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Съветник на Тръмп каза, че децата трябва да ядат храна „директно от земята“ - например хотдог

Бен Карсън говори за прясна храна от местни ферми, но включването на хотдога в примерите му предизвика смях

25 август 2026, 10:45
Съветник на Тръмп каза, че децата трябва да ядат храна „директно от земята“ - например хотдог
Източник: Istock
  • Бен Карсън предизвика подигравки, след като при представяне на инициатива за здравословно хранене в училищата постави „прясна сладка царевица и хотдог“ сред примерите за храна, която децата могат да опитват директно от местни ферми.
  • Инициативата „Harvest to Hallways“ предвижда инвестиции от $50 млн. в училищните столове, включително до $25 млн. грантове за училища, които използват местно произведени храни. Тя е част от движението „Make America Healthy Again“ (MAHA).
  • Изказването идва на фона на поредни спорни хранителни съвети от представители на администрацията на Тръмп. Въпреки подигравките, самата програма цели да подобри училищното хранене и да свърже училищата с местни фермери.

Училище подтиква към полезно хранене с измама

Съветникът на президента Доналд Тръмп по храненето д-р Бен Карсън предизвика подигравки, след като при представянето на нова инициатива за здравословно хранене в училищата каза, че децата трябва да опитват прясна храна от местни ферми и включи хотдога сред примерите.

По време на събитие в понеделник Карсън разказа за посещение в училище заедно със земеделския министър Брук Ролинс, където децата получили пълномаслено мляко.

„Те бяха толкова изненадани. Казаха: „Не знаех, че млякото може да има толкова добър вкус!“, разказа той.

След това Карсън предложи децата да бъдат запознавани с храната още на мястото, където се произвежда.

„Ами ако ги запознаем с храна, прясно извадена от земята? Да ги научим, да създадем връзки с фермерите, за да научат за почвата, за напояването и за влиянието му върху реколтата“, каза той.

Карсън продължи с примери:

„Те получават възможност да изядат домат, току-що откъснат от стъблото. Това е различна храна от тази, която получавате в магазина. Прясна сладка царевица и хотдог.“

Последвалият смях в залата привлече внимание към странното съчетание на „здравословна храна“ и хотдог. Карсън обаче продължи, че преживяването може да помогне на децата да не жадуват за нездравословни продукти, които са широко разпространени.

  • Част от инициативата „Make America Healthy Again“

Карсън, бивш неврохирург, е национален съветник по хранене, здраве и жилищна политика към Министерството на земеделието. Преди това беше министър на жилищното строителство и градското развитие по време на първия президентски мандат на Тръмп.

Изказването му е поредният гаф на представител на администрацията, опитващ се да популяризира движението „Make America Healthy Again“ (MAHA), което поставя особен акцент върху ограничаването на ултрапреработените храни.

По време на събитието Карсън подкрепи новата инициатива „Harvest to Hallways“, представена от Ролинс и здравния министър Робърт Ф. Кенеди-младши.

Програмата предвижда 50 милиона долара инвестиции в училищните столове, включително средства за ново оборудване и до 25 милиона долара под формата на грантове за училища, които предлагат местно произведени храни.

  • Поредна серия от спорни хранителни съвети

Инициативата идва след няколко други коментирани изказвания на представители на администрацията.

В края на юли Кенеди беше критикуван за подценяване на цената на съставките в свое кулинарно предаване, посветено на здравословни и достъпни ястия. При изчисленията е била посочена само цената на количеството, необходимо за една порция, вместо реалната цена на опаковките, които потребителят трябва да закупи.

По-рано тази година и Ролинс беше подложена на подигравки, след като предложи като бюджетно ястие комбинация от пилешко, броколи, царевична тортила и още един продукт.

Междувременно цената на приготвения обяд за дете вече надхвърля 6 долара, а много американски семейства изпитват затруднения с разходите за храна.

Същественото: инициативата действително предвижда значителни инвестиции в по-здравословно училищно хранене и местни фермери. Но коментарът на Карсън за „прясна храна от земята“ и особено включването на хотдог сред примерите дадоха повод за поредната вълна от подигравки към хранителната политика на администрацията.

Източник: The Independent    
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