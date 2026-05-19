Любопитно

Днес почитаме четирима светци, загинали в жестоки гонения, вижте историята им

Според традиционния български календар на тази дата имен ден празнуват хората с имената Патрикий и Патрик

19 май 2026, 08:45
Днес почитаме четирима светци, загинали в жестоки гонения, вижте историята им
Източник: iStock/Getty Images

Ч естваме паметта на свещеномъчениците Патрикий, епископ на Пруса, и на свещениците Акакий, Менандър и Полиен.

Тези свещеномъченици пострадали за Христовата вяра през времето на император Юлиан Отстъпник (361–363 г.) в град Пруса, в малоазийската област Витиния. Този император се опитал да възстанови старата езическа вяра в империята и започнал преследване на християните, особено на техните клирици, за да спре широкото разпространение на християнството.

Сред жертвите на това гонение в град Пруса били и днес почитаните свещеномъченици. Заради отличните си богословски познания, но и поради пламенната си вяра и самоотверженост Патрикий бил избран скоро преди това за епископ на града. В своето апостолско дело той не бил сам. Както апостолите имали свои верни помощници, така и епископ Патрикий имал край себе си трима усърдни сътрудници: Акакий, Менандър и Полиен.

С тяхна помощ благодарение на голямата си любов към хората и впечатляващо самоотречение те заедно успели да спечелят за християнската вяра много езичници от града и околностите му. Това обаче било съобщено на местния управител и когато започнало гонението при вероотстъпника император, Патрикий и неговите помощници веднага били арестувани.

Управителят се опитал във философски разговори да убеди Патрикий, че Христос не е Бог. Но епископът със своите риторични умения и отлично богословско образование отхвърлил един след друг доводите на противника. Той посочил думите на апостола: „Мъдростта на тоя свят е безумството пред Бог, както е писано: Той улавя мъдрите в тяхното хитруване“. В безсилието си да го обори управителят заповядал да обезглавят епископ Патрикий с тримата свещеници. Незлобивите Христови последователи се помолили на Бог и навели главите си под секирата на палача. Така един след друг преминали в блаженото безсмъртие на Христовите мъченици на 19 май.

Според традиционния български календар на тази дата имен ден празнуват хората с имената Патрикий и Патрик.

Източник: проф. Иван Желев/БТА    
Свещеномъченици Патрикий Пруски Юлиан Отстъпник Гонение на християни Пруса Християнство Мъченичество
Последвайте ни
Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 8 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 11 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 10 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Свят Преди 10 минути

Решението отменя санкциите, въведени през март 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

Люксембург

БезГранично: Малкият Люксембург с големи възможности – скритото съкровище за студентите

БезГранично Преди 12 минути

Люксембург тихо, но категорично пренаписва правилата на съвременното висше образование. Една от най-малките, но и най-богатите държави в света, бързо се превръща в магнит за млади хора, които търсят не просто диплома, а истински трамплин за глобална кариера

<p>След триумфа на &quot;Евровизия&quot; - ще спечелим ли и &quot;Букър&quot;?</p>

България в трепетно очакване: Рене Карабаш сред финалистите за "Букър"

България Преди 1 час

Международният "Букър" не е просто награда - това е институция, която определя литературните хоризонти на света

<p>Огнен ад край Лос Анджелис: Хиляди са в готовност за евакуация</p>

Бързоразрастващ се пожар заплашва предградия на Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Властите издадоха заповеди за евакуация и предупреждения за опасност

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Белият дом дава шанс на дипломацията, но армията остава в готовност

Снимката е илюстративна

Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве

Свят Преди 2 часа

Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения коминен ефект

Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

Любопитно Преди 2 часа

Един продукт съдържа повече здравословни мазнини, които предотвратяват сърдечни заболявания

Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Любопитно Преди 2 часа

Десертът, който ще очарова гостите ви: Комбинация от хрупкави бадеми, нежен ванилов крем и пресни ягоди, превърната в елегантно сладко изкушение, което се приготвя изненадващо бързо и лесно дори в делничен ден

Нов скандал в САЩ, Тръмп си прави фонд с 1,78 млрд. долара

Нов скандал в САЩ, Тръмп си прави фонд с 1,78 млрд. долара

Свят Преди 9 часа

Целта е компенсиране на „ощетените“ от предишната администрация на демократа Джо Байдън

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

Свят Преди 10 часа

Тръмп: В момента се водят сериозни преговори

Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект

Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект

Свят Преди 11 часа

С единодушно решение делото беше отхвърлено

Масова стрелба в Турция, убити и ранени

Масова стрелба в Турция, убити и ранени

Свят Преди 12 часа

Стрелецът все още се издирва

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

България Преди 12 часа

Йотова: Всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

Любопитно Преди 13 часа

С бурни овации, емоционални речи и мощна подкрепа за DARA започна големият финал на „Сезона-Слънце“, който още от първите минути се превърна в истински телевизионен спектакъл

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

България Преди 14 часа

Спорът касае предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

България Преди 14 часа

Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Пътят на „Бангаранга": От творчески лагер в Боровец до световната сцена

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 май, вторник

Edna.bg

Ел Мундо Депортиво: Левски е една от изненадите на сезона

Gong.bg

Белгийски гранд посяга към играч на ЦСКА

Gong.bg

Евтим Милошев: Кабинетът решава за домакинството за "Евровизия" 2027 още тази седмица

Nova.bg

„Бангаранга” покори и Кипър: Водещи пяха и танцуваха на хита на DARA

Nova.bg