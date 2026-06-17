България

Мариан Маринов поема временно ръководството на Националната следствена служба

Прокурорската колегия на ВСС го избра за изпълняващ функциите директор след оставката на Борислав Сарафов

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 17 юни 2026, 06:48
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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба (НСлС). Решението беше взето след подадената оставка на досегашния ръководител на институцията Борислав Сарафов.

Патова ситуация в НСлС: Няма кандидати за нов директор

Изборът на временно изпълняващ длъжността се наложи, след като преди седмица Прокурорската колегия реши да потърси кандидати сред действащите следователи в Националната следствена служба. От всички магистрати в структурата съгласие да поемат поста са дали петима.

Сред тях са бившият член на Висшия съдебен съвет и следовател Ясен Тодоров, говорителят на НСлС Мариан Маринов, както и следователите Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев.

След обсъждане кадровият орган на прокуратурата избра именно Маринов да поеме временно управлението на Следствието до провеждането на процедура за избор на титулярен директор.

Преди гласуването Прокурорската колегия взе и друго важно решение – да прекрати започналата процедура за избор на постоянен директор на Националната следствена служба. Причината е липсата на постъпили кандидатури в определения срок.

Така за момента институцията ще бъде ръководена от временно изпълняващ функциите директор до откриването на нова процедура и излъчването на титуляр.

ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов

Националната следствена служба е една от ключовите структури в съдебната система и има водеща роля при разследването на тежки престъпления и дела с висока обществена значимост. Директорът на службата е и заместник на главния прокурор по разследването, което прави поста един от най-важните в прокуратурата.

Мариан Маринов е дългогодишен следовател и познато лице в системата, като през последните години изпълнява и функциите на говорител на Националната следствена служба. В тази си роля той многократно е представял пред обществото информация по знакови разследвания и работата на институцията.

Изборът му идва в период на промени в ръководството на съдебната власт и на фона на продължаващите дебати за реформи в прокуратурата и следствените органи.

Очаква се в следващите седмици Прокурорската колегия на ВСС да обсъди кога и при какви условия ще бъде открита нова процедура за избор на титулярен директор на Националната следствена служба.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Константин Костов    
Висш съдебен съвет Прокурорска колегия Национална следствена служба Борислав Сарафов Ясен Тодоров Мариан Маринов съдебна система Закон за съдебната власт директор разследване
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