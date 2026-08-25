Обрат в близкия изток: Разговорите в Техеран, които могат да отворят Ормузкия проток

П акистан и Иран „постигнаха значителен напредък“ в преговорите, които се фокусираха върху войната на САЩ и Израел срещу Иран и пътя към мира, заяви пакистанският министър на вътрешните работи в края на посещението си в Техеран.

Преговорите между двете страни са били фокусирани върху мерки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, отваряне на Ормузкия проток и ускорено прекратяване на конфликта, се посочва в изявление на пакистанското военно ведомство относно срещата между началника на армията на страната, Асим Мунир, и иранското ръководство.

Двете страни също така са обменили мнения относно регионалния мир и начина за реализиране на постигнато чрез преговори решение на спора, се посочва в изявлението.

„Иранският президент откровено сподели гледната точка на своето правителство и ние имахме много конструктивен обмен по въпросите, свързани с това“, заяви министърът на вътрешните работи Мохсин Накви, който придружаваше Мунир в Техеран, в публикация в X.

Белият дом и Държавният департамент не отговориха веднага на запитванията за коментар.

Стана известно, че Мунир е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп преди посещението си в Техеран.