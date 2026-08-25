От заподозрян за „Северен поток“ до холивудски консултант: Кой е Володимир Журавльов?

Украинският водолаз Володимир Журавльов е арестуван в Хърватия по европейска заповед на Германия заради предполагаемо участие във взривяването на „Северен поток“ през 2022 г.; той отрича обвиненията.

Германската прокуратура твърди, че саботажът е извършен от екип украински водолази, който е използвал яхта, фалшиви документи и експлозиви, но Украйна отрича участие, а разследването в Германия продължава.

Необичайният обрат е холивудската връзка: Журавльов е бил консултант на филма „Snake Island“, който драматизира историята около „Северен поток“ и се снима в Загреб; това само по себе си не е доказателство за участие в саботажа.

Германия издаде заповед за арест на украински водолаз, ето защо

Германските власти твърдят, че украинският водолаз Володимир Журавльов е бил замесен във взривяването на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г.

Историята звучи почти като холивудски сценарий с неочакван обрат.

В сряда хърватските власти арестуваха украинския водолаз Володимир Журавльов във връзка с взривовете на газопроводите „Северен поток“, свързващи Русия и Германия под Балтийско море. Арестът е извършен, докато той е бил на снимачната площадка на холивудски филм, който в момента се продуцира.

Според германски медии Журавльов е работил като консултант по предстоящия филм „Snake Island“, драматизирана версия на събитията около взривовете, в които според германските власти самият той е заподозрян като участник.

🇭🇷🇺🇦 A court in Croatia has chosen a preventive measure for Volodymyr Zhuravlev, whom the Germans suspect of undermining Nord Stream pipeline, in the form of detention, — BBC



This is the second arrest in the last year - the last time he was arrested in Poland in September 2025. pic.twitter.com/eFbyb0Rek5 — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) August 21, 2026

Кой е Володимир Журавльов?

Журавльов е украински гражданин, професионален водолаз и инструктор по гмуркане. Според някои публикации той е свързан с водолазно училище в Киев. В документите на германската прокуратура понякога е обозначаван като „Владимир З.“ съгласно германските правила за защита на личните данни.

Германските власти го посочват като един от заподозрените за саботажа на „Северен поток“ през септември 2022 г. Журавльов отрича да има каквото и да било участие във взривяването на газопроводите.

През 2024 г. той избегнал арест в Полша и се върнал в Украйна. Миналата година полски съд отказал да изпълни издадената от Германия европейска заповед за арест, като постановил, че германските власти нямат юрисдикция и че унищожаването на газопроводите би могло да се разглежда като оправдан акт на Украйна в условията на отбранителна война. Полша отдавна се противопоставя на проектите „Северен поток“.

Не е ясно дали Журавльов е бил в Хърватия без знанието на местните власти. Германската федерална прокуратура заяви, че хърватската полиция го е задържала въз основа на европейската заповед за арест.

Сега адвокатите му ще се опитат да предотвратят екстрадирането му в Германия.

Полският му защитник Тимотеуш Папроцки заяви, че ако хърватски съд разгледа случая, това би означавало да се произнесе по въпрос, който вече е бил разглеждан в Полша, друга държава членка на ЕС.

Nord Stream Saboteur Arrested on Set of Hollywood Movie About the Attack



Volodymyr Zhuravlyov, wanted by Germany over the 2022 Nord Stream explosions, has been arrested in Croatia while advising a Hollywood production dramatizing the same attack.https://t.co/hLqfr1XbeO — Clash Report (@clashreport) August 23, 2026

Какво знаем за „Северен поток“?

На 26 септември 2022 г. поредица от експлозии повреди газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море.

„Северен поток 2“, проект за около 11 млрд. долара, собственост на руския държавен енергиен гигант „Газпром“, трябваше да удвои капацитета на съществуващия маршрут между Русия и Германия.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. газопроводите се превърнаха и в символ на европейската енергийна зависимост от Москва.

Взривовете са станали в международни води, но в изключителните икономически зони на Дания и Швеция.

Нито една държава не е поела официално отговорност за саботажа. Дания и Швеция прекратиха собствените си разследвания през 2024 г., докато Германия продължава своето.

През юли тази година германската прокуратура повдигна обвинения срещу бивш украински военен, идентифициран като Серхий К. Според обвинението той е действал от името на украински разузнавателни служби. Той е бил арестуван в Италия през август 2025 г. и предаден на Германия през ноември същата година.

Украинското правителство отрича да има участие във взривовете.

Според германските прокурори Серхий К. е ръководил екип от професионални водолази, капитан и специалист по експлозиви. Те твърдят, че групата е влязла в Германия през септември 2022 г. с фалшиви украински паспорти и е наела яхта с използване на подправени документи.

След това, според прокуратурата, екипът е транспортирал голямо количество военни експлозиви до район близо до датския остров Борнхолм, закрепил ги е към тръбопроводите на морското дъно и е поставил таймери за задействане на взривовете.

Volodymyr Zhuravlyov was arrested on the set of a film about the attack, starring Sean Penn and Adrien Brody.



🔗:https://t.co/vdtCE9SyJM pic.twitter.com/4vKQvwxnkt — The Telegraph (@Telegraph) August 20, 2026

Каква е холивудската връзка?

Именно тук историята придобива необичаен обрат.

Според германски медии по време на ареста Журавльов е бил консултант на снимачната площадка на „Snake Island“, който се снима в Загреб.

Филмът е режисиран от Дъг Лиман, познат с „Самоличността на Борн“, „Мистър и мисис Смит“ и „На ръба на утрешния ден“.

Предстоящият политически трилър, който е художествена интерпретация на историята около газопроводите, е с участието на носителите на „Оскар“ Sean Penn и Adrien Brody.

Броуди е бил забелязан на мястото на снимките, където преди ареста е бил забелязан и Журавльов.