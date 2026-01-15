Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

В ременно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда приетият на първо четене от парламента Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги. Вносители са Нина Димитрова от „БСП-Обединена левица“ и група народни представители от различни парламентарни групи.

"За" бяха 167 народни представители - ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест", "Величие" и един нечленуващ в парламентарна група депутат. Против бяха единствено от "Продължаваме промяната-Демократична България" (22 народни представители). Двама депутати се въздържаха - един от ПП-ДБ и един от АПС.

Мерките включват:

Определяне на максимални цени при търговия на дребно, както и пределни надценки; Връщане на максималните цени на определено ниво; Обявяване на ценови листи на сайта на задълженото лице; Задължително редовно или периодично предоставяне на данни за цените; Забрана за увеличаване размера на такси или въвеждане на нови.

Мерките се прилагат в периода на въвеждане на еврото у нас, който започва един месец след датата на влизане в сила на решението за приемане на еврото и приключва дванадесет месеца след въвеждането му. Периодът на прилагане на отделни мерки може да бъде съкращаван или удължен при необходимост с решение на Министерския съвет.

Мерките се прилагат по отношение на основните хранителни стоки и услуги от първа необходимост:

таксите и комисионните на банките, на предприятията за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за продукти от нефтен произход, лекарства, отпускани без лекарско предписание, и др., стоки и услуги, определени с решение на МС, записаха депутатите.

Контролът за нарушители ще се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Националната агенция по приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), а глобите за нарушителите са между 5 и 20 000 евро, предвижда проектът на законодателен акт.

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50 процента от месечните доходи.

Какво казаха депутатите относно законопроека:

В създаденото приложение за антиспекула има постъпили много сигнали за нарушения, ако процесът не бъде овладян своевременно, ще доведе до още по-голямо обедняване и сериозно социално напрежение, обясни Нина Димитрова, един от вносителите. Законопроектът предвижда именно мерки срещу спекулата с цените, а не да се действа постфактум, подчерта тя. Този закон не е срещу бизнеса, а срещу спекулата, в защита на българските домакинства, на техния стандарт, изтъкна депутатът.

Петър Петров от „Възраждане“ упрекна БСП в демагогия. Той отбеляза, че те една година са управлявали и обслужвали "Ново начало". БСП имаше вицепремиер и социален министър, прие вдигане на осигурителните вноски и максималния осигурителен праг, в момента казва, че законопроектът не е срещу бизнеса, добави Петров. По думите му вносителите се опитват да предложат законопроект, който няма да постигне нищо, защото това, което се предлага, е неработещо, опит за популизъм преди изборите. Ако БСП искаше да препятства по-дълбокото обедняване, най-големите негативи от въвеждане на еврото, имаше една година да препятства влизането в "клуба на богатите", смята Петров. Затова, според него, подобни опити трябва да бъдат разобличени пред българското общество и то да види, че това, което се предлага, е просто опит за политическо оцеляване на една парламентарна група., която е предала надеждите на гражданите, които са искали да бъдат питани дали да бъдат „набутани" в еврозоната.

Колегата му Цончо Ганев обвини депутатите от БСП, че не са честни. Заради използвани обидни квалификации той получи забележка от председателстващия заседанието Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

След като постоянно лъжете вашите избиратели, нямате никакво морално право да давате оценки на други партии, в момента си търсите оправдание, за да не направите нито едно фактическо действие, с което да защитите потребителите, обърна се към "Възраждане" Атанас Атанасов от „БСП – Обединена левица“. Не сте написали и една запетайка в политическата история на България, може само да лъжите хора срещу ваксините, но самите вие ваксинирани, срещу еврото, но със сметки в евро, коментира той, цитиран от БТА.у

Ивайло Шотев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ посочи, че още първата седмица от работата на НС се предлага да се откажем от свободния пазар и да се върнем обратно към плановата икономика, което удря лоялните търговци и потребители. Спекулата не се бори с изкуствен таван на цените, а с конкурентност, прозрачни регулатори, обясни депутатът . По думите му се върви към икономика на дефицит, стоките изчезват от магазините. Фирмите прибягват до промяна на продуктите, за да изпълнят плановете си. По-големият проблем е, ако тези цени принудят производителите да променят качеството, да търсят заместители на стоките, посочи Шотев. По думите му, цената ще бъде платена от потребителите с цената на здравето им. Ако се тръгне към подобни мерки, това се прави през МС и за кратки срокове, а не със законодателни инициативи, подчерта депутатът.

Габриел Вълков от левицата отбеляза, че в този парламент липсва воля да се регулират цените и услугите, спекулира се дори и със здравето на хората. Тази седмица внесох сигнал до министъра на здравеопазването, до НАП, КЗП, защото големи компании вдигат цените на лекарства, които са животоспасяващи. Вълков даде пример, че около 800 хиляди души са с диабет, лекарствата за тях скачат с 15%, затова този закон е много важен и НС трябва да го приеме.

