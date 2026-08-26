7-годишно дете изчезна в морето край Созопол, издирват го водолази, спасители и дрон

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И здирват 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж „Хармани“ в Созопол. Следите му се губят около 19:00 часа в сряда в централната част на плажа.

Детето било с баща си и друго дете в семейството, което е от Свищов и било на почивка, съобщава NOVA. По данни на полицията мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море

Инцидентът е станал след края на работното време на спасителите. При подаването на сигнала обаче веднага се притекли на помощ и заедно със свои колеги направили жива верига до шамандурите. Издирването на детето, от което и до момента няма и следа, продължило над два часа.

Бащата подал сигнал в Районното полицейско управление в Созопол за изчезналото дете малко след 19 часа.

В мащабната спасителна операция участват екипи на полицията, „Гранична полиция“, водолази и морски спасители.

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Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато в опит да бъде установено местонахождението на детето.

В издирването е включен и дрон на полската организация за водно спасяване Baltic Rescue, съобщава БНТ. Безпилотният апарат обследва района от въздуха и подпомага работата на спасителните екипи.