Почина жената, подпалена след семеен скандал в Медовец

П очина Файзе Ахмед, която беше подпалена след семеен скандал в село Медовец, Варненско. Жената е била с около 40% изгаряния и е била настанена в критично състояние във Военномедицинската болница във Варна, предаде NOVA.

Повдигнаха обвинение на мъжа, запалил съпругата си във Варненско

В края на юли жената беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си. За нападението беше задържан нейният съпруг.

След инцидента Файзе Ахмед беше транспортирана в болница с тежки изгаряния. В продължение на седмици лекарите се бориха за живота ѝ.

Шокиращи разкрития по случая с жената, залята и запалена от съпруга си в Медовец

Очаква се след смъртта ѝ обвинението срещу задържания мъж да бъде променено – от опит за убийство в убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин.

Ужас, мъж запали съпругата си във Варненско

В последните седмици жената е претърпяла няколко спешни кръвопреливания. Заради необходимостта от кръв Регионалният център по трансфузионна хематология във Варна организира и мобилна кръводарителска акция в село Медовец.

Разследването по случая продължава.