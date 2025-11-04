Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Ш вейцарската компания за търговия със суровини "Гънвор" (Gunvor) е готова да разсее всички опасения за евентуално руско влияние върху чуждестранните активи, които придобива от енергийната компания "Лукойл". Това заяви Торбьорн Торнквист, главен изпълнителен директор и съосновател на "Гънвор" пред "Блумбърг".

Миналата седмица руската енергийна група "Лукойл" обяви че е приела оферта от "Гънвор" за покупката на "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH), контролираща чуждестранните активи на петролния гигант, след като САЩ наложиха санкции на втората по големина петролна компания в Русия и на "Роснефт", предава "Ройтерс".

"Гънвор", която има дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия, вече е започнала разговори с регулаторите относно планираната сделка, посочва "Блумбърг".

Торнквист изключи възможността някой от активите да бъде продаден обратно на "Лукойл", дори ако санкциите срещу руската компания бъдат свалени.

Той подчерта, че сделката ще отбележи "прекъсване" с руското влияние, но уточни, че някои от активите може на по-късен етап да бъдат препродадени.

Американските санкции, наложени миналия месец на "Роснефт" и "Лукойл", представляват най-строгите мерки на Вашингтон срещу руския бизнес от началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г.

Ако сделката бъде финализирана, това ще бъде значителен успех за "Гънвор", която има дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия. През 2014 г. съоснователят ѝ Генадий Тимченко, приближен на Владимир Путин олигарх, бе санкциониран от САЩ по подозрения, че руският президент притежава "инвестиции в "Гънвор", което компанията отрича, допълва "Блумбърг".

Сделката подлежи на одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ., както и от други регулатори.

Като част от санкциите, "Лукойл" и търговското му дъщерно дружество "Литаско" (Litasco) имат кратък срок за прекратяване на бизнес отношения. "Гънвор" води преговори с регулаторите в САЩ за удължаване на лицензията за сделки с руската компания.

Настоящата лицензия в САЩ изтича на 21 ноември, като Торнквист заяви, че очаква удължаването ѝ. "Абсолютно необходимо е да получим удължаване (на лиценза)", заяви той пред "Блумбърг" по време на провеждащото се в Абу Даби Международно петролно изложение и конференция (ADIPEC).

Торнквист, който притежава дял от приблизително 85 на сто в компанията, заяви, че активите на "Лукойл" ще помогнат на компанията, тъй като пазарът на петрол става все по-конкурентен. Търговските маржове са отслабнали тази година, а собствените печалби на компанията са спаднали със 71 на сто през първата половина на годината.

Все пак някои активи могат да бъдат прехвърлени на други компании, посочи той.

"Ясно е, че има активи, които според нас е по-добре да бъдат запазени в други ръце", каза Торнквист, добавяйки, че е "твърде рано" да се обсъждат по-фините детайли.