Скараха ли се Доналд и Мелания? Експерти разчетоха сигналите

К адри с президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания от неделното състезание „Freedom 250 Grand Prix“ във Вашингтон предизвикаха дискусии в интернет, като редица потребители в социалните мрежи спекулират относно някои видимо напрегнати моменти между двойката.

Видеоклиповете, разпространяващи се онлайн, показват семейство Тръмп, седящи заедно в ложа на състезанието и разменящи си думи, след което Мелания се изправя от мястото си и си тръгва, пише американското издание HuffPost.

В сравнение с предишни първи дами (и дори в сравнение с нейните първи четири години в тази роля), Мелания прави впечатление с отсъствието си от обществения живот по време на втория мандат на Тръмп. Но след повече от месец без публични появи, тя се появи отново миналата седмица – завръщане, което изглежда привлече допълнително внимание на фона на нарастващия интерес към асистентката на президента Натали Харп.

Разбира се, кадри без звук, заснети през стъкло от разстояние, могат да разкрият само ограничена информация. Но експерти по езика на тялото, които наблюдават двойката от години, твърдят, че начинът, по който си взаимодействат, казва много.

Карен Доналдсън, експерт по комуникация и език на тялото, забелязва сигнали в стойката и позицията на ръцете на първата дама по време на взаимодействията им.

„Ръцете ѝ бяха кръстосани пред гърдите, докато говореше с Тръмп, което е физическа бариера, често показваща защитна реакция или несъгласие. Виждаме я да се навежда, за да му каже нещо, докато държи ръцете си сгънати пред гърдите, но не обръща горната част на тялото си към него“, заяви тя пред изданието.

Damn it’s pretty obvious that Melania isn’t happy with Trump and likely doesn’t even want to be at the Freedom 250 Indy car Grand Prix. pic.twitter.com/l9gohWD3Kh — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) August 24, 2026

Доналдсън обясни, че Мелания забележимо не показва „фронтинг“ (fronting), което експертът определя като „обръщане на цялото тяло и лице в посоката на човека, с когото говорите, което показва уважение и висок интерес“. „Тя избягва напълно да се ангажира с него, показвайки буквално неохота да застане с лице към него.Това може да сигнализира за разочарование от ситуацията или от човека “, казва Доналдсън.

Експертът по език на тялото и поведенчески анализатор Трейси Браун отбелязва подобни сигнали. „Ръцете ѝ са плътно кръстосани – това е самозащита. В един момент тя прави жест с ръка, с който отхвърля това, което той казва“, казва Браун.

„Тя буквално му се сопва. Всеки път, когато виждате такива резки движения, има доста гняв. Ъгълчетата на устните ѝ са извити надолу, така че тук има и реална тъга“, добави тя.

Вглеждайки се в лицето на първата дама, експертите забелязват и ясна промяна в нейните изражения. „Те преминават от сравнително приятни изражения към по-сериозни. Има по-концентриран зрителен контакт. Изражението на лицата им става все по-сериозно и все по-малко закачливо. Тя просто започва да изглежда откровено ядосана“, казва Дениз Дъдли, клиничен психолог и поведенчески експерт.

Дъдли отбелязва и липсата на това, което тя нарича „афилиативни сигнали“ – малките погледи, кимания и микроизражения, които двойките обикновено си разменят, за да дадат знак, че са на едно мнение. „Липсват каквито и да било афилиативни сигнали с напредването на разговора.И двамата са просто дистанцирани“, отбелязва тя.

Тъй като семейство Тръмп са в общественото внимание от десетилетия, Дъдли обяснява, че съществува по-широко разбиране за тяхната основна линия на поведение и език на тялото, така че има отправна точка за сравнение как се държат публично в различни моменти. „Всичко, което виждам, е абсолютно съвместимо с това, което бихме нарекли междуличностно несъгласие или поне напрегнат момент. Не знаем какво си казват, но моделът на поведение е доста интересен“, казва Дъдли.

