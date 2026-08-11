Свят

Взривове и пожари в Киев, смъртоносен удар по Запорожие

Най-малко един човек е ранен при балистична атака срещу украинската столица, докато в Запорожие жертвите са най-малко пет

Обновена на 11 август 2026, 09:07 / 11 август 2026, 07:52
Украински военнослужещи проверяват нанесените щати след руска въздушна атака, при която е била разрушена сграда в Киев
Украински военнослужещи проверяват нанесените щати след руска въздушна атака, при която е била разрушена сграда в Киев   
Източник: БТА
  • Нови руски удари по Украйна: Руска ракетна атака по Киев е ранила най-малко един човек, а удар по Запорожие е причинил поне пет жертви и 20 ранени.
  • Украйна либерализира валутния режим: Централната банка увеличи значително лимитите за покупка на валута, теглене на средства и картови операции - най-мащабната подобна промяна от началото на пълномащабната война.
  • Киев разширява международното военно сътрудничество: Зеленски обсъди със саудитския престолонаследник производство на дронове и продоволствената сигурност, докато заяви, че украинските далекобойни удари вече достигат над 2500 км навътре в Русия, включително до Тоболск в Сибир.

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Най-малко един човек е ранен при руска ракетна атака срещу Киев, а петима са загинали и около 20 са били ранени при удар по Запорожие, съобщиха украинските власти. На фона на ескалацията на взаимните удари Украйна обяви най-мащабната валутна либерализация от началото на пълномащабната война, а президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев ще продължи атаките на далечни разстояния срещу руски цели и същевременно търси нови възможности за военно и икономическо сътрудничество със Саудитска Арабия.

  • Най-малко един ранен при нова руска ракетна атака по Киев; петима убити в руска атака по Запорожие

При руската атака с балистични ракети тази нощ срещу украинската столица Киев e поразена една от детските болници в града, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението Телеграм на Службата за извънредни ситуации на Украйна. Както по-рано съобщиха столичните власти, в следствие на нападението е избухнал пожар в склад.

Ударени са основите на детската клиника в Шевченковски район. На мястото са зейнали два кратер, прозорците на педиатричното заведение са били изпочупени, повреден е бил и газопровод. По това време децата и персоналът са били в бомбоубежище, уточнява Укринформ. Не е получена информация за убити или ранени.

Пожарът в склада е локализиран на площ от 1200 квадратни метра. На мястото е открит ранен човек, на когото е оказана медицинска помощ.

В същото време в град Запорожие броят на загиналите нарасна на 6, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес.

По думите му руската армия е нанесла "масиран“ удар с ракети и авиобомби, нанасяйки щети на жилищни сгради и градска инфраструктура.

Силите на Москва са атакували и пет района на Днопропетровска област - с дронове и артилерия, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ганжа.

"Трима души са убити“, обяви той в Телеграм, като добави, че сред жертвите има 15-годишно момче.

На свой ред Министерството на отбраната на Русия обяви, че силите му са нанесли групов удар, при който са поразени военни предприятия и логистични центрове в Киев и Запорожие, предаде ТАСС.

"Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха групов удар с високоточни оръжия с наземна база, в резултат от който са поразени предприятия на военната промишленост и транспорто-логистични центрове в градовете Киев и Запорожие", гласи съобщението на военното ведомство в Москва.

Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

  • Украинската централна банка обяви най-мащабната валутна либерализация в Украйна от февруари 2022 г. насам

На този фон украинската централна банка обяви най-мащабните мерки за либерализиране на валутния режим от началото на пълномащабното руско нахлуване в страната през февруари 2022 г., предаде Ройтерс. Мерките се взимат в опит да се повиши доверието на бизнеса и инвеститорите.

Новите правила, публикувани късно снощи, предвиждат значително увеличаване на лимитите за закупуване на чуждестранна валута и теглене на средства от украински банкови сметки.

Месечният лимит за закупуване на безналична чуждестранна валута, както и за инвестиции в благородни метали и чуждестранни ценни книжа, беше увеличен четирикратно, от 50 000 на 200 000 украински гривни (около 4450 долара).

Дневният лимит за теглене на пари в брой от сметки в Украйна и в чужбина беше удвоен до 200 000 гривни.

Освен това месечният лимит за транзакции с карти, деноминирани в гривни, беше увеличен до 200 000 гривни.

Банката посочи, че мерките „няма да създадат рискове за стабилността на валутния пазар, предвид установените условия и внимателния анализ на всяка отделна мярка“.

Зеленски: Русия извърши едно от най-мащабните нападения срещу Киев от началото на войната

  • Зеленски е обсъдил по телефона сделка за дронове и продоволствената сигурност със саудитския престолонаследник

Междувременно стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил по телефона сделка за дронове и продоволствената сигурност със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

„Има области, в които Украйна и Саудитска Арабия могат да укрепят взаимно способността си да защитават живота и хората“, заяви Зеленски в Екс след разговора.

А в своето вечерно видеообръщение той каза, че екип от украински представители се намира в региона и че „вече има области, в които отношенията се развиват добре“. „Разчитам на взаимност в нашата взаимна подкрепа“, добави той.

Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за военно сътрудничество през март, когато президентът се срещна с престолонаследника.

Украйна е натрупала опит в борбата с дронове, проектирани в Иран, по време на продължаващата над четири години и половина война с Русия.

Страната е подписала и споразумения за разработване на дронове с други държави от Близкия изток и Персийския залив, както и с държави от други региони.

Най-малко шестима загинали при руски удари в Украйна

  • Близо 70 000 домакинства в Одеса са били снощи без ток, обяви украинският президент Зеленски

Във вечерното си видеообръщение към нацията Зеленски обяви още, че близо 70 000 домакинства в украинския град Одеса снощи са били без ток.

"Работеше се през целия ден в Одеса за възстановяване на електроснабдяването. Повечето от потребителите вече имат ток, но все още има работа за вършене", посочи той.

"Благодаря на всеки един служител от техническите екипи и в енергийните компании, и в държавната Служба за извънредни ситуации, който стана част от тези усилия. Към тази вечер близо 70 000 семейства все още бяха без ток. Всички необходими ресурси са мобилизирани", допълни снощи държавният глава.

Руските сили атакуваха черноморския пристанищен град Одеса с балистични ракети и щурмови дронове в нощта срещу 9 август, като ранени бяха най-малко 12 души, а щети бяха нанесени на инфраструктура.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Масирана руска атака срещу Украйна взе 13 жертви, сред загиналите са и деца

  • Сибир е вече в обсега на украинските удари на голяма дълбочина, заяви Зеленски

Тази сутрин Украйна обяви, че ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната.

Това стана ясно от изявление на украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана: беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние -  над 2500 километра. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари. Това е много значимо постижение на нашите украински войници. Благодаря на всички за точността. Ще има още украински прецизни удари, за да покажем на Русия и на руския народ, че е необходим мир“, заяви Зеленски.

По думите му данните от вътрешни социологически проучвания в Русия показват, че броят на хората там, които искат войната да приключи, вече се увеличава.

Зеленски подчерта, че това трябва да стане още по-осезаемо, така че „Путин и неговата администрация, агентите на ФСБ и всички останали в държавата агресор недвусмислено да разберат, че няма алтернатива на мира“.

Както беше съобщено, на 10 август подразделения на украинските сили за отбрана са поразили нефтохимическия комплекс „Тоболскнефтехим“ в Тоболск, Тюменска област, Руската федерация.

Източник: БТА    
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