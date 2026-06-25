„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

О ткритите през последните дни мазутни образувания по плажове на Северното и Южното Черноморие не са резултат от скорошен нефтен разлив. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ след извършени проверки и анализ на ситуацията.
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Според експертите става дума за т.нар. „tar balls“ – втвърдени катранени образувания, които се формират от стари нефтени замърсявания след продължителен престой в морската среда. Те представляват остатъци от нефтопродукти, които с времето променят структурата си под въздействието на слънцето, водата и атмосферните условия.
От институциите обясняват, че силното морско вълнение в периода между 15 и 20 юни е довело до изхвърлянето на тези образувания на брега заедно с други морски отпадъци.
- Няма данни за ново замърсяване
От „Морска администрация“ подчертават, че към момента няма информация за текущ или скорошен нефтен разлив в българските териториални води. Не са установени и морски инциденти, които биха могли да доведат до подобно замърсяване.
Специалистите посочват, че заради естествените процеси на разграждане и промяната в химическия състав на тези нефтени остатъци не може да бъде установено с точност кога са попаднали в морето и какъв е техният първоначален източник.
По думите на експертите подобни образувания могат да останат във водата с години, като под въздействието на морските течения и метеорологичните условия се придвижват на значителни разстояния и достигат различни крайбрежни райони.
- Подобни случаи е имало и преди
От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ припомнят, че подобни случаи са регистрирани и през предходни години както по българското Черноморие, така и в други държави от региона.
През същия период мазутни отлагания са били установени и по части от румънското Черноморско крайбрежие, което според специалистите потвърждава възможността замърсяванията да бъдат пренасяни на големи разстояния от морските течения.
- Продължава наблюдението на морските пространства
Властите уверяват, че наблюдението на акваторията на Черно море продължава. От „Морска администрация“ следят ситуацията чрез сателитни системи за наблюдение, както и чрез контрол на корабния трафик, с цел своевременно откриване на евентуални замърсявания.
Междувременно Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти координират дейностите по почистване на засегнатите плажни ивици.
Целта е замърсяванията да бъдат отстранени възможно най-бързо и да не окажат негативно влияние върху летния туристически сезон по българското Черноморие.