Мария Габриел: Препотвърждаваме подкрепа си за Украйна

В Деня на независимостта на Украйна, България препотвърждава своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници.

Това написа вицепремиерът и външен министър Мария Габриел в "Х" (Twitter).

Оn🇺🇦#IndependenceDay, 🇧🇬 reasserts its unwavering support for Ukraine`s independence, sovereignty&territorial integrity within its int. recognised borders!



Solidarity with the government &people of 🇺🇦 in their defence of the homeland& shared values! @MFA_Ukraine @DmytroKuleba