Тя забелязва особено рязко отклонение от обичайното базово поведение на Мелания. „Тя става по-малко топла. Разговорът е по-концентриран. Изглежда по-категорична. Не изглежда уплашена, отдръпната или подчинена – тя го гледа, отговаря и изглежда отстоява позицията си. Не избягва погледа му. Не се опитва да се направи по-незабележима. Изглежда напълно присъстваща, а това не е обичайното ѝ поведение. Тя е много по-активна, отколкото сме я виждали“, казва Дъдли.

Пати Вуд, експерт по език на тялото и невербална комуникация, описа това, което определи като продължителна тъга и напрежение в изражението на първата дама по време на целия видеоклип.

„Тя изглежда тъжна. Почти можете да усетите напрежението в нея – сякаш се сдържа и си поема въздух, за да премине през този момент. Устните ѝ са толкова напрегнати и изправени, почти замръзнали в това състояние, което не е това, което обикновено виждаме“, казва Вуд.

Няколко експерти се заинтересуваха от момента, в който Мелания се изправя и напуска мястото си по време на събитието.

„Изправянето и отдалечаването е най-крайната форма на прекъсване на контакта. Ако се замислим за разговорите, които водим с хората – можем да не сме съгласни, можем да погледнем встрани, можем да кажем „спести ми това“. Но изправянето и отдалечаването е най-ясният начин, с който разполагаме, за да прекратим даден разговор“, казва Дъдли.

Тя също така внимателно отбеляза, че заминаването на първата дама може да е било несвързано с техния разговор. „Не можем със сигурност да твърдим, че тя е станала и си е тръгнала заради разговора. Моментът може да е просто съвпадение. Възможно е някой да се е нуждаел от нея или тя вече да е планирала да тръгва“.

Все пак Дъдли отбеляза, че дори Мелания да е имала ангажимент, по-очакваното поведение в такава ситуация би било да даде знак, че си тръгва, но ще се върне. „Ако бях по средата на интензивен разговор, вероятно бих докоснала ръката на другия или бих направила нещо, за да кажа: „Виж, наистина трябва да вървя. Ще продължим това след малко, но знам, че всичко ще бъде наред“. Но нищо от това не се случва. Тя просто си тръгва“, казва Дъдли.

Вуд направи подобно наблюдение. „Има едно движение, което правите, когато напускате ситуация, която искате просто да отхвърлите, да я отблъснете, да я накарате да изчезне. Това е жестът на отхвърляне, който тя направи, когато се изправи. Тя не се консултира с него. Просто стана и си тръгна. Нямаше сбогуване, нямаше край на разговора“, каза тя.

Браун също обърна внимание на езика на тялото на президента. „От негова страна виждаме мълчаливо несъгласие – стиснати устни. Той омаловажава каквото и да е нейното притеснение“, казва Браун. Дъдли описва Тръмп като изглеждащ упорит по време на разговора с първата дама.

„За каквото и да говори той, изглежда на нея не ѝ харесва, но той продължава да говори. Той просто продължава. Изглежда наистина увлечен в това, което казва, опитвайки се, предполагам, да изложи своята гледна точка. Намира време да погледне назад към състезанието, но все още е в разговора“, казва тя.

Всеки път, когато двама души изпитват несъгласие или конфликт, е важно да предприемат стъпки към изглаждане на отношенията. „Има малки възстановителни поведения след напрежение – това може да бъде каквото и да е: лека усмивка, кимане, докосване, кратък смях, омекотяване на лицето, просто поглед или дори само едно: „Знаеш ли, не сме съгласни за това, но сме добре“, обясни Дъдли.

Ако семейство Тръмп наистина са имали разногласие, тя добави, че накрая не е имало никакъв знак за изглаждане. „Ситуацията така и не омекна. Няма доказателства за помирение“, каза тя.