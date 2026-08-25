27-годишен заплаши с пистолет мъж в заведение в София

27-годишен мъж е обвинен в закана за убийство, след като насочил пистолет към друг мъж в столично заведение. Инцидентът е станал около 3:00 часа в неделя, съобщиха от Софийската районна прокуратура.
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По случая е образувано досъдебно производство за закана с убийство. За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.
Мъжът е бил осъждан
Според прокуратурата обвиняемият е осъждан и преди, като настоящото деяние е извършено в рамките на изпитателния срок на предходното му осъждане.
Заради опасност да извърши ново престъпление мъжът е задържан за срок до 72 часа.
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Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.
Предстои съдът да се произнесе по искането на прокуратурата.