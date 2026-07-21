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Научен обрат: Ново проучване разби на пух и прах представите ни за остаряването

Мащабно изследване на германски учени разкри, че жените се възприемат като възрастни с 2,5 години по-късно от мъжете. Вижте кои са основните фактори, които определят кога наистина настъпва старостта и как да забавим биологичния си часовник

21 юли 2026, 08:26
Научен обрат: Ново проучване разби на пух и прах представите ни за остаряването
Източник: iStock/Getty Images

М ащабно изследване на германски учени напълно преобръща традиционните ни разбирания за остаряването и процесите, свързани с него. Анализът на огромен обем от данни разкрива изключително любопитна закономерност за това кога всъщност започва „старостта“.

Оказва се, че жените започват да се възприемат като възрастни с около две години и половина по-късно от мъжете. Изследователите обясняват този феномен както с по-високата продължителност на живота при жените, така и със значително по-силния обществен натиск върху тях по отношение на външния вид.

Експертите подчертават, че психоложката граница за настъпването на старостта се измества постоянно и зависи пряко от начина на живот на всеки човек. Решаваща роля тук играят общото здравословно състояние, нивото на физическа активност и редовната социализация.

Хората, които полагат грижи за тялото си и поддържат силни връзки с близки и приятели, се чувстват значително по-млади – и точно така биват възприемани от обществото.

Лесни стъпки за запазване на младостта

Да запазим младостта и енергията си за дълги години е напълно възможно, ако следваме няколко основни и достъпни навика. Редовните упражнения, балансираното хранене и постоянната умствена стимулация могат значително да забавят биологичния ни часовник.

  • Физическа активност: Редовните тренировки поддържат тялото в перфектен тонус.
  • Социален живот: Общуването и активната роля в обществото осигуряват отлично психическо здраве.
  • Учене за цял живот: Учените наблягат на ключовото значение на ученето на нови неща и откриването на нови хобита дори в по-зряла възраст.

В крайна сметка нашето лично отношение и ежедневните ни здравословни навици са тези, които определят реалния момент, в който старостта ни застига. Въпреки че цифрите в паспорта имат значение, именно индивидуалната грижа за здравето оформя истинското ни състояние и начина, по който изглеждаме в очите на останалите.

Източник: rbc.ua    
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