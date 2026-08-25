От музикалната сцена до кафемашината: Норт Уест разкри коя е мечтата ѝ за първа работа

Н орт Уест разкри каква е нейната мечта за първа работа и изненада всички.

Въпреки че 13-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и Кание Уест вече гради музикална кариера, тя има наум доста обичаен житейски път, какъвто имат нейните набори.

„Все още искам да работя. Искам следващата година да започна работа в Starbucks. Мисля, че догодина вече ще мога, защото ставам на 14 години... така че мисля, че е възможно“, споделя Норт в интервю за списание Dazed.

Причината тийнейджърката да иска да работи зад щанда на известната верига за кафе е изключително проста: „Искам просто да имам нормална работа“.

Това обаче не означава, че Норт смята да се откаже от музиката, за да стане бариста за постоянно. Тя дори категорично не се съгласява с хората, които я съветват да отложи музикалните си амбиции за по-късен етап от живота си.

„Казвам им: 'Не, това е моето хоби, това обичам да правя и това е нещо, с което искам да се занимавам в живота си'“, обяснява тя.

North West says she wants to have a regular job and work at Starbucks next year in a new interview with DAZED magazine.



“I wanna work at, like, Starbucks next year… I want to have a regular job, I guess.” pic.twitter.com/bWKnXL9tfk — yzyupdates (@yzyupdates) August 24, 2026

Музика, фестивали и рисуване

Норт вече прави сериозни стъпки на музикалната сцена. На 1 май тя издаде дебютния си миниалбум N0rth4vr, на 7 август пусна видеоклипа към песента си „Aishite“, а през юни направи и първото си самостоятелно изпълнение на фестивала Summer Smash.

„Защо не го направих по-рано? Бях готова отдавна“, споделя тя за стъпването си на голямата сцена.

Относно другите си артистични страсти, като рисуването, Норт признава, че временно ги е оставила на заден план: „Много обичах да рисувам залези. Понякога го правя за удоволствие, но маслените бои, които използвам, постоянно ми цапат ръцете и след това се чистят изключително трудно“.

Като всяко момиче на нейната възраст

North West Thinking About Working at Starbucks Next Year: 'I Want To Have a Regular Job' Details: https://t.co/s0ybYEEJR3 pic.twitter.com/OKKcPt1hpu — Complex Music (@ComplexMusic) August 25, 2026

Въпреки че расте под постоянната светлина на прожекторите, Норт намира време да се наслаждава на нещата, които обичат нейните връстници. Тя разкрива, че прекарва доста време в TikTok и Pinterest, където обича да събира идеи за маникюр и прически.

A когато не намира точно това, което търси в мрежата?

„Просто си го измислям сама и го скицирам на хартия, защото в Pinterest понякога няма това, което наистина искам“, завършва с усмивка дъщерята на Кание и Ким.