„Как да разкараш гаджето за 10 дни“ се завръща: Кейт Хъдсън и Матю Макконъхи отново заедно

Ф еновете на романтичните комедии имат повод за празник. Кейт Хъдсън е напът отново да влезе в ролята, която я изстреля на върха, след като стана ясно, че актрисата официално се е подписала като продуцент на продължението на култовата лента от 2003 г. „Как да разкараш гаджето за 10 дни“, съобщава E!News.

Макар все още да няма официално потвърждение за целия актьорски състав, продуцентите планират както Кейт Хъдсън, така и Матю Макконъхи да се завърнат в емблематичните си роли на журналистката Анди Андерсън и рекламния агент Бенджамин Бари.

Филмът се превърна в абсолютна класика, а химията между двамата актьори бе толкова силна, че продължава да вълнува поколения зрители. Любопитен факт е, че за Макконъхи това остава най-печелившият филм в кариерата му от гледна точка на авторски права: „Всеки март получавам солиден чек заради празника Свети Валентин“, призна наскоро той.

'How to Lose a Guy in 10 Days' Sequel in the Works at Paramount https://t.co/vfOQ83Gut2 — The Hollywood Reporter (@THR) August 24, 2026

20 неизвестни факта зад кулисите на легендарната комедия:

1. Гуинет Полтроу е била първият избор: Първоначално Полтроу е трябвало да изиграе главната роля, но поради забавяне в графика се оттегля от проекта.

2. Кейт Хъдсън получава ролята след триумфа си в „Почти известни“: След като печели „Златен глобус“, Хъдсън е първата официално потвърдена звезда във филма.

3. Трудният избор за мъжка роля: Режисьорът Доналд Питри споделя, че намирането на актьор за ролята на Бен е било най-трудното нещо, тъй като повечето големи звезди по онова време не искали да бъдат в сянката на женския персонаж.

4. Хъдсън се преборва за Макконъхи: Студиото настоявало за друг актьор, но Кейт Хъдсън твърдо заявила, че иска именно Матю. Когато от студиото заплашили да спрат филма, тя категорично отвърнала: „Добре, тогава няма да правим нищо“, принуждавайки ги да се съгласят.

5. Разликата във възрастта: Първоначално режисьорът се колебаел за Макконъхи, тъй като той бил с 10 години по-възрастен от Хъдсън.

6. Подготовка във „Vogue“: За да влезе в образа на амбициозна журналистка, Кейт Хъдсън прекарва един ден с легендарната главна редакторка на списание Vogue Ана Уинтур.

7. Историята е базирана на комикс: Филмът е създаден по мотива на малка илюстрована книжка. Приятелките на Анди във филма – Мишел и Джини – са кръстени на самите авторки на книгата.

8. Легендарната жълта рокля: Иконичната жълта копринена рокля е създадена от дизайнерката Карен Пач специално, за да подчертае луксозното диамантено колие.

9. Диамант за 6 милиона долара: Жълтият диамант „Исадора“, носен от Хъдсън във филма, е 80-каратов и е дело на бижутерийната къща Harry Winston. Актрисата признава, че е била терзана от страх, докато го е носела на терен.

10. Гардероб от световни дизайнери: За останалата част от облеклото на Анди са използвани дрехи на Prada, Yves Saint Laurent, Marni и Marc Jacobs.

‘How to Lose a Guy in 10 Days’ Sequel in ‘Early Stages’ of Development. What to Know About Status of Kate Hudson and Matthew McConaughey’s Roles https://t.co/6t73V7Kha6 — People (@people) August 24, 2026

11. Импровизацията с кучето: Сцената, в която Анди изненадва Бен в офиса с малко кученце и започва да го целува и да му разрошва косата, е пълна импровизация на Кейт Хъдсън, за която Макконъхи изобщо не е бил предупреден.

12. Нощта на покера: Сцената, в която Анди проваля момчешката вечер на Бен, кара го да си издуха носа и хвърля храна, също е почти изцяло импровизирана от Хъдсън.

13. Растението на любовта: Известното „растение на любовта“ (love fern) става толкова популярно, че режисьорът го използва вместо сватбен букет на сватбата на дъщеря си през 2022 г.

14. Първият прослушан актьор: Актрисата Катрин Хан (WandaVision) е първата прослушана за поддържаща роля. Въпреки че екипът търсил други options в продължение на три седмици, накрая се върнал пак при нея.

15. Неловкото прослушване: Хан била толкова нервна на прослушването с Хъдсън, че започнала да разказва вицове за детски лагери, за да стопи ледовете.

16. Звънящият телефон: По време на финалния дубъл телефонът на Катрин Хан започнал да звъни. Тя не го затворила, а го включила в импровизацията на сцената.

17. Макконъхи си купува мотор заради филма: За да изглежда максимално естествено на екран, актьорът си купува реален мотор и се научава да го управлява съвършено преди снимките.

18. Изключителен успех сред мъжете: По време на тестовите прожекции филмът получава 99% одобрение от жените и неочакваните 89% от мъжете, превръщайки се в една от малкото романтични комедии, любими и на двата пола.

19. Втори съвместен проект: Пет години по-късно, през 2008 г., Хъдсън и Макконъхи се събират отново на екрана за приключенската комедия „Златото на глупаците“ (Fool's Gold).

20. Проваленият сериал: През 2019 г. имаше опит за заснемане на сериал по филма за платформата Quibi, но проектът пропадна след фалита на услугата.