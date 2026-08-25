Красимира Милачкова е предложена за член на ВСС от квотата на съдиите

Съдия Красимира Милачкова от АССГ е номинирана за член на ВСС от съдийската квота, като кандидатурата ѝ е подкрепена от магистрати от ВКС, ВАС, АССГ и Административен съд - Плевен.

Милачкова е съдия в АССГ от създаването му през 2007 г. и има опит като юрисконсулт в НАП, лектор в Националния институт на правосъдието и участник в международни съдебни проекти.

Предстои кандидатурата ѝ да премине през процедурата за избор на шестима представители на съдийската квота във ВСС, включително представяне на професионалната ѝ биография и концепция и последващо гласуване от съдиите.

Това са първите кандидатури за новия ВСС

Съдията от Административен съд - София-град Красимира Милачкова е предложена за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурата ѝ е издигната от магистрати от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, АССГ и Административен съд - Плевен. В мотивите си те посочват професионалните ѝ качества, почтеността, независимостта и активната ѝ позиция по въпроси, свързани със съдебната система.

Това е първата стъпка от процедурата като предстои кандидатурата ѝ да бъде разгледана в рамките на процедурата за избор на членове от съдийската квота, като магистратите ще могат да се запознаят с професионалната ѝ биография и концепцията ѝ, а след това ще се проведе гласуване. За членове на ВСС от съдийската квота се избират шестима съдии от самата комисия.

Красимира Милачкова е съдия в дминистративен съд - София-град (АССГ) от неговото създаване през 2007 г.

След задължителния стаж в Софийски градски съд (СГС), е била юрисконсулт в Националната агенция за приходите (НАП).

Завършила е международна магистърска програма по „Право на Европейския съюз“, а в момента е докторант в СУ „Климент Охридски“ с тема на дисертационния труд „Предвидимост при решаване на публичноправни спорове“.

Има опит като лектор в Националния институт на правосъдието и по международни проекти, организира обмен на съдии от страни членки на ЕС в България.