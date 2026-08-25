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От музикалната сцена до кафемашината: Норт Уест разкри коя е мечтата ѝ за първа работа

Въпреки че 13-годишната Норт Уест вече гради музикална кариера, тя мечтае за обикновен тийнейджърски живот. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест сподели, че веднага щом навърши 14 години, иска да започне работа във верига за кафе

25 август 2026, 12:47
От музикалната сцена до кафемашината: Норт Уест разкри коя е мечтата ѝ за първа работа
Източник: Getty Images

Н орт Уест разкри каква е нейната мечта за първа работа и изненада всички.

Въпреки че 13-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и Кание Уест вече гради музикална кариера, тя има наум доста обичаен житейски път, какъвто имат нейните набори.

„Все още искам да работя. Искам следващата година да започна работа в Starbucks. Мисля, че догодина вече ще мога, защото ставам на 14 години... така че мисля, че е възможно“, споделя Норт в интервю за списание Dazed. 

Причината тийнейджърката да иска да работи зад щанда на известната верига за кафе е изключително проста: „Искам просто да имам нормална работа“.

Това обаче не означава, че Норт смята да се откаже от музиката, за да стане бариста за постоянно. Тя дори категорично не се съгласява с хората, които я съветват да отложи музикалните си амбиции за по-късен етап от живота си.

„Казвам им: 'Не, това е моето хоби, това обичам да правя и това е нещо, с което искам да се занимавам в живота си'“, обяснява тя.

Музика, фестивали и рисуване

Норт вече прави сериозни стъпки на музикалната сцена. На 1 май тя издаде дебютния си миниалбум N0rth4vr, на 7 август пусна видеоклипа към песента си „Aishite“, а през юни направи и първото си самостоятелно изпълнение на фестивала Summer Smash.

„Защо не го направих по-рано? Бях готова отдавна“, споделя тя за стъпването си на голямата сцена.

Относно другите си артистични страсти, като рисуването, Норт признава, че временно ги е оставила на заден план: „Много обичах да рисувам залези. Понякога го правя за удоволствие, но маслените бои, които използвам, постоянно ми цапат ръцете и след това се чистят изключително трудно“.

Като всяко момиче на нейната възраст

Въпреки че расте под постоянната светлина на прожекторите, Норт намира време да се наслаждава на нещата, които обичат нейните връстници. Тя разкрива, че прекарва доста време в TikTok и Pinterest, където обича да събира идеи за маникюр и прически.

A когато не намира точно това, което търси в мрежата?

„Просто си го измислям сама и го скицирам на хартия, защото в Pinterest понякога няма това, което наистина искам“, завършва с усмивка дъщерята на Кание и Ким.

Източник: E!News    
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