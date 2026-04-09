Свят

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Има и ранени

9 април 2026, 13:17
Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област
Източник: AP/БТА

Е дин човек загина, а трима бяха ранени при руска атака в Харковска област през последните 24 часа, предаде "Укринформ", позовавайки се публикация във Facebook на ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов.

Синегубов съобщи, че са били атакувани 18 населени места в Харковска област.

В село Кившаривка, в района на град Купянск, е загинала 67-годишна жена, а 62-годишен мъж е ранен. На път близо до село Чорноглазивка, в района на населеното място Золочив, са били ранени 42-годишен и 61-годишен мъж.

Медицински служители са оказали помощ и на 84-годишна жена, която е била ранена на 30 март в село Приколотне, в района Велики Бурлук.

В Харковска област руските сили са нанесли удари с три управляеми въздушни бомби, девет дрона „Геран-2“, три безпилотни летателни апарата „Мълния“, 14 дрона ФВП (FVP - First Person View) и 17 безпилотни летателни апарата от неустановен тип.

Един човек е загинал при руска въздушна атака и в украинската Запорожка област - по населеното място Балабине, а четирима души бяха ранени, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров.

Освен това няколко частни къщи в Балабине са били разрушени в резултат на атаката.

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

По-рано беше съобщено, че противникът е извършил най-малко осем удара по Запорожка област, като по първоначална информация е била ранена една жена.

Източник: БТА/Елена Инджева    
Русия Украйна атака Харков Запорожие жертви
Последвайте ни
ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Свят Преди 18 минути

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

Работник е с опасност за живота след падане от скеле в Бургас

Работник е с опасност за живота след падане от скеле в Бургас

България Преди 47 минути

Младият мъж е откаран в бургаската болница в тежко състояние

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

България Преди 1 час

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 1 час

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Любопитно Преди 1 час

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

България Преди 1 час

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

България Преди 1 час

Това съобщават от Столичната община

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Свят Преди 2 часа

Ново изследване разкрива, че човечеството е надхвърлило капацитета на Земята, а оптималното население е едва 2,5 млрд. души. Учените предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива само изкуствено отлага неизбежния сблъсък с ресурсите на планетата

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Свят Преди 2 часа

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

България Преди 2 часа

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

България Преди 2 часа

Решението е взето на заседание на Светия синод

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Свят Преди 2 часа

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Свят Преди 2 часа

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

