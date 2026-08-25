Любов на корта: Оливия Джейд и тенис звездата Тейлър Фриц заплетоха романс

О ливия Джейд и Тейлър Фриц поднасят чисто нов романс на публиката, но близки до тях източници твърдят, че двамата все още не са готови да нарекат чувствата си „любов“ – или дори официална връзка, пише Page Six.

„Оливия Джейд и Тейлър Фриц прекарват доста време заедно и се наслаждават на момента. Връзката им за момента не е ексклузивна“, разкрива вътрешен източник пред Page Six.

Втори източник потвърждава пред медията, че двамата се виждат от няколко месеца и между тях има „очевидна химия“ и страхотна енергия.

„Оливия определено има точно определен тип мъже и Тейлър перфектно пасва на него. Те наистина се харесват много, но просто се наслаждават на етапа, в който се намират в момента, без да бързат“, допълва той.

Olivia Jade dating tennis star Taylor Fritz: ‘They’ve really hit it off’ https://t.co/oVpFZoU7GA pic.twitter.com/ydNWYh2ooO — Page Six (@PageSix) August 25, 2026

Слуховете и първите публични появи

Първите слухове за тяхната близост се появиха още през май, когато инфлуенсърката и тенис звездата бяха забелязани в интимна обстановка в ексклузивен клуб в Лос Анджелис.

След това двамата се появиха заедно през юли на сватбата на друга известна тенис двойка – Томи Пол и Пейдж Лоренц. Спекулациите за връзката им достигнаха своя връх в понеделник, след като бяха заснети отново заедно в Ню Йорк.

Тейлър Фриц е необвързан от април, когато приключи връзката си с дългогодишната си приятелка Морган Ридъл.

От своя страна Оливия Джейд крайно прекрати бурните си и нестабилни отношения с холивудския актьор Джейкъб Елорди през септември. Миналата година инфлуенсърката бе забелязана на романтична среща и с друга кино звезда – Глен Пауъл.

Бизнес и спортни предизвикателства

Освен с новия си романс, Оливия Джейд наскоро направи и важна крапка в кариерата си, стартирайки собствена бранд за козметика и красота, наречен o.piccola.

В същото време Тейлър Фриц, който се намира под №10 в световната ранглиста на ATP, се подготвя за участието си на Откритото първенство по тенис на САЩ (US Open) в Ню Йорк, където предстои да разбере дали късметът ще бъде на негова страна както на корта, така и в любовта.