Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"

П равителството на Унгария определи Русия като „заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, демонстрирайки рязка промяна във външнополитическия курс на страната спрямо управлението на дългогодишния премиер Виктор Орбан.

Новата позиция е записана в документ, който определя насоките за унгарската делегация за предстоящото през септември Общо събрание на ООН. Документът е подписан от наследника на Орбан - Петер Мадяр, и е публикуван в официалния вестник на страната.

В него Будапеща заявява, че осъжда руската военна агресия и „напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници“.

Унгария също така признава правото на Украйна на самоотбрана.

„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се посочва още в документа.

Новото правителство заявява подкрепа за международните усилия, насочени към започване на преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

Рязък завой след управлението на Орбан

Позицията представлява съществена промяна спрямо курса, следван от Виктор Орбан през годините му начело на унгарското правителство.

По време на 16-годишното му управление Унгария често заемаше различна позиция от останалите държави от ЕС по отношение на Москва. Будапеща блокираше или забавяше някои европейски санкции срещу Русия и поддържаше близки отношения с Кремъл.

Правителството на Орбан многократно критикуваше политиката на ЕС спрямо войната в Украйна и се противопоставяше на част от решенията за военна и финансова подкрепа за Киев.

Новият курс на Будапеща идва на фона на продължаващата война, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., и може да доведе до значителна промяна в отношенията на Унгария с европейските ѝ партньори.