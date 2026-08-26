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Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"

Кабинетът на Петер Мадяр заяви подкрепа за суверенитета на Украйна и осъди руската военна агресия

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 13:42
Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"
Източник: AP/БТА

П равителството на Унгария определи Русия като „заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, демонстрирайки рязка промяна във външнополитическия курс на страната спрямо управлението на дългогодишния премиер Виктор Орбан.

Новата позиция е записана в документ, който определя насоките за унгарската делегация за предстоящото през септември Общо събрание на ООН. Документът е подписан от наследника на Орбан - Петер Мадяр, и е публикуван в официалния вестник на страната.

В него Будапеща заявява, че осъжда руската военна агресия и „напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници“.

Унгария също така признава правото на Украйна на самоотбрана.

„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се посочва още в документа.

Новото правителство заявява подкрепа за международните усилия, насочени към започване на преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

  • Рязък завой след управлението на Орбан

Позицията представлява съществена промяна спрямо курса, следван от Виктор Орбан през годините му начело на унгарското правителство.

По време на 16-годишното му управление Унгария често заемаше различна позиция от останалите държави от ЕС по отношение на Москва. Будапеща блокираше или забавяше някои европейски санкции срещу Русия и поддържаше близки отношения с Кремъл.

Правителството на Орбан многократно критикуваше политиката на ЕС спрямо войната в Украйна и се противопоставяше на част от решенията за военна и финансова подкрепа за Киев.

Новият курс на Будапеща идва на фона на продължаващата война, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., и може да доведе до значителна промяна в отношенията на Унгария с европейските ѝ партньори.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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