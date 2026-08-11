Юли счупи абсолютен температурен рекорд в САЩ

Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия юли в историята на измерванията, със средна температура от 24,94°C - с 0,125°C над предишния рекорд от 1936 г.

Горещините са обхванали почти цялата страна, като най-силни са били в Запада, Югозапада, Северните равнини и Югоизтока. В Аляска температурите са останали необичайно ниски.

Особено тревожен е рекордът при нощните температури, които са били с 0,7°C над предишния максимум. Учените посочват по-топлите нощи като характерен белег на предизвиканото от човека изменение на климата.

Последната година - най-горещата в САЩ изобщо

Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики, съобщи Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания, предаде Асошиейтед прес.

Средната температура през миналия месец в континенталната част на страната е била 24,94 градуса по Целзий, надминавайки с една осма от градуса предишния рекорд от юли 1936 г.

Юли тази година е бил най-горещият месец в историята

Макар че в Аляска температурите са били необичайно ниски, в по-голямата част от останалите щати са преобладавали температури над нормалните. Най-големите горещини са били регистрирани в планинските райони на Запада, Югозапада, Северните равнини и Югоизтока.

По-горещ юли е бил само през 1998 г.

Нощните минимални температури, които са от ключово значение за възстановяването на хората и селското стопанство след горещите дни, са надминали предишния рекорд за най-високи минимални температури с 0,7 градуса, съобщи ведомството.

Според учените по-топлите нощи са характерен признак на изменението на климата, причинено от човешката дейност.