Мартин Димитров от ПП-ДБ нарече законопроекта „пушилка“. Въпросът е откъде дойде голямото увеличение на цените – от взимането на огромни заеми и наливането им в икономиката, посочи той. Вие от БСП сте част от управляващата коалиция, взимате 19 млрд. лв. заеми през 2025 г., наливате ги в икономиката и после казвате сега ще ви напишем закон за антиспекулата, изтъкна Димитров. ГЕРБ също сте виновни за това, вие заедно с „Има такъв народ“, „ДПС-Ново начало“ сте уникално леви, каза депутатът. Допуснахте грешка и с работата на КЗК, тя трябваше да се занимае с картелите, злоупотребите, продължи Мартин Димитров. Вие избрахте състава на този регулатор, трябваше да кажете какво свърши Комисията, какви са резултатите, посочи той. По думите му системният тормоз срещу бизнеса през последните месеци – глоби, натиск, също вдигат цените, той се калкулира в тях.

Димо Дренчев от „Възраждане“ в реплика припомни, че взимането на големи заеми е тръгнало от Асен Василев. Този законопроект е на Мая Манолова, която търсеше подкрепа от други парламентарни групи, защото БСП не са я подкрепили, добави той. Ако ограничите надценките, това води до дефицит, предупреди още депутатът. Според него е добра идея ограничаване на банковите такси и мобилните оператори. ​

Припомняме, че законът, който е познат още под името "Антиспекула" е изработен е от "Изправи се БГ" на Мая Манолова, която го представи пред журналисти в НС през юли 2025 г.

15 браншови организации излязоха с общо становище срещу законопроекта

Общо 15 браншови организации излязоха с общо становище срещу законопроекта за търговските надценки.

Законопроектът за максималната търговска надценка на стоки, внесен от група народни представители от ДПС-НН (№ 51-654-01-1/07.01.2026 г.) , е поредният опит за изкуствено непазарно регулиране на веригата на доставки на храни, който на практика представлява извънредно, кризисно законодателство, се посочва в становището.

Към настоящия момент няма никакви основания да се предприемат подобни на предлаганите мерки, тъй като в страната действа Закона за въвеждане на еврото в Република България, който от една страна забранява повишаването на цените без изрична икономическа обосновка, от друга страна дава възможност на Министерски съвет, в случай на прекомерно повишение на цените, да предприеме конкретни мерки, се казва още в становището, подписано от 15 браншови организации, сред които:

Асоциация на индустриалното свиневъдство Асоциация на месопреработвателите в България Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ Асоциация на свиневъдите в България Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите Национална лозаро-винарска камара Сдружение „Храни и напитки България“ Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България Съюз на българските мелничари Съюз на пивоварите в България Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци Съюз на производителите на захар и захарни продукти Съюз на птицевъдите в България

Ето и основни моменти в изявлението на Сдружението за модерна търговия :

Сдружението за модерна търговия (СМТ) призовава в началото на годината Народното събрание да не приема Законопроекта за максимална търговска надценка за стоки от кошницата на домакинството. Според организацията предложените мерки са:

икономически нецелесъобразни, практически неприложими и застрашават потребителите, производителите и търговците.

От СМТ подчертават, че законопроектът противоречи на принципите на пазарната икономика и европейското законодателство, забранява свободното формиране на цени и свободата на договаряне, създава административни бариери и дискриминира доставките от други страни членки на ЕС.

Според организацията моделът за изчисляване на „максимална надценка“ от 20% за цялата верига е практически невъзможен за изпълнение, тъй като изисква търговците на дребно да имат достъп до търговски тайни на производителите и вносителите. Това би ги принудило към антиконкурентни практики и поставя крайния търговец в риск да продава стоки на загуба.

СМТ предупреждава, че законопроектът създава неравнопоставеност между операторите по веригата, стимулира производителите да завишават разходите си и може да доведе до дефицит на стоки, фалити на български производители и покачване на цените на стоки извън регулирания списък. Най-засегнати ще бъдат малките търговци на хранителни стоки, при които ограничен асортимент ще затрудни покриването на разходите.

Основни моменти в изявлението на Българската стопанска камара (БСК):

Българската стопанска камара (БСК) категорично не подкрепя предложения Законопроект за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството, и призовава вносителите да го оттеглят.

Според БСК законопроектът няма да защити потребителите, а ще стимулира сивата икономика и ще изтласка качествени стоки от пазара.

От Камарата изтъкват, че административно налагане на максимална надценка от 20 на сто по цялата верига на доставки е в пряко противоречие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, който изгражда пазарните отношения в ЕС върху принципа на свободното ценообразуване при лоялна конкуренция. Официалните данни показват, че въпреки множеството публично изразени опасения и спекулативни твърдения, относно въвеждането на единната европейска валута у нас, понастоящем пазарът се намира в състояние на равновесие, се посочва в становището на Камара. От организацията посочват, че инфлацията при храните е овладяна (под 1 процент за последните месеци на 2025 г.)

Предвиденото задължение за поддържане на наличности, в комбинация с таван на надценката, представлява според БСК недопустима държавна намеса, която игнорира реалните вериги на доставки, капацитета на складовете и спецификите на бързооборотните стоки. Всичко това ще доведе до изкуствено блокиране на капитал и оперативно затрудняване на търговците. Подобно изискване предпоставя правен парадокс, доколкото ограничаването на общата надценка до 20 на сто при високи оперативни и логистични разходи и изискването за задължително поддържане на наличности, ще принуди търговци да продават под себестойност, предупреждават от БСК.

Според организацията предвидените в законопроекта санкции - до 200 000 евро, са непропорционални и имат наказателен характер, който може да предизвика фалити на малки и средни предприятия.