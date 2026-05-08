Михаела Доцова: Влизаме в управлението с отбор от изключителни професионалисти

И збраният от парламента кабинет е съставен от изключителни професионалисти и хора със сериозен административен опит. Това каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова в предаването „Панорама“ БНТ.

Народното събрание днес избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател и предложеното от него правителство, което положи клетва. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и 18 министри.

Доцова изрази очакване новото правителство да действа смело, но и разумно, така че да върне доверието на обществото към държавните институции.

Новото правителство е знак едновременно за промяна и за стабилност, защото именно това очаква българското общество, посочи тя. По думите ѝ сериозната политическа подкрепа за „Прогресивна България“ задължава управляващите да създадат условия за възстановяване на доверието в институциите и за промяна на всичко, което е довело до неговото разрушаване.

По отношение на взаимодействието между законодателната и изпълнителната власт председателят на парламента подчерта, че и двете трябва да бъдат водени от обществения интерес. Според нея Народното събрание като колегиален орган носи отговорността за нормотворчеството, а дневният ред както на парламента, така и на правителството трябва да бъде определян от реалните проблеми на гражданите, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Сред основните приоритети Михаела Доцова открои стабилизирането на съдебната власт и възстановяването на общественото доверие в нея. По думите ѝ това неизбежно преминава през избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), но и през цялостна реформа на законодателството, така че бъдещият състав да гарантира високи професионални и морални стандарти.

„Недопустимо е в една демократична република да има органи на власт с изтекъл мандат“, посочи тя, като допълни, че преди старта на процедурата за избор на нов състав на ВСС е необходимо усъвършенстване на законодателната рамка. Според нея правилният подход е първо да бъдат създадени по-ефективни правила, а след това да започне самият процес по номинации и избор.

Доцова заяви, че за избора на членове на ВСС от парламентарната квота ще е необходима широка политическа подкрепа, каквато е предвидена и в Конституцията. Това, по думите ѝ, означава активен диалог между различните парламентарни сили. „Политическият плурализъм преминава именно през разговорите“, каза тя и допълни, че ще се търсят експерти, на които обществото има доверие, а не партийни лоялисти.

Председателят на парламента коментира и абсолютното мнозинство, с което разполагат управляващите, като подчерта, че то не означава „послушно мнозинство“, а възможност за стабилно управление. Тя допълни, че подобна парламентарна конфигурация не е имало в България от близо 30 години.

Според нея управлението трябва да бъде готово и за непопулярни решения, особено когато става дума за реформи и бюджетна политика. „Популизмът не води до нищо градивно“, заяви Доцова и добави, че всеки, който участва във властта, трябва да има готовност да поема политическата цена на необходимите, макар и непопулярни решения.

По повод исканията на опозицията за „анкетни комисии“, свързани с Делян Пеевски, включително за охраната и имуществото му, Михаела Доцова заяви, че Народното събрание не бива да се превръща в разследващ орган. Тя подчерта, че основната функция на парламента е нормотворческата дейност и парламентарният контрол, а не провеждането на разследвания. Ако има проблем с работата на контролните и разследващите органи, Народното събрание трябва да създаде по-добро законодателство, а не временни комисии, които според нея често се превръщат в политическа говорилня.

Доцова съобщи още, че още в първия си ден като председател е разпоредила освобождаването на т.нар. „кабинет на Пеевски“, известен и като „музея на сглобката“, който по-рано политическите сили били решили да не се използва. По думите ѝ помещението вече е превърнато в читалня към библиотеката на Народното събрание.

Като свой основен приоритет тя посочи възстановяването на доверието в парламента, след като 51-вото Народно събрание е приключило с едва около 7% обществено доверие. Според нея това може да стане чрез по-добър диалог, спазване на правилата, по-качествен законодателен процес, възстановяване на Законодателния съвет към председателя на парламента, по-активно участие на научната общност и по-голяма отвореност на институцията към обществото.

„Председателят на Народното събрание е пръв между равни“, каза Доцова и подчерта, че мнението както на управляващите, така и на опозицията трябва да бъде чувано, защото във всяка позиция може да има нещо полезно и градивно.