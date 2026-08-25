Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в сериала за Хари Потър

К ит Харингтън ще замени Никълъс Холт в ролята на преподавателя Гилдрой Локхарт в предстоящия втори сезон на сериала на HBO „Хари Потър“.

Холт, известен с ролите си във филмите „Екс-Мен“, „Супермен“ и „Лудия Макс: Пътят на яростта“, беше избран за ролята по-рано този месец, но напусна продукцията заради промени в графика на снимките, които са влезли в конфликт с други негови ангажименти.

Харингтън е най-известен с ролята си на Джон Сноу в осемте сезона на хитовия сериал „Игра на тронове“. Актьорът вече има връзка с персонажа на Локхарт – миналата година той озвучи героя в аудиоверсията на „Хари Потър“.

„Аз съм огромен фен на „Хари Потър“. Трябва да призная, че той е един от любимите ми герои. Да ми предложат да го изиграя е истинска мечта“, каза Харингтън пред сайтът Collider.

Вторият сезон на сериала ще е адаптация на „Хари Потър и стаята на тайните“ - втората книга от поредицата на Дж. К. Роулинг, която проследява втората година на Хари в училището за магии и вълшебства „Хогуортс“.

Първият сезон на сериала, който ще адаптира „Хари Потър и философският камък“, се очаква да започне по HBO Max по Коледа тази година.

Гилдрой Локхарт е един от основните персонажи в „Хари Потър и стаята на тайните“. Самовлюбеният магьосник, автор на книги за предполагаемите си подвизи срещу тъмни същества, е новият преподавател по защита срещу черните изкуства в „Хогуортс“ и се опитва да се представи като наставник на Хари.

Във филмовата поредица от 2002 г. ролята беше изпълнена от Кенет Брана.

Сериалът на HBO се очаква да се снима в продължение на около 10 години, като планът е отделните сезони да адаптират седемте книги на Роулинг. Те станаха основа на осемте игрални филма от филмовата поредица.