонимен източник пред "Файненшъл Таймс".

Преговорите за валутен суап механизъм трябва да се разглеждат по-скоро като "превантивна мярка, отколкото като признак за остра криза", успокоява в интервю за ДВ и експертът Адам Холдсток от британската консултантска фирма Oxford Economics. Вярно е, че паричната база на ОАЕ е спаднала с 8 процента през март. "Въпреки това основната икономическа ситуация в ОАЕ е стабилна, а спадът в паричната база вече се е стабилизирал."

Щефан Хертог от Лондонския икономически университет също смята, че реакциите на пазара и изявленията на компаниите и инвеститорите продължават да създават впечатлението, че кризата е на път да отмине. Осъзнаването на една "нова нормалност" между война и мир, която се проточва дълго, все още не се е наложило напълно. Същевременно той припомня, че средата на лятото не съвпада с високия туристически сезон.

Неравномерни последици

На въпроса дали икономиката на ОАЕ е в дълбока криза или е на път да се възстанови, Адам Холдсток отговаря, че и двете оценки са отчасти верни "По-голямата част от загубите са в секторите на търговията на дребно, транспорта и в туризма, тъй като преди 2028 година не се очаква броят на чуждите посетители да достигне нивото от 2025 г."

По-устойчиви сектори като финансовите услуги и икономическите дейности, свързани с държавата, частично компенсират загубите. Ето защо общата картина "изглежда по-добра, отколкото предполагат данните от сектора на хотелиерството и ресторантьорството".

"ОАЕ полагат големи усилия, за да се справят с напрежението, предизвикано от конфликта с Иран. Но тъй като регионът остава в състояние на несигурност между конфликт и стабилност, е трудно да се създаде и поддържа икономическа динамика на няколко фронта", казва Роберт Могиелницки от базирания във Вашингтон "Институт за арабските държави от Персийския залив" в интервю за ДВ. "Все още е твърде рано да се говори за истинско възстановяване, тъй като трайно прекратяване на конфликта все още не се очертава."

Въпреки това Могиелницки и други анализатори очакват възстановяване. "Ако допуснем, че войната ще приключи, не очакваме трайни щети", казва Холдсток. "Икономическите фундаментални показатели на ОАЕ – сред които благоприятната за бизнеса среда, позицията им като глобален авиационен център, както и успешният им опит в привличането на капитал и таланти – остават непокътнати", добавя той.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
икономика на ОАЕ конфликт с Иран туризъм икономическа криза чуждестранни инвестиции Дубай изтичане на капитали регионален конфликт икономическо възстановяване геополитически рискове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

На

На "сафари" за хора: Как руската армия тероризира Херсон

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ново тревожно явление в TikTok: снимане на екстремно шофиране в крадена кола

Ново тревожно явление в TikTok: снимане на екстремно шофиране в крадена кола

carmarket.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

България Преди 7 минути

Полицията е предотвратила подготвян грабеж на частен дом във Видин

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Свят Преди 20 минути

Вашингтон отваря вратата за инвестиции и връщане на Дамаск към световната икономика, но пред новото сирийско ръководство остават сериозни предизвикателства

Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“

Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 33 минути

Страхът се превръща в истинска сила в четиринадесетата седмица на кампанията на KINO NOVA

<p>Роджър Федерер се завръща на US Open</p>

Роджър Федерер се завръща на US Open за демонстративен мач

Свят Преди 38 минути

Легендата ще играе срещу Анди Родик, но категорично изключва завръщане в професионалния тенис

.

Мартин Кънев: “От една година се подготвям за сезона на шампионите в “Игри на волята”. Готов съм за нови успехи!

Любопитно Преди 41 минути

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

България Преди 59 минути

Тиктокърът напусна дома си, докато е под домашен арест, а полицията продължава да го издирва

<p>Съдия с европейски опит е номинирана за член на ВСС</p>

Красимира Милачкова е предложена за член на ВСС от квотата на съдиите

България Преди 59 минути

Съдията от Административния съд - София-град е предложена от магистрати от ВКС, ВАС, АССГ и Административен съд - Плевен

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

България Преди 1 час

Той е задържан за 72 часа и прокуратурата иска да остане в ареста

.

От музикалната сцена до кафемашината: Норт Уест разкри коя е мечтата ѝ за първа работа

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че 13-годишната Норт Уест вече гради музикална кариера, тя мечтае за обикновен тийнейджърски живот. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест сподели, че веднага щом навърши 14 години, иска да започне работа във верига за кафе

Володимир Журавльов

От заподозрян за „Северен поток“ до холивудски консултант: Кой е Володимир Журавльов?

Свят Преди 1 час

Заподозреният е задържан в Хърватия, докато работел като консултант по холивудския филм „Snake Island“.

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

България Преди 1 час

Документът урежда продължаването на предоставянето на информационно-комуникационни услуги

.

„Как да разкараш гаджето за 10 дни“ се завръща: Кейт Хъдсън и Матю Макконъхи отново заедно

Любопитно Преди 1 час

Кейт Хъдсън става продуцент на продължението на хитовата комедия от 2003 г., като се очаква да се завърне на екран с Матю Макконъхи. Вижте 20 тайни от задкулисието на филма — от роклята за милиони до пълните импровизации на актьорите

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

България Преди 1 час

Произшествието е станало в Пордим

Ормузкия проток

Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Сред посочените кораби са плавателни съдове на ADNOC L&S, Bahri и други международни корабни компании

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Любопитно Преди 2 часа

44-годишната Иванка Тръмп демонстрира перфектна фигура и спортни умения, докато караше сърф в Коста Рика. Дъщерята на Тръмп се наслаждава на тропическа семейна ваканция заедно със съпруга си Джаред Кушнер и трите им деца

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

България Преди 2 часа

„Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени“, заяви вътрешният министър

Всичко от днес

От мрежата

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

На 2746 метра: Бойко Кръстанов качи връх Тодорка с бебе на ръце

Edna.bg

NOVA поставя зрителите в центъра на забавлението тази есен

Edna.bg

Моуриньо: Не очаквам специално посрещане на „Бернабеу“, искам страстна подкрепа за отбора

Gong.bg

Гърците спретнаха неприятен номер на Левски

Gong.bg

Докато МВР го издирва Стоян Колев се появи в социалните мрежи и обяви, че е в чужбина

Nova.bg

Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg