Свят

Откриха нов фрагмент от дрон с взривен заряд на плаж в Румъния

Частта е намерена между шезлонгите в курорта Олимп и е била обезвредена чрез контролирана детонация

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 13:34
Откриха нов фрагмент от дрон с взривен заряд на плаж в Румъния
Източник: iStock Photos

Ф рагмент от дрон с взривен заряд беше открит и впоследствие взривен на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, съобщи телевизия Digi24, която излъчи кадри от контролираната детонация.

Три дрона бяха открити на плажове у нас

По-рано през деня новинарският канал Observator News на телевизия Antena 1 съобщи за откритата част от безпилотен летателен апарат. Тя е била намерена между шезлонгите на плажа, след като няколко души подали сигнал за находката.

Районът е бил незабавно отцепен, а достъпът на туристи до мястото е забранен.

Според Digi24 на същия плаж е открит и втори фрагмент от дрон, но при него не е установено наличие на взривно вещество.

Фрагментът с взривния заряд е бил поставен в предварително изкопана в пясъка яма и детониран контролирано от специализиран екип. На място е работил кореспондент на телевизията, който е предавал на живо от района.

Морски дрон избухна край Констанца, откриха още три безпилотни апарата

Засега румънските власти не са съобщили информация за произхода на дрона. Плажът в Олимп остава затворен за туристи.

Курортът се намира на около 38 километра южно от Констанца.

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

  • Останки от дрон и край Констанца

Случаят идва само ден след като останки от предполагаем дрон бяха открити на вълнолома на крайбрежната алея в Констанца.

През последните дни в Румъния бяха открити няколко фрагмента от безпилотни летателни апарати на фона на продължаващите руски атаки с дронове срещу цели в Украйна, включително в близост до румънската граница.

Военен дрон с боеприпаси беше открит на плаж в Синеморец

Румънските власти неколкократно вдигаха във въздуха изтребители и хеликоптери за наблюдение на въздушното пространство в района на границата.

Случаите предизвикаха повишено внимание сред населението и местните власти по румънското Черноморие, особено заради близостта на района до зоните на бойните действия в Украйна.

Редактор: Василена Василева
Източник: София Георгиева, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

САЩ качват цената и забавят доставката за България на

САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор

Семейството на Доли Партън разкри плановете за погребението ѝ и последното ѝ желание

Семейството на Доли Партън разкри плановете за погребението ѝ и последното ѝ желание

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ситуацията на китайския пазар е „брутална“

Ситуацията на китайския пазар е „брутална“

carmarket.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 3 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 3 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 3 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НСИ: Плащаме повече за храна при почивка у нас, отколкото зад граница

НСИ: Плащаме повече за храна при почивка у нас, отколкото зад граница

България Преди 4 минути

Най-много са пътували българските граждани на възраст 45 - 64 години - 502.0 хил., или 38.2% от всички пътували лица

Ваня Запрянова

Ваня Запрянова: Сезонът на шампионите ме зове!

Любопитно Преди 21 минути

Ваня Запрянова ще се завърне на Арената с една единствена цел - победата

От едностайна хижа без ток и вода до световната сцена: Невероятният живот на Доли Партън

От едностайна хижа без ток и вода до световната сцена: Невероятният живот на Доли Партън

Любопитно Преди 49 минути

Музикалната икона Доли Партън оставя след себе си не само забележителна кариера като певица, актриса и филантроп, но и вдъхновяваща история за успеха. Тя израства в бедност, заедно с 11 братя и сестри, в малка планинска хижа в Тенеси

Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

България Преди 1 час

Кирил Равначки поема газопреносния оператор, а Владимир Малинов застава начело на Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“

Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

България Преди 1 час

Наркотичните растения са били отглеждани в ниви и обезлесен участък. По случаите са образувани досъдебни производства

Алия

„Не харесвам този самолет“: Разкриха подробности от последните минути на Алия 25 години след смъртта ѝ

