Василев в Кърджали: Опитаха да разделят християни и мюсюлмани, но не успяха

Той коментира, че има още няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

26 декември 2025, 16:04
Василев в Кърджали: Опитаха да разделят християни и мюсюлмани, но не успяха
П редседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира на среща със симпатизанти в Кърджали, че докато страната се управлява с телефонни обаждания, няма да станем нормална държава и отбеляза, че трябва да се управлява по закон.

Той коментира, че има още няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, през които трябва да се сложи политически неутрално ръководство и ако това не се случи, догодина окончателно плащанията ще спрат. Той припомни, че страната ни е била единствената държава без медицински хеликоптери, но благодарение на плана за възстановяване вече са закупени. 

Василев: Проблемите, които бяха свързани с неправилното бюджетиране, вече са решени

Василев изрази задоволство, че Кърджали се е възползвал от приетата с бюджет 2024 г. програма за общините, като допълни, че впоследствие въпросната програма е била опорочена. „Защото в България има над 150 общини, които чакат плащане. Имат проекти, почнали са работа и не им се дават пари. Има едни други 30 общини, на които се плащат парите и това не е по закон, а защото са решили да се снимат в един кабинет под герба и ние точно за това се борим“, каза още Асен Василев. 

Пред присъстващите той коментира и темата за т.нар. Възродителен процес, един от поводите, заради които заедно със свои съпартийци той бе в региона. Василев подчерта, че за радост тези събития са в миналото.

Въпреки че сега се опитаха  да разделят християните от мюсюлманите, но не се получи и се постигна точно обратният ефект, извадиха едни хора насила, уж да протестират под надслов „НЕ на омразата“, обаче носеха едни плакати за омраза, добави Асен Василев. Той отбеляза, че излезлите двойно повече хора на протеста на 10 декември тази година говори как „хората искат да живеят, без да ги крадат и никой да не се опитва да ги плаши, че ще им вземат работата, че ще им вземат бизнеса, ако не се подчиняват на този или онзи“.

Асен Василев: Случва се това, за което предупредихме още миналата година

При посещението си в Кърджали той бе придружаван от народните представители Николай Денков и Айлин Пехливанова. На срещата кърджалийци поискаха да се говори за икономика, за развитие и за бъдещето на младото поколение. Сред присъстващите имаше представители и на други политически партии, които също зададоха въпроси.

След срещата в Кърджали Асен Василев, Николай Денков и съпартийци изразиха намерение да посетят Тюркян чешма в кирковското село Могиляне, за да почетат жертвите от Възродителния процес и 41 години от декемврийските събития.

