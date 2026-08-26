Камион блъсна и уби жена на пешеходна пътека във Варна

Ж ена е загинала, след като е била блъсната на пешеходна пътека във Варна, съобщиха от полицията.

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Сигналът за инцидента е подаден около 11:20 часа. Произшествието е станало на булевард „Трети март“. При извършване на ляв завой камион е блъснал пресичаща пешеходка. Самоличността на жената все още се изяснява.

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Направените на шофьора на камиона тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Работата по случая продължава.