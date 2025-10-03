България

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

Едната жалба е за нелигитимно избиране на Номинационна комисия, създадена за избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията

3 октомври 2025, 13:03
„Величие" внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане"
Източник: БГНЕС

"От "Величие" внасяме днес две конституционни жалби", съобщи председателят на парламентарната група на партията Ивелин Михайлов пред журналисти в парламента.

"Благодарение на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Възраждане" успяхме да съберем нужните подписи", посочи той.

Едната жалба е за нелигитимно избиране на Номинационна комисия, създадена за избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията. Другата е за избор на правителството по незаконен начин, защото именно Конституционният съд отсъди, че осем от депутатите, гласували за това правителство, са избрани незаконно, отзова ги от Народното събрание и ги замени с други, посочи Михайлов. 

"Виждаме колко тежко се отразяват на страната едни незаконни избори, които избират незаконен парламент, и той излъчва незаконно правителство - сменят се всички фигури в държавата и това е равно на преврат, коментира лидерът на "Величие". Ще се надяваме да имат съвест конституционните съдии и да спасят страната от това, което се случва", допълни той.

Ивелин Михайлов коментира и думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес каза, че депутатите от "Продължаваме промяната" тичат, за да могат да си вземат парите и да се регистрират в последния момент, посочи той. Бойко Борисов и Делян Пеевски работят по една минута на ден и ползват огромни облаги. И те да казват какви са облагите на президента и какви коли има, е нелепо. И по този начин да обиждат депутати от други парламентарни групи, след като те не работят и те дават такъв пример на всички граждани в страната, това е нещо, което е неетично, каза лидерът на "Величие".

Ивелин Михайлов коментира и инцидента с кола, дадена на "Величие". Момчето, което е карало, за мен неправилно е излязло да кара този автомобил в дъжда и с 60 км/ч колата е ударена, посочи той. Михайлов добави, че катастрофата не е тежка, няма пострадали, а активистът на "Величие" не се е движил с непозволена скорост. Лидерът на "Величие" се извини на хората за причинените неудобства. Той добави, че са поръчали всички части, за да бъде поправен "Макларън"-ът.   

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Конституционни жалби Партия Величие Незаконен избор на правителство Конституционен съд Политически обвинения
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
