Откриха нов фрагмент от дрон с взривен заряд на плаж в Румъния

Ф рагмент от дрон с взривен заряд беше открит и впоследствие взривен на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, съобщи телевизия Digi24, която излъчи кадри от контролираната детонация.

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По-рано през деня новинарският канал Observator News на телевизия Antena 1 съобщи за откритата част от безпилотен летателен апарат. Тя е била намерена между шезлонгите на плажа, след като няколко души подали сигнал за находката.

Районът е бил незабавно отцепен, а достъпът на туристи до мястото е забранен.

Според Digi24 на същия плаж е открит и втори фрагмент от дрон, но при него не е установено наличие на взривно вещество.

Фрагментът с взривния заряд е бил поставен в предварително изкопана в пясъка яма и детониран контролирано от специализиран екип. На място е работил кореспондент на телевизията, който е предавал на живо от района.

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Засега румънските власти не са съобщили информация за произхода на дрона. Плажът в Олимп остава затворен за туристи.

Курортът се намира на около 38 километра южно от Констанца.

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Останки от дрон и край Констанца

Случаят идва само ден след като останки от предполагаем дрон бяха открити на вълнолома на крайбрежната алея в Констанца.

През последните дни в Румъния бяха открити няколко фрагмента от безпилотни летателни апарати на фона на продължаващите руски атаки с дронове срещу цели в Украйна, включително в близост до румънската граница.

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Румънските власти неколкократно вдигаха във въздуха изтребители и хеликоптери за наблюдение на въздушното пространство в района на границата.

Случаите предизвикаха повишено внимание сред населението и местните власти по румънското Черноморие, особено заради близостта на района до зоните на бойните действия в Украйна.