Свят

Обрат в близкия изток: Разговорите в Техеран, които могат да отворят Ормузкия проток

Пакистан и Иран „постигнаха значителен напредък“ в преговорите, които се фокусираха върху войната на САЩ и Израел срещу Иран и пътя към мира, заяви пакистанският министър на вътрешните работи

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 август 2026, 10:00
Обрат в близкия изток: Разговорите в Техеран, които могат да отворят Ормузкия проток
Ормузкият проток   
Източник: GettyImages

П акистан и Иран „постигнаха значителен напредък“ в преговорите, които се фокусираха върху войната на САЩ и Израел срещу Иран и пътя към мира, заяви  пакистанският министър на вътрешните работи в края на посещението си в Техеран.

Преговорите между двете страни са били фокусирани върху мерки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, отваряне на Ормузкия проток и ускорено прекратяване на конфликта, се посочва в изявление на пакистанското военно ведомство относно срещата между началника на армията на страната, Асим Мунир, и иранското ръководство.

Двете страни също така са обменили мнения относно регионалния мир и начина за реализиране на постигнато чрез преговори решение на спора, се посочва в изявлението.

„Иранският президент откровено сподели гледната точка на своето правителство и ние имахме много конструктивен обмен по въпросите, свързани с това“, заяви министърът на вътрешните работи Мохсин Накви, който придружаваше Мунир в Техеран, в публикация в X.

Белият дом и Държавният департамент не отговориха веднага на запитванията за коментар.

Стана известно, че Мунир е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп преди посещението си в Техеран.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
Пакистан Иран преговори регионален мир предотвратяване на ескалация Ормузки проток САЩ Израел Асим Мунир външна политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

На

На "сафари" за хора: Как руската армия тероризира Херсон

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ново тревожно явление в TikTok: снимане на екстремно шофиране в крадена кола

Ново тревожно явление в TikTok: снимане на екстремно шофиране в крадена кола

carmarket.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

България Преди 8 минути

Полицията е предотвратила подготвян грабеж на частен дом във Видин

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Свят Преди 21 минути

Вашингтон отваря вратата за инвестиции и връщане на Дамаск към световната икономика, но пред новото сирийско ръководство остават сериозни предизвикателства

Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“

Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 34 минути

Страхът се превръща в истинска сила в четиринадесетата седмица на кампанията на KINO NOVA

<p>Роджър Федерер се завръща на US Open</p>

Роджър Федерер се завръща на US Open за демонстративен мач

Свят Преди 39 минути

Легендата ще играе срещу Анди Родик, но категорично изключва завръщане в професионалния тенис

.

Мартин Кънев: “От една година се подготвям за сезона на шампионите в “Игри на волята”. Готов съм за нови успехи!

Любопитно Преди 42 минути

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

България Преди 1 час

Тиктокърът напусна дома си, докато е под домашен арест, а полицията продължава да го издирва

<p>Съдия с европейски опит е номинирана за член на ВСС</p>

Красимира Милачкова е предложена за член на ВСС от квотата на съдиите

България Преди 1 час

Съдията от Административния съд - София-град е предложена от магистрати от ВКС, ВАС, АССГ и Административен съд - Плевен

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

България Преди 1 час

Той е задържан за 72 часа и прокуратурата иска да остане в ареста

.

От музикалната сцена до кафемашината: Норт Уест разкри коя е мечтата ѝ за първа работа

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че 13-годишната Норт Уест вече гради музикална кариера, тя мечтае за обикновен тийнейджърски живот. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест сподели, че веднага щом навърши 14 години, иска да започне работа във верига за кафе

Володимир Журавльов

От заподозрян за „Северен поток“ до холивудски консултант: Кой е Володимир Журавльов?

Свят Преди 1 час

Заподозреният е задържан в Хърватия, докато работел като консултант по холивудския филм „Snake Island“.

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

ДАНС поднови споразумението с ООН за системата goAML

България Преди 1 час

Документът урежда продължаването на предоставянето на информационно-комуникационни услуги

.

„Как да разкараш гаджето за 10 дни“ се завръща: Кейт Хъдсън и Матю Макконъхи отново заедно

Любопитно Преди 1 час

Кейт Хъдсън става продуцент на продължението на хитовата комедия от 2003 г., като се очаква да се завърне на екран с Матю Макконъхи. Вижте 20 тайни от задкулисието на филма — от роклята за милиони до пълните импровизации на актьорите

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

Автомобил блъсна дете в Плевенско, шофьорът избяга

България Преди 1 час

Произшествието е станало в Пордим

Ормузкия проток

Иран заплашва 45 танкера с глоби и конфискация при ескалация в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Сред посочените кораби са плавателни съдове на ADNOC L&S, Bahri и други международни корабни компании

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Вълни и перфектна форма: Иванка Тръмп събра погледите в Коста Рика докато кара сърф

Любопитно Преди 2 часа

44-годишната Иванка Тръмп демонстрира перфектна фигура и спортни умения, докато караше сърф в Коста Рика. Дъщерята на Тръмп се наслаждава на тропическа семейна ваканция заедно със съпруга си Джаред Кушнер и трите им деца

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

България Преди 2 часа

„Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени“, заяви вътрешният министър

Всичко от днес

От мрежата

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

На 2746 метра: Бойко Кръстанов качи връх Тодорка с бебе на ръце

Edna.bg

NOVA поставя зрителите в центъра на забавлението тази есен

Edna.bg

Моуриньо: Не очаквам специално посрещане на „Бернабеу“, искам страстна подкрепа за отбора

Gong.bg

Гърците спретнаха неприятен номер на Левски

Gong.bg

Докато МВР го издирва Стоян Колев се появи в социалните мрежи и обяви, че е в чужбина

Nova.bg

Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg