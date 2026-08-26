Иззеха над килограм амфетамин, метамфетамин и марихуана край Пловдив

П олицията в Пловдив задържа 30-годишен мъж при специализирана операция срещу разпространението на наркотици. При акцията са иззети над 1 килограм амфетамин, както и метамфетамин и марихуана, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

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Мъжът, който е криминално проявен, е бил спрян в края на миналата седмица на входа на Пловдив, при влизане в града от посока Пазарджик. Последвали са личен обиск и претърсване на автомобила му.

Разследващите са извършили претърсване и на адрес в пазарджишкото село Ивайло.

При действията са открити и иззети 1012,833 грама амфетамин, около 58 грама метамфетамин и приблизително 58 грама марихуана. Намерени са още електронна везна, мобилен телефон и други вещи, които имат отношение към разследването.

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Наркотиците били предназначени за продажба

Според Окръжната прокуратура в Пловдив иззетите наркотични вещества са били предназначени за разпределяне на по-малки дози и последваща продажба.

По искане на прокуратурата на 24 август съдът е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

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Над 5 кг наркотици са иззети през юли

Само през юли при специализирани полицейски операции в Пловдив и областта са конфискувани над 5 килограма различни високорискови наркотични вещества. Тогава са били задържани 68 души.

При подобни операции полицията проверява лица, за които има данни за участие в разпространението на наркотични вещества, както и адреси и превозни средства, свързани с разследваните престъпления.