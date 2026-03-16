Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

П редстоящите парламентарни избори бележат безпрецедентна вълна от знакови имена от българския спорт и култура, които заменят арените и административните постове с политически листи. Процесът бе катализиран от знаковото решение на Стефка Костадинова след 20-годишното си управление в Българския олимпийски комитет (БОК) да се кандидатира от листата на ДПС. Същевременно, нова политическа формация в лицето на „Прогресивна България“ залага на „златен отбор“ от олимпийски шампиони, световни рекордьори и доказани мениджъри, които оглавяват ключови многомандатни райони в страната.

От плувния маратон и волейбола до елитната акробатика и каратето - ето кои са известните личности, които ще се борят за доверието на избирателите:

ГЕРБ – СДС

Борисов и остриетата на партията поемат по два района

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената, с които коалицията ще се яви на предсрочните парламентарни избори. Стратегията залага на утвърдени политически фигури, като голяма част от водещите имена оглавяват листи в два многомандатни района едновременно.

Лидерите с двойно представителство

Партийният лидер Бойко Борисов традиционно повежда „лидерския“ 25 МИР в София и Пловдив-град. Заместник-председателят Томислав Дончев поема 23 МИР София и Габрово, а Делян Добрев застава начело в 24 МИР София и Хасково. С две листи са още Теменужка Петкова (Русе и Търговище), Цвета Караянчева (Кърджали и Пловдив-област) и Красимир Вълчев (Разград и Стара Загора).

Разпределение в страната

Южна България: Росен Желязков е водач в Благоевград, Жечо Станков в Бургас, Христо Терзийски в Кюстендил, а Стефан Мирев в Пазарджик. В Сливен и Смолян начело застават съответно Десислава Танева и Красимир Събев, а в Ямбол – Димитър Иванов.

Северна България: Владислав Горанов повежда Варна, докато проф. Костадин Ангелов е водач във Велико Търново. Листите в Северозапада се оглавяват от Росица Кирова (Видин), Красен Кръстев (Враца), Румен Христов (Монтана) и Николай Нанков (Ловеч).

Източна и Централна България: Деница Сачева води в Добрич, Валери Лачовски в Плевен, а Даниел Митов в Шумен. Милен Делийски оглавява Силистра.

София и Перник: Младен Маринов води в София-област, а Георг Георгиев – в Перник.

"Продължаваме Промяната – Демократична България"

ПП-ДБ все още не са обявили официално листите си.

По информация на БНТ "Продължаваме Промяната" Асен Василев ще бъде водач в Пловдив-град и в Хасково.

Бившият премиер Николай Денков повежда листата на столичния 23-и МИР, както и тази в Благоевград.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев ще бъде водач в 24-и МИР, а за 25-и столичен район се очаква листата да оглави Бойко Рашков.

Надежда Йорданова ще бъде водач в Русе. Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов, както и председателят на ДСБ Атанас Атанасов се очаква да участват, но да не водят листи.

"Възраждане"

"Възраждане" отива на предстоящите парламентарни избори само с две промени във водачите на листи - в Силистра и в Търговище, където на предишния вот не са успели да вкарат народен представител. Това съобщи председателят на партията Костадин Костадинов на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

В Силистра ще води Марин Николов, който е председател на местната ни организация, а в Търговище - Емил Борисов, който отскоро е в редовете на нашата структура в Антоново, посочи той. По отношение на другите водачески места нямаме изненади, добави лидерът на "Възраждане".

Костадинов обяви, че както досега, ще води листите във Варна и в 25-ти Многомандател избирателен район (МИР) - София. Заместник-председателят на партията Цончо Ганев ще води в Бургас и в 23-ти МИР-София. Другият заместник-председател - Петър Петров, традиционно води листите в Монтана и в 24 МИР - София, каза лидерът на "Възраждане".

Цвета Рангелова е начело на листата в Благоевград, Ангел Янчев - във Велико Търново, Вера Александрова - във Видин, Ивайло Папов - във Враца. Даниел Петров ще е водач на листата в Габрово, Константина Петрова - в Добрич, Георги Георгиев - в Кърджали и в Хасково, Димчо Димчев - в Кюстендил, Ивелин Първанов - в Ловеч и в Плевен, Стоян Таслаков - в Пазарджик, Димо Дренчев - в Перник. Ангел Георгиев е водач в Пловдив град и в Смолян, Кръстьо Врачев – в Пловдив област, Златан Златанов - в Русе, Климент Шопов – в Сливен, Ангел Славчев – в София област, Искра Михайлова - в Стара Загора, Веселин Вешев - в Раздрад и в Шумен, и Никола Димитров - в Ямбол.

