МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие"

Това заяви Радостин Василев на извънреден брифинг в Народното събрание

30 октомври 2025, 15:58
Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Жители на „Люлин“ на протест заради кризата с боклука

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

П овече от 10 дни Наталия Киселова е крила два сигнала срещу партия "Величие", свързани с много сериозни документни престъпления и източване на държавен ресурс. Това заяви на извънреден брифинг в Народното събрание лидерът на МЕЧ Радостин Василев, цитиран от NOVA.

Сигналите са от Григор Здравков от Гражданско сдружение „Българска легия Антимафия“ и са изпратени до и.ф. главен прокурор, до президентската институция и до Народното събрание.

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

Василев каза, че депутатът от „Величие“ Мария Илиева не е попълнила сама изискуемата декларация за регистрация на партията. Без нея ЦИК е обявила самата Илиева за народен представител, обърна внимание лидерът на МЕЧ. По думите му, ако твърденията на Григор Здравков са верни, ПГ на „Величие“ има депутат, който е незаконосъобразен.

След направена проверка юристите-депутати от ПГ на МЕЧ установили, че това не е почеркът на Мария Илиева.

„Стилияна Бобчева е подписала вместо Мария Илиева, подправила е частен документ“, добави Василев. Ако всичко това се окаже вярно, той обясни, че има конституционна криза.

„Имунитетът и на двете трябва да бъде свален незабавно. Илиева е била депутат незаконни в продължение на шест месеца. Групата на „Величие“ трябва да бъде разпусната. Странно защо толкова време Киселова го крие“, каза лидерът на МЕЧ.

Вторият сигнал е свързан със субсидията на „Величие“ и е изпратен отново до главния прокурор, президента и всички партии.

Ивелин Михайлов: Получих послание, че ще бъда смачкан и нямам шанс

„Има данни от Сметната палата, че средствата по годишния финансов отчет на „Величие“ се разходват незаконосъобразно от фирми, свързани с Ивелин Михайлов“, обяви Василев.

От МЕЧ дадоха и второ изявление, на което присъстваха хора, които твърдят, че са измамени от фирми, свързани с Ивелин Михайлов, включително и синът на Красимира Катинчарова.

Източник: NOVA    
Партия Величие Радостин Василев Наталия Киселова
