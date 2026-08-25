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Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

44-годишната Иванка Тръмп демонстрира перфектна фигура и спортни умения, докато караше сърф в Коста Рика. Дъщерята на Тръмп се наслаждава на тропическа семейна ваканция заедно със съпруга си Джаред Кушнер и трите им деца

25 август 2026, 11:47
Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф
Източник: Getty Images

И ванка Тръмп постави спортните си умения на изпитание, демонстрирайки завидни майсторство в сърфирането по време на семейна ваканция в екзотична Коста Рика, съобщи Page Six.

44-годишната дъщеря на американския президент Доналд Тръмп беше уловена от папараци в пълна блясък и с усмивка на лицето, докато пореше вълните с зелена дъска в компанията на личен инструктор.

За водното си приключение Иванка заложи на бял неопренов топ, черно долнище и коса, сплетена в стегната плитка, за да не ѝ пречи във водата.

В един от моментите русата красавица загуби равновесие и падна в океана, но инцидентът изобщо не развали настроението ѝ. Тя бързо се изправи, качи се отново на дъската и продължи да опитва с усмивка.

Семейна идилия в тропиците

Съпругът ѝ Джаред Кушнер и трите им деца - Арабела Роуз (13 г.), Джоузеф Фредерик (10 г.) и Теодор Джеймс (8 г.) – не присъстваха на самия урок по сърф, но семейството активно се наслаждава на ваканцията си.

Преди броени дни Иванка сподели серия от снимки в Instagram, показвайки как петимата прекарват незабравимо време сред природата и на голф игрището.

„Летни кадри“ (Summer Snaps), спретнато озаглави тя галерията си в социалните мрежи.

Иванка и семейството ѝ редовно пътуват до Коста Рика, а бизнес дамата винаги се възползва от възможността да се качи на дъската. За последно тя бе заснета да кара сърф през пролетта на миналата година, когато децата ѝ я наблюдаваха с възторг от брега.

Тропическите ваканции на семейството често включват и други известни членове на фамилията, сред които супермоделът Карли Клос, която е омъжена за брата на Джаред - Джошуа Кушнер.

Източник: Page Six    
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