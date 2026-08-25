България

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

Тиктокърът напусна дома си, докато е под домашен арест, а полицията продължава да го издирва

Василена Василева Василена Василева

25 август 2026, 12:57
Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина
Източник: NOVA

И здирваният от полицията в Бургас Стоян Колев се появи в социалните мрежи, докато органите на реда продължават да го търсят след бягството му от домашен арест.

В стори в Instagram Колев публикува видео, на което е с цигара и брадва, и заявява, че се намира в чужбина, предава NOVA.

Стоян Колев избяга от домашния си арест в Бургас

По-рано полицията в Бургас обяви за издирване 39-годишния мъж, който е обвиняем по дело за хулиганство. Той е успял да напусне жилището си, въпреки че е бил с наложена мярка „домашен арест“.

  • Как е установено бягството

Около 15:00 часа в понеделник е постъпил сигнал от електронната гривна, поставена на крака на Колев. При последвалата проверка е установено, че той е напуснал дома си.

Полицейски патрул веднага е изпратен на адреса. При първата проверка служителите установили, че Колев все още се намира в жилището. При втората проверка обаче той вече не е бил там.

Оттогава полицията го издирва.

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  • Демерджиев: Ще има промени

Случаят предизвика коментар и от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той постави въпроси около системата за електронно наблюдение.

„Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим“, заяви Демерджиев.

Вътрешният министър подчерта, че ще бъдат предприети промени, ако се установи, че служители на МВР не са изпълнили задълженията си.

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  • За какво е обвинен Стоян Колев

На 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Колев. Той е предаден на съд за две прояви на непристойно поведение, грубо нарушаващи обществения ред, както и за управление на автомобил след употреба на кокаин.

Единият случай е от 16 юни на автомагистрала „Тракия“ в района между София и Пазарджик. Според обвинението Колев е шофирал с висока скорост и агресивно, приближавал се е опасно до други автомобили и е присветвал с фарове, за да му бъде освободен пътят.

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По обвинението той е размахвал пневматична пушка от люка на автомобила.

Няколко минути по-късно Колев е бил спрян от полицейски служители от ОДМВР-Пазарджик. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Последвалото химико-токсикологично изследване е потвърдило употребата на наркотика.

При проверката на автомобила на задната седалка е открита въздушна пушка.

Второто обвинение за непристойно поведение е свързано със случилото се на 19 юни в Съдебната палата в Пазарджик. Според прокуратурата, след като му е била определена мярка за неотклонение, Колев е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази пред граждани и служители на съдебната охрана.

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На 17 юни той е бил задържан за срок до 72 часа, а два дни по-късно прокуратурата е поискала постоянния му арест.

Впоследствие съдът му е определил мярка „домашен арест“.

Сега Колев отново е в полезрението на полицията, след като е напуснал жилището си. Издирването му продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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