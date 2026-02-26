Свят

Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Клинтън заяви пред комисията, че няма информация за престъпленията на Епстийн

26 февруари 2026, 20:44
Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства
Източник: EPA/БГНЕС

Р епубликанско мнозинство в комисия на Камарата на представителите разпита Хилари Клинтън относно връзките ѝ с Джефри Епстийн, а тя от своя страна призова президентът Доналд Тръмп да бъде призован да даде показания за собствените си контакти с осъдения сексуален престъпник.

Клинтън заяви пред комисията, че няма информация за престъпленията на Епстийн, не си спомня да го е срещала и никога не е посещавала острова му или летяла с неговия самолет. Тя обвини комисията, че се опитва да „защити един публичен служител“ - Тръмп.

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

Председателят на комисията Джеймс Комър, който ще разпита и бившия президент Бил Клинтън в петък, заяви, че „целта на цялото разследване е да се изяснят множество въпроси около Епстийн“.

Хилари Клинтън отвърна, че „ако комисията наистина иска да научи истината за трафика на хора, извършван от Епстийн, трябва да призове Тръмп директно под клетва относно десетките хиляди пъти, в които името му фигурира в досиетата“.

Водещият демократ в комисията Робърт Гарсия също призова Тръмп да даде показания „и да отговори на въпросите, които се задават в цялата страна от оцелелите жертви“.

Комисията по надзора, доминирана от републиканците, разследва лица, свързани с Епстийн, който почина в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше съдебен процес.

Първоначално семейство Клинтън отхвърли призовките за изслушване, но се съгласи да свидетелства, след като републиканците заплашиха с обвинение за неуважение към Конгреса.

В откриващото си изявление Хилари Клинтън посочи, че призовката е била обоснована с предположението, че тя разполага с информация относно разследванията срещу Епстийн и Гислейн Максуел.

Хилари Клинтън ще даде показания по делото "Епстийн"

„Нека бъда пределно ясна – не разполагам“, заяви тя.

Демократите твърдят, че разследването се използва за атака срещу политически опоненти на Тръмп, вместо за легитимен парламентарен контрол.

И Тръмп и Бил Клинтън, и двамата на 79 години, присъстват в много от публикуваните наскоро документи по случая „Епстийн“, но заявяват, че са прекратили контактите си с финансиста преди осъждането му през 2008 г. във Флорида. Припомняме, че самото споменаване в документите не е доказателство за извършено престъпление.

Семейство Клинтън настоя изслушванията да бъдат публични, но комисията реши те да се проведат при закрити врата – ход, който Бил Клинтън определи като „пародия на съд“.

Разпитите се провеждат в Чапакуа, щата Ню Йорк, където живеят Клинтънови. Десетки журналисти се събраха в района, а Сикрет сървис издигна метални заграждения около сградата, в която се провежда изслушването.

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Бил Клинтън призна, че в началото на 2000-те години е летял няколко пъти със самолета на Епстийн във връзка с хуманитарни дейности на Фондацията „Клинтън“, но отрече да е посещавал частния му остров в Карибите.

Гислейн Максуел, на 64 години, излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. По-рано този месец тя се яви чрез видеовръзка пред комисията, но отказа да отговаря на въпроси, позовавайки се на правото си по Петата поправка да не се самоинкриминира.

Нейният адвокат Дейвид Маркъс заяви, че Максуел би била готова да говори публично, ако получи помилване от Тръмп.

Епстийн изгради мрежа от влиятелни бизнесмени, политици, знаменитости и академици. Публикуването на документите по случая предизвика последици по света, включително арести във Великобритания на бившия принц Андрю и на Питър Манделсън, бивш посланик в САЩ.

Редица известни личности понесоха репутационни щети заради връзките си с Епстийн и подадоха оставки, но засега Максуел остава единствената осъдена по случая.

Източник: БГНЕС    
Хилари Клинтън Джефри Епстийн
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Земетресение в Румъния, усетено и в България

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Защо котката ми се мие върху мен

Защо котката ми се мие върху мен

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 1 ден
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 1 ден
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 21 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 22 часа
Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Свят Преди 18 минути

Министерството на правосъдието поиска спешно от Върховния съд да отмени съдебно решение от ноември

Мелания Тръмп ще ръководи заседание на Съвета за сигурност на ООН

Мелания Тръмп ще ръководи заседание на Съвета за сигурност на ООН

Свят Преди 23 минути

Американският президент Доналд Тръмп е явен критик на ООН

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Свят Преди 3 часа

Той обхваща продукти, чийто грамаж е бил намален, без това да се отрази на цената

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

България Преди 4 часа

Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Кой ще се сбогува с Кухнята на Ада?

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Любопитно Преди 4 часа

От сцената на “Като две капки вода” до майчинството, Слави Трифонов и дивите 4000 гмуркания - Алекс Раева разказва всичко

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Любопитно Преди 4 часа

Chiara Manco - Director of Creative & Media Partnerships, System1

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

България Преди 5 часа

От партията внесоха 5000 подписа в Централната избирателна комисия

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

България Преди 5 часа

Решението проправя пътя към изграждането на парка

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Любопитно Преди 5 часа

Домът на Джаки Кенеди на Пето авеню, закупен през 1964 г. за 200 000$, бе изцяло обновен след смъртта ѝ и продаден за 32 млн. $ на Глен Дъбин, оставайки и до днес обект на огромен обществен интерес и филмови възстановки

Смъртта на "Ел Менчо" окупира вестникарските заглавия в Мексико

Еротичен модел отрича да е виновна за смъртта на "Ел Менчо"

Свят Преди 5 часа

„Искам да заявя абсолютно ясно: нямам нищо общо с тази ситуация“, написа Мария Хулиса

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

България Преди 5 часа

Той отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

Свят Преди 5 часа

„Благодарение на тяхната бърза реакция и напътствията на нашите полетни хирурзи от НАСА, състоянието ми бързо се стабилизира“, пише астронавтът

Шеф-мечта: Китайски милионер раздаде 26 млн. долара бонуси по време на фирмен банкет

Любопитно Преди 5 часа

Докато повечето служители се надяват на скромна 13-а заплата, един китайски бос реши да сподели 70% от годишната си печалба със своите работници. Сцената на банкета напомняше на филм, а служителите си тръгнаха с цели пачки в ръце

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Любопитно Преди 6 часа

Актьорът и арт директорът демонстрираха близост по време на разходка из Бевърли Хилс. Те вървяха прегърнати през кръста, а в един момент Педро бе заснет как се накланя напред, отпускайки брадичка върху рамото на Рафаел