Свят Преди 1 час

25 години след трагичната смърт на Принцесата на R&B Алия, бившият ѝ приятел Деймън Даш разкрива последните съобщения, които е получил от нея. Певицата е имала лошо предчувствие за самолета, но е решила да се качи, за да довърши работата си

Камион блъсна и уби жена на пешеходна пътека във Варна

Камион блъсна и уби жена на пешеходна пътека във Варна

България Преди 2 часа

Произшествието е станало на булевард „Трети март“

Магнит за пари и късмет: 4 зодии ще плуват в изобилие през септември

Магнит за пари и късмет: 4 зодии ще плуват в изобилие през септември

Любопитно Преди 2 часа

Те могат да забележат шансове за късмет и финансови възможности, каквито не могат да получат през никое друго време от годината

26 номинации за членове на ВСС са постъпили в парламента, сред тях е и Андрей Янкулов

26 номинации за членове на ВСС са постъпили в парламента, сред тях е и Андрей Янкулов

България Преди 2 часа

Изтече срокът за инициативни предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, предстоят същинските номинации от депутатите

Почина жената, подпалена след семеен скандал в Медовец

Почина жената, подпалена след семеен скандал в Медовец

България Преди 2 часа

Файзе Ахмед беше с 40% изгаряния и в продължение на седмици се бореше за живота си във Военномедицинската болница във Варна

Бюджет, ВСС и реформи: Какви са приоритетите на партиите за новия парламентарен сезон

Бюджет, ВСС и реформи: Какви са приоритетите на партиите за новия парламентарен сезон

България Преди 2 часа

Управляващи и опозиция очертаха различни цели за новия политически сезон, като от опозицията отправиха остри критики към кабинета

Внимание край морето: Жълт код за валежи и гръмотевични бури в четвъртък

Внимание край морето: Жълт код за валежи и гръмотевични бури в четвъртък

България Преди 2 часа

След пороите от последните дни и за четвъртък синоптиците предупреждават за рязко разваляне на времето и опасни бури в част от страната

Зеленски награди Илон Мъск с „Орден на свободата“

Зеленски награди Илон Мъск с „Орден на свободата“

Свят Преди 3 часа

Отличието се присъжда за заслугите на Мъск към украинските въоръжени сили, които използват неговата спътникова система за космическа връзка Starlink

В САЩ регистрираха първи смъртни случаи от морбили за тази година

В САЩ регистрираха първи смъртни случаи от морбили за тази година

Свят Преди 3 часа

Двама жители на американския щат Пенсилвания са починали

Даниела Пехливанова разговаря с един от водещите ендокринолози в България – д-р Райна Стоянова

Инжекциите за отслабване: Революция или бомба със закъснител?

Любопитно Преди 3 часа

В новия епизод на "NOVA LAB ГРИЖА" Даниела Пехливанова разговаря с един от водещите ендокринолози в България – д-р Райна Стоянова

Изненадващата истинска история зад вечния хит „I Will Always Love You“ на Доли Партън

Изненадващата истинска история зад вечния хит „I Will Always Love You“ на Доли Партън

Любопитно Преди 3 часа

Световната класика, станала емблема на Уитни Хюстън, всъщност крие драматична история за професионален разрив, отказ към Елвис Пресли и един следобед през 1973 година, в който Доли Партън създава два от най-големите си хита

Всичко от днес

От мрежата

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Звездата от „Игрите на глада“ Том Блайт снима у нас заедно с Ейдриън Броуди

Edna.bg

„Вкъщи“: Джой Тодорова сподели първи кадри след изписването на малкия Самуил

Edna.bg

Историята на шампион с Лудогорец – от "Стани богат“ до Шампионска лИиига

Gong.bg

Медиите в Гърция: Предстои мачът на сезона за АЕК

Gong.bg

Положителна е втората проба за антракс в Ловешко

Nova.bg

Откриха трупа на издирваното край Созопол 7-годишно дете

Nova.bg