ПП и ДБ ще подкрепят Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент

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„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ ще подкрепят кандидатурата на Андрей Гюров за президент, а Георги Кандев ще бъде предложен за вицепрезидент. Това заяви депутатът от ПП Радослав Рибарски в eфира на NOVA.

По думите му се очаква Гюров и Кандев официално да обявят кандидатурата си.

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Бюджетът за 2026 г. остава приоритет

Сред основните задачи на „Продължаваме Промяната“ през новия политически сезон ще бъдат темите, останали от предходния, посочи Рибарски.

Сред тях са изпълнението на бюджета за 2026 г., както и управленската програма и степента, в която заложените в нея ангажименти се изпълняват.

„Относно бюджета за 2027 г. искрено ни се иска да не виждаме такъв огромен дефицит“, заяви депутатът.

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Той посочи, че партията ще настоява всички разходи в бюджета да бъдат ясно разписани и да е посочено за какво ще бъдат използвани средствата.

Рибарски коментира и социалните плащания, като заяви, че тяхното замразяване трябва да бъде поставено в рамки, съобразени с реалния ръст на икономиката и инфлацията.

„Никой не обясни защо този голям дефицит е нужен за оставащите пет месеца от 2026 г.“, каза той.

ПП настоява за промени при общинските проекти

Сред приоритетите на партията са и средствата за общински проекти.

Рибарски заяви, че ПП ще настоява решенията за финансиране да не зависят единствено от преценката на отделен министър.

„Ще настояваме и общинските проекти, които се разписват, да не са решение само на един министър и отново да станем свидетели на практиката всеки сам да си договаря съответните инвестиции в общината“, каза депутатът.

Според него бюджетът за 2027 г. трябва да бъде изготвен при дефицит в рамките на 3%.

По думите му това е нивото, което са спазвали предишни управления.