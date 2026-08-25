България

„Кръв и чест“: Ивайло Колев остава в ареста, баща и син с гаранции

Окръжният съд прецени, че има данни за организирана дейност и водеща роля на Колев, решението е окончателно

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 59 минути / 25 август 2026, 07:24
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О кръжният съд в Пловдив остави в ареста Ивайло Колев, сочен от разследването като ръководна фигура в пловдивското разклонение на „Кръв и чест“. Съдът прие, че по делото има данни за организирана дейност и за водещата роля на Колев в нея.

Източник: NOVA

За другите двама обвиняеми - бащата и сина Ивелин и Теодор Велеви, магистратите определиха по-леки мерки. Ивелин Велев остава на свобода срещу гаранция от 1000 евро, а за 18-годишния Теодор Велев е определена гаранция от 800 евро.

Решението на Окръжния съд е окончателно.

  • Какви са мотивите на съда

Съдът посочи, че разследваното престъпление се наказва с до четири години лишаване от свобода. При определянето на мярката спрямо Колев обаче магистратите са взели предвид не само размера на предвиденото наказание, но и характера и мащаба на разследваната дейност.

В мотивите си съдът акцентира върху твърденията за използване на словото за разпространяване на идеи, насочени срещу хора с различна националност, цвят на кожата, принадлежност към малцинства или различен външен вид и облекло.

Според магистратите събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост.

Съдът е обърнал внимание и на твърденията, че подобни послания са били насочвани към млади хора, които поради липса на житейски опит и стабилна ценностна основа могат да бъдат по-податливи на влияние.

По отношение на Колев магистратите са приели, че има данни за висока степен на обществена опасност. Според съда задържането му е необходимо и за да не бъде възпрепятстван ходът на разследването.

  • Какво каза Ивайло Колев

В съдебната зала Колев отрече да има връзка с убийството на Младежкия хълм и поиска по-лека мярка, за да може да продължи да развива бизнеса си.

„Липсват данни и сведения за моя връзка и на някои от хората в клуба, който е нает от мен, с жестокото убийство на Младежкия хълм. Моля за по-лека мярка за неотклонение, за да продължа да развивам бизнеса си до окончателно вземане на решение“, заяви той, цитиран от NOVA.

Прокуратурата отговори, че според обвинението бизнесът е свързан с продажба на материали с неонацистка символика.

Държавното обвинение подчерта, че спорът не се свежда само до конкретни символи или материали, а до характера на проповядваните идеи и начина, по който те са били разпространявани. Според прокуратурата става дума за насаждане на омраза и отправяне на призиви за насилие.

  • Как започна разследването

Тримата обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Колев е посочен като извършител, а Ивелин и Теодор Велеви - като негови помагачи.

Разследването започна след акция на ДАНС и МВР в частен клуб в Пловдив, използван като място за срещи на местното разклонение на организацията. При операцията бяха задържани общо 18 души, но обвинения бяха повдигнати само на тримата.

Източник: NOVA

При претърсванията разследващите съобщиха, че са открили материали с неонацистка символика и литература.

По време на съдебното заседание прокуратурата отново защити тезата, че клубът не е функционирал просто като място за политически, исторически или философски разговори.

Прокурор Галина Андреева заяви, че според обвинението там са били разпространявани идеи, насаждащи вражда и омраза, както и че са били привличани нови членове.

Особен акцент прокуратурата постави върху привличането на млади хора. Според държавното обвинение част от тях са били търсени именно защото са по-податливи на влияние.

  • Прокуратурата посочи и други случаи

Обвинението се позова и на данни, свързани с нападението над непалски граждани в Пловдив. Теодор Велев вече е подсъдим по отделно производство за упражнено насилие над чужденци.

В съдебната зала беше обсъдено и убийството на Младежкия хълм. Прокуратурата заяви, че по делото има данни за притеснение сред част от хората, свързвани с организацията, че престъплението, извършено в близост до мястото, където те са се събирали, може да привлече вниманието на полицията към тях.

Според прокуратурата съществува и реален риск от извършване на ново престъпление, както и опасност част от свидетелите да бъдат повлияни.

Източник: NOVA
  • Защитата: Няма основания за арест

Адвокатите на обвиняемите оспориха тезата на прокуратурата. Според тях по делото няма конкретни данни, че тримата могат да се укрият или да възпрепятстват разследването.

Защитата заяви още, че липсват достатъчно доказателства, които да оправдават най-тежката мярка „задържане под стража“.

В крайна сметка съдът остави Ивайло Колев в ареста, а Ивелин и Теодор Велеви - с парични гаранции. Решението не подлежи на обжалване.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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