България

4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи

„Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени“, заяви вътрешният министър

Василена Василева Василена Василева

25 август 2026, 11:28
4 години след трагедията в Бургас: Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи
Източник: БТА

Ч етири години след трагедията, при която загинаха полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, в Бургас беше почетена паметта на двамата служители на МВР. Те загубиха живота си при изпълнение на служебните си задължения, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ незаконно мигранти през страната.

На възпоменателната церемония министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова съдебната власт да приключи делото и да бъде постановен окончателен съдебен акт.

„България не е изпълнила дълга си към тях“, заяви Демерджиев. Той призова представителите на съдебната власт да направят всичко необходимо, за да бъде приключено делото.

Министърът подчерта, че двамата полицаи са изпълнили докрай служебния си дълг, като са се опитали да спрат автобуса с незаконни мигранти.

„Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени“, каза Демерджиев.

Той заяви, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи.

  • „Завинаги оставате част от семейството на МВР“

Демерджиев се обърна и към близките на загиналите служители. Той ги увери, че макар да са загубили свои близки, те завинаги остават част от семейството на Министерството на вътрешните работи.

Към служителите на МВР министърът отправи призив да пазят живота и здравето си, защото са ценни за България.

На церемонията присъстваха директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, областният управител на Бургас Дико Диков, кметът на Бургас Димитър Николов, кметът на Царево Марин Киров, представители на прокуратурата, местната власт, МВР и Спешна помощ.

  • „Двама достойни бургаски мъже“

Кметът на Бургас Димитър Николов определи Атанас Градев и Йордан Илиев като „двама достойни бургаски мъже“ и достойни служители на българската полиция.

По думите му с действията си те са защитили живота, здравето и безопасността на хората в града.

Николов заяви, че общината ще продължи да се грижи за мемориалното място, изградено в тяхна чест, и да пази паметта за подвига им.

Областният управител Дико Диков определи гибелта на двамата полицаи като „отворена рана“ за Бургас и региона.

„Недопустимо е полицаи да загиват при изпълнение на служебния си дълг“, заяви той и подчерта, че при всяка подобна трагедия обществото губи не само достойни служители на закона, но и „частица от държавността“.

Според Диков двамата полицаи са предотвратили по-голяма трагедия, поставяйки безопасността на хиляди жители и гости на Бургас пред собствения си живот.

Той определи постъпката им като акт на доблест, себеотрицание и патриотизъм и призова служителите на МВР да пазят паметта за своите колеги, но и да се пазят един друг.

Церемонията завърши с едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова    
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