България

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната

26 април 2026, 18:00
Източник: iStock

С пециализирани екипи от военноморските бази – Варна и Бургас, от състава на Военноморските сили (ВМС), изпълниха задачи по обследване и транспортиране на останки от безпилотни летателни апарати, открити край Кара дере и в района на Ахтопол, съобщиха от пресцентъра на МО.

При извършеното обследване в района на северната част на местността Кара дере, разположена между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от безпилотен летателен апарат, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Специализираният екип го транспортира до Военноморска база – Варна.

По-късно същия ден друг екип от Военноморска база – Бургас беше активиран със задача да обследва район в град Ахтопол, в южния край на залива. Военнослужещите откриха и идентифицираха отломка от дрон. След извършената проверка е установено, че тя не представлява опасност, и е транспортирана до Военноморска база – Бургас.

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната. Специализираните групи за разузнаване, обозначаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси бяха активирани със заповед на командира на Военноморските сили.

Източник: МО    
Последвайте ни
Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
С Ioniq V Hyundai сменя стратегията - от Китай към целия свят

С Ioniq V Hyundai сменя стратегията - от Китай към целия свят

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Всичко от днес

От мрежата