"Движение за права и свободи"

ДПС обяви водачите си: Делян Пеевски повежда в Благоевград, Калин Стоянов в София-област

Станаха ясни ключовите водачи на листите на „Движение за права и свободи“ (ДПС) за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Лидерът на партията Делян Пеевски застава начело в 1-ви МИР – Благоевград. Листата в региона е максимално попълнена и включва 22-ма кандидати. Веднага след Делян Пеевски е позициониран Джевдет Чакъров.

Пълният състав на кандидатите за Благоевград включва още: Арбен Мименов, Феим Иса, Мехмед Вакльов, Радослав Ревански, Фатима Йълдъс, Фазли Ролев, Ибраим Зайденов, Хамид Даутев, Милена Бунцева, Суат Кунгьова, Васил Башов, Величка Манолска, Ибрахим Пингов, Здравко Заимов, Мюдюн Юсеин, Денис Узунов, Иман Вакльова, Росица Медарова, Мартина Траянова и Христо Пешев.

Разпределение на водачите в София и региона

Партията обяви и водещите си имена за столицата и Софийска област:

София-област: Листата се повежда от Калин Стоянов.

23-ти МИР (София): Водач е Емилия Кехайова.

24-ти МИР (София): Начело застава Рахим Юмерефенди.

25-ти МИР (София): Водач на листата е Андрей Георгиев.

Стефка Костадинова напуска БОК: Световната рекордьорка влиза в политиката от листата на ДПС

Легендата на българския и световния спорт Стефка Костадинова официално обяви, че слага край на своето над 20-годишно управление на Българския олимпийски комитет (БОК). Решението идва в момент на патова ситуация в централата и бележи нов етап в живота на атлетката – тя влиза в надпреварата за народни представители на предстоящите избори като кандидат от „Движение за права и свободи“ (ДПС).

Една епоха в спорта: Коя е Стефка Костадинова?

Преди да се посвети на административната и политическата кариера, Костадинова записва името си със златни букви в историята на световната лека атлетика. Тя е символ на човешките възможности и една от най-доминиращите фигури в дисциплината скок на височина.

Върхово постижение: Повече от 37 години тя е притежателка на световния рекорд в скока на височина – 209 см, поставен на Световното първенство в Рим през 1987 г.

Олимпийски триумф: Костадинова е олимпийска шампионка от Атланта (1996) и сребърна медалистка от Сеул (1988).

Световна доминация: Тя е двукратна световна шампионка на открито и петкратна световна шампионка в зала. Избирана е за Спортист №1 на България четири пъти.

Управление в БОК: От 2005 г. досега тя заемаше поста председател на Българския олимпийски комитет, наследявайки Иван Славков. Под нейно ръководство България премина през редица олимпийски цикли, запазвайки мястото си в световния елит.

БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

„БСП-Обединена Левица” утвърди водачите си: Опитни юристи и бивши министри влизат в битката

Националният съвет на БСП завърши процеса по подреждане на листите на лявата коалиция. Стратегията на обединението залага на комбинация от дългогодишни парламентаристи, представители на коалиционните партньори и експерти с административен опит.

Ключови водачи и знакови имена:

Крум Зарков – Поема лидерската роля в два ключови района: Бургас (2 МИР) и София (24 МИР). Бившият правосъден министър и секретар на президента остава една от най-разпознаваемите фигури в лявото пространство.

Татяна Дончева – Председателят на „Движение 21“ повежда листата в Пловдив-град (16 МИР), внасяйки своя дългогодишен парламентарен и юридически опит в кампанията.

Владимир Маринов – Заместник-председателят на ПП АБВ е водач в Силистра (20 МИР). Той е бивш народен представител и настоящ председател на Общинския съвет в Родопи.

Гергана Алексова – Бившият заместник-министър на труда и социалната политика и експерт в транспортния сектор оглавява листата в Търговище (28 МИР).

Валери Жаблянов – Бившият заместник-председател на Народното събрание повежда социалистите в Шумен (30 МИР).

Д-р Десислав Тасков – Известният варненски лекар и бивш депутат застава начело в родния си град Варна (3 МИР).

"Има Такъв Народ"

Ясни са водачите на листи и на "Има такъв народ".

Лидерът на партията Слави Трифонов води в Плевен, председателят на парламентарната група Тошко Йорданов е водач в Пловдив-област, а Станислав Балабанов – в Пловдив-град.

Парламентарна група "Алианс за права и свободи"

Към момента