Разводи, забранени смартфони и контрол: BBC разказва за „новия“ Афганистан

Г убернаторът Абдула Сархади дава пари за лечение на счупената ръка на момче и раздава средства за местна джамия, след което в неговия офис в северен Афганистан се разиграва изумителен разговор.

Млада жена казва на белокосия бивш командир от талибаните, че иска да се разведе със съпруга си, когото обвинява в месеци на тормоз и бой. Тя не приема отказа за отговор.

В страна, където на момичетата е забранено да посещават средно училище, 18-годишната девойка защитава позицията си спокойно и уверено, а лицето ѝ е напълно скрито зад плътно було и слънчеви очила. „Ако имаше някакъв шанс да живеем заедно, нямаше да съм тук… Взех решението си“, казва тя.

След като се опитва да я убеди да избегне развода, по-късно губернаторът коментира, че жените са „безразсъдни“ и „с ограничен ум“, което предизвиква смях сред мъжете длъжностни лица, бодигардове и старейшини около него.

Моментът дава рядък поглед върху ежедневните реалности под управлението на талибаните, пет години след като те отстраниха подкрепяното от САЩ правителство през 2021 г.

През това време жените бяха изключени от повечето работни места, получиха забрана да учат във университети и не могат да пътуват сами или да посещават паркове и центрове за отдих.

В срещи, проследени в продължение на две години, BBC получи необичаен достъп до влиятелни фигури в екстремисткото ислямистко движение, прекарвайки време с мъже, които някога са планирали самоубийствени атентати или са прекарали години в тайни укрития, а днес са длъжностни лица и войници.

Талибаните дойдоха на власт с твърдението, че са се променили, но много от техните политики са сходни с твърдолинейната интерпретация на Шариата, ислямското религиозно право, която наложиха през 90-те години.

Мъжете, с които се срещнахме, изглежда искаха да се представят като разумни, но не желаеха да обсъждат миналото си насилие. Станахме свидетели и на моменти на безпокойство между управляващите и тези, които те управляват.

Губернатор Сархади твърди, че Туба, това не е истинското ѝ име, трябва да остане в брака си. „Запитай се: „Кой би се оженил за мен, след като се разведа?“. Ще трябва да направиш много компромиси или ще загубиш достойнството и честта си, казва Сархади.

„Г-н губернатор, моята чест и достойнство вече са съсипани“, отговаря тя. Нейният съпруг слуша, чакайки своя ред да говори.

Според Шариата, жена, която иска съпругът ѝ да се съгласи на развод, може да се наложи да върне част от парите или всички пари, дадени ѝ от него при сключването на брака. Често се договаря финансово споразумение. Но съпругът на тази жена казва, че иска четири пъти по-голяма сума, която нейното семейство отказва да плати.

Губернаторът казва, че на жената трябва да бъде предоставена собствена стая. Той добавя, че длъжностните лица ще го предупредят да не я бие – „в противен случай той ще влезе в затвора“.

Неудовлетворен, бащата на Туба по-късно казва пред BBC, че семейството ще търси развод чрез съда, въпреки че според съдебната система на талибаните за една жена е изключително трудно да получи развод без съгласието на съпруга.

Сархади е бил военен командир по време на първото управление на талибаните през 90-те години. Той е бил сред хилядите бунтовници, които се предават в края на 2001 г., когато предвожданата от САЩ коалиция сваля групата от власт. Той е държан в продължение на няколко години в американския затвор в Гуантанамо, но в крайна сметка е освободен.

Когато талибаните отново вземат властта, той става губернатор, първо в провинция Бамиян, а когато се срещаме с него в края на юни, в град Шеберган в провинция Джаузджан. Наскоро той стана заместник-командир на военен корпус в северната провинция Кундуз.

Натискайки копчетата на старомоден мобилен телефон с малък екран, той казва, че скорошната забрана за използване на смартфони от длъжностни лица е забавила нещата. „Преди можеше да изпратиш бързо съобщение… изпращаш документи и получаваш отговор бързо“. Ако каже нещо повече за забраната, „това ще създаде неприятности“, добавя той.

Но в останалите си възгледи за света той изглежда до голяма степен непроменен от позицията на талибаните преди 25 години. Тогава той е бил военен командир в Бамиян, където талибаните взривиха древните гигантски статуи на Буда, предизвиквайки международен шок и осъждане.

Първоначално той се опитва да избегне въпросите ни за археологическия обект, но в крайна сметка казва: „Разруших го със собствените си ръце. Каквото сме направили и правим, е в съответствие с напътствията и Божия закон… Ние разбиваме идоли, вместо да ги продаваме. Защо да съжалявам? Това беше Божията воля“.

В столицата Кабул се срещаме с друга висша фигура на талибаните, заменила насилственото минало с роля в управляващата администрация. Хабибула Бадр ни кара през улиците с брониран автомобил. Той казва, че преди е бил „отговорен за операциите на атентаторите самоубийци“ в Кабул.

„Знаех много добре всички пътища и улици… имахме цялата информация, от която се нуждаехме за Кабул и неговите улички. Имаше области, които изискваха дълго време за планиране“, казва той. „Имаше области, които изискваха дълго време за планиране.

Самоубийствените атентати на талибаните убиха хиляди хора в Афганистан, включително много цивилни. Бадр обаче внимава при обсъждането на миналото си, опасявайки се, че това „ще разстрои хората“ и може „да отвори отново стари рани“.

Запитан за цивилните жертви, той казва, че талибаните са вземали под прицел конвои на САЩ и че цивилните са били призовавани да стоят далеч от чуждестранните бази. Всеки път, когато се опитвам да го попитам за конкретни атаки в цивилни райони, той избягва въпроса.

В момента той си е взел почивка от официалните си роли за медицинско лечение, но преди това е бил заместник-ръководител на затворите за цялата страна – и е управлявал същия затвор, където е бил държан със смъртна присъда при предишното правителство.

Бадр ни кани да се присъединим към него на племенно събиране, където ръководителят на благотворителна фондация трябва да го удостои с медал. Но нещата вземат неочакван обрат.

„Г-н Бадр е гордост за Афганистан и страхотен боец. Но имам и оплакване. Ако училищата и образованието бяха отворени за всички, това щеше да е чудесно дело за Афганистан. Надявам се това да не ви обиди“, казва Султан Мохамад Талаи.

Следва неловко мълчание, а аудиторията не е сигурна как да реагира. Микрофонът на Талаи бързо е отнет. След това той казва пред BBC: „Помолих училищата за момичета да бъдат отворени отново… търсенето на знания е задължение както за мъжете, така и за жените в исляма. Имаше и други неща, които исках да кажа, но не ми позволиха да говоря повече“.

Често тези, които говорят открито, са изправени пред много по-тежки последици. Жени ни разказаха за дълбокото отчаяние, което са изпитали от провалилите се мечти поради ограниченията върху образованието, и за приятелки, вкарани в затвора заради протести.

Повечето журналисти, с които разговаряхме, казаха, че са били викани на разпит от разузнавателната организация на талибаните – Естихбарат. BBC постави част от тези притеснения пред говорителя на правителството на талибаните, известен като Забихула Муджахид. Той е публичното лице на правителството на талибаните от 2021 г. Той все още използва псевдонима, с който се представяше с години по време на бунта, но ни каза, че истинското му име е Тахир Шах Седики, разкривайки го публично за първи път.

В пищен пресцентър, финансиран от американците за предишното правителство, го питаме за първата пресконференция, която даде там, два дни след като талибаните поеха контрола над страната. Тогава той каза пред света, че правителството на талибаните ще позволи на жените да работят и учат „в рамките на нашите правила“ и че те ще бъдат „много активни“ в обществото. Защо не удържаха на думата си?

„Ние сме поели ангажимент към правата на жените, свободата на словото и други неща в рамките на Шариата. Трябва да виждаме всичко през призмата на Шариата“, отговаря той.

Допускането на жени да работят в офиси като неговия „би довело до аморално поведение“ и „тяхното достойнство би било подкопано“, добавя той. Той казва, че въпросът с образованието за жените е „в процес на обсъждане… имаме нужда от решение, базирано на Шариата“.

Запитан за репресиите на талибаните срещу медийната свобода, той казва: „В общество като Афганистан имаме нашите ограничения. Не можем да позволим на медиите да правят каквато пропаганда си поискат… те не могат да излъчват срещу ислямските закони и обреди“.

Правителството на талибаните заседава в Кабул, но Муджахид прекарва много време в южния град Кандахар – твърдината на талибаните, която мнозина днес смятат за де факто столица. Поискахме да се срещнем с върховния лидер на талибаните, Хебатула Ахундзада, който е базиран там. Той рядко се появява пред обществеността и никога не е давал медийно интервю, казано ни е, че в момента това няма да бъде възможно.

Ограниченията бяха затегнати в Кандахар след последното ми посещение преди две години. Сега мъжете трябва да имат бради. Радиостанциите нямат право да пускат музика или да излъчват женски гласове, а на нас не ни беше позволено да снимаме в града.

На два часа път с кола, по прашни пътища, някои от най-преданите бивши бойци на групата показаха на BBC старата мрежа от тайни пещери на бунтовниците.Абид Лалаи, бивш боец, който сега управлява контролно-пропускателен пункт като част от силите за сигурност към министерството на вътрешните работи, ни показва дупките, от които е стрелял, и местата, където е държал своя Коран и е закачал автоматите АК-47.

Неговият пряк началник, Абдул Самад, ни показва безименно гробище, казвайки, че баща му е погребан тук, убит, борейки се за талибаните.

Районът е един от най-беднатите в страна, в която ООН твърди, че трима от всеки четирима души не могат да осигурят основните си нужди. Самад казва, че местното население отчаяно се нуждае от вода, пътища и клиники. „Представителите на Емирството (талибаните) не са ни забравили. Надяваме се, че по някое време те ще се погрижат за нас“, казва Самад. Той казва, че лидерите може да са заети с други приоритети.

Пет години откакто талибаните започнаха второто си управление, бедността, безработицата и икономическата нестабилност остават сериозни проблеми. Фигури от талибаните, с които разговаряхме, казаха, че работят за преодоляването им, но се срещнахме и с други хора, които вярват, че самата група е основният проблем на страната.

„Без думи съм за това как група, която няма никакво разбиране за живота, изведнъж е на власт. Жените не могат да приемат тази ситуация. Може да налагат нови ограничения, но това няма да остане така завинаги“, казва Хода, това не е истинското ѝ име, жена, която протестираше по улиците, когато талибаните се върнаха на власт за първи път.

„Мисля, че талибаните се страхуват от образовани жени. Ето защо ограничават жените. Те искат необразовани жени, за да не могат да отгледат мъдри мъже. Защото това би довело до края на талибаните“, добавя тя.