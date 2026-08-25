НСБП пита защо магистрат от СГП се преназначава във Военно-окръжната прокуратура

Независимото сдружение на българските прокурори поиска публични мотиви за процедурата по преназначаване на магистрат от Следствения отдел на СГП във Военно-окръжна прокуратура – София, която трябва да бъде разгледана от Прокурорската колегия на ВСС на 26 август.

НСБП посочва, че сходно искане за преназначаване през 2026 г. е било отхвърлено, а липсата на публично обяснение за различното решение може да създаде съмнения за избирателност и привилегировано отношение.

Сдружението настоява за сравнителен анализ на двата случая и публични данни за необходимостта от преместването. Ако такава информация не бъде представена преди заседанието, НСБП иска точката да бъде отложена до осигуряване на прозрачно и мотивирано решение.

Прокурори: Прави се опит да бъде дискредитирана дейността ни

Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) поиска публични мотиви за преназначаването на магистрат от Софийската градска прокуратура (СГП) във Военно-окръжната прокуратура – София в позиция, изпратена до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и медиите. Позицията е подписана от Георги Балков, председател на Управителния съвет на НСБП.

Поводът е включеният в дневния ред за заседанието на Прокурорската колегия на 26 август проект на решение относно „Процедура за преназначаване на един магистрат по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Следствения отдел в СГП във Военно-окръжна прокуратура – София, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №24 от 15.07.2026 г.“

Сдружението поставя въпросите по тази процедура като част от професионалния си ангажимент да отстоява равнопоставеността на прокурорите и следователите, и прозрачните, справедливи и основани на обективни критерии условия за тяхното професионално развитие. Преназначаването по чл. 194, ал. 1 Закона за съдебната власт има трайно отражение върху кадровия състав на засегнатите органи и се осъществява извън общия конкурсен ред. Затова всяко прилагане на този механизъм поставя на проверка дали кадровата политика се ръководи от действителните нужди на службата и от еднакви правила за всички магистрати.

По данни, с които Сдружението разполага, през 2026 г. е разглеждано сходно искане за преназначаване на друг магистрат във Военно-окръжна прокуратура – София, което е било оставено без уважение. Различното разрешаване на съпоставими кадрови случаи без публично изложени основания създава основателни съмнения за избирателност и привилегировано третиране. Тези съмнения могат да бъдат преодолени единствено чрез открито съпоставяне на фактите и мотивирано прилагане на еднакви критерии.

В тази връзка сдружението настоява Прокурорската колегия да предостави публичен отговор на въпроса как е възникнала инициативата за откриване на настоящата процедура, от кого е направено предложението и какви конкретни факти са установили необходимостта от преместване на щатна длъжност от Следствения отдел в СГП във Военно-окръжна прокуратура – София.

От сдружението молят за сравнителен анализ и данните, на които се основава предложението, да бъдат публикувани и обсъдени в откритото заседание на Прокурорската колегия. Ако такъв анализ не е изготвен или необходимата информация не може да бъде предоставена преди заседанието, молим разглеждането на точката да бъде отложено до осигуряването на условия за информирано, публично и проверимо решение, пише в позицията.

На 13 август НСБП предложи в Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) да се впише и създаването на специален механизъм за сигнали за натиск и вмешателство според становище на организацията, разпространено до медиите тогава.