Кола блъсна 85-годишна жена в Шумен

85-годишна жена е настанена за лечение в болница, след като е била блъсната от автомобил в Шумен. Инцидентът е станал на бул. „Велики Преслав“ в квартал „Дивдядово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Шумен

Сигналът за произшествието е подаден малко след 8:15 ч. на 24 август. На място са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ.

По първоначални данни лек автомобил „Форд Фиеста“ с шуменска регистрация е ударил пешеходката, докато тя пресичала пътното платно на необозначено място.

Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Разград

Жената е транспортирана до шуменската болница. При прегледа са установени фрактури на лицеви кости и шиен прешлен. Тя е настанена за лечение, като няма опасност за живота ѝ.

70-годишният водач на автомобила е тестван за употреба на алкохол. Пробата е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство.

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

През юли на територията на област Шумен са регистрирани 63 пътнотранспортни произшествия. Това е с 15 инцидента по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

От всички произшествия 12 са били тежки. При тях са загинали трима души, а други 15 участници в движението са били ранени.