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„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл

По времето, когато Маркъл беше работещ член на кралското семейство в Обединеното кралство, тя беше обвинена в тормоз от служители на двореца, което накара Двореца да започне разследване

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 август 2026, 12:24
„Всички камериерки ги мразят“: Защо в Монтесито отказаха да работят за Меган Маркъл
Меган Маркъл и принц Хари   
Източник: GettyImages

М еган Маркъл е имала затруднения с наемането на персонал за имението си в Монтесито, Калифорния, преди семейството да се премести обратно в Обединеното кралство.

„Тя имаше проблеми с наемането на домашни помощници, защото голяма част от чистачите в Монтесито не искаха да работят за тях“, твърди източник ексклузивно пред Page Six.

„Меган провеждаше интервютата лично и можеше да изглежда наистина снобски и груба. Някои от тях бяха толкова обидени от начина, по който тя им говореше, че мълвата започна да се разпространява“, твърди вътрешният източник. 

Източникът посочва, че предполагаемата репутация на херцогинята на Съсекс сред местните домашни помощници в крайна сметка се превърнала в нещо като редовна шега в богаташкия калифорнийски анклав. „Стигна се до момент, в който хората се шегуваха, че всички камериерки в Монтесито ги мразят“, добавя вътрешният източник.

Представители на херцога и херцогинята на Съсекс не отговориха на запитванията за коментар.

През юни 2025 г. четирима служители напуснаха екипа на Маркъл и принц Хари. Кайл Булия, зам.-прессекретар на двойката в Лос Анджелис, и Чарли Гипсън, техният прессекретар за Обединеното кралство, тихо напуснаха позициите си, след като двойката нае нови съветници.

Източник потвърди също, че двама членове на техния личен екип също са напуснали роли си през последните седмици.

По времето, когато Маркъл беше работещ член на кралското семейство в Обединеното кралство, тя беше обвинена в тормоз от служители на двореца, което накара Двореца да започне разследване. Констатациите така и не бяха оповестени публично, а Маркъл отрече обвиненията.

45-годишната Маркъл и нейният 41-годишен съпруг, принц Хари, считат луксозната общност в окръг Санта Барбара за свой дом от 2020 г., след като се оттеглиха като старши членове на кралското семейство и се преместиха в Калифорния.

Както беше съобщено по-рано, няколко съседи са готови за малко повече спокойствие и тишина след новината, че семейство Съсекс се мести обратно в Обединеното кралство. „Когато за първи път чухме, че Хари и Меган се местят в Монтесито, определено имаше известни притеснения“, сподели местен жител.

„Вече имаше толкова много негативна преса и внимание около тях и кралското семейство, че мисля, че хората се притесняваха какъв точно медиен фокус би донесло това в една толкова спокойна общност“, добави той.

Нашият източник отбеляза, че сега, когато принц Хари и Маркъл се местят обратно в Обединеното кралство, местните „не биха могли да бъдат по-щастливи“. „Монтесито е много лично, тихо място и мисля, че много хора тук ще се радват да видят как нещата се връщат към по-спокойния си ритъм“, продължава източникът.

Вътрешното лице обаче подчерта, че може да говори само от свое име и от името на други жители, с които е разговарял, а не от името на цялата общност на Монтесито.

Въпреки че Монтесито е дом на доста други известни личности, включително Опра Уинфри и Роб Лоу, местният жител заяви, че Хари и Меган са донесли необичайно ниво на медийно внимание в иначе тихата общност.

Хари и Маркъл планират да се върнат в Обединеното кралство с децата си, 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, в края на месеца за „удължен период“.

Завръщането им в родината на Хари идва шест години след драматичното оттегляне на двойката от кралския живот, което предизвика широк отзвук и стана известно като „Мегзит“. Очаква се Хари и Меган да останат „неработещи членове“ на кралското семейство и да продължат да се занимават с бизнес начинанията си, докато живеят във Великобритания.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Page Six    
Меган Маркъл Принц Хари Монтесито Кралско семейство Проблеми с персонала Завръщане във Великобритания Мегзит Обвинения в тормоз Медийно внимание Репутация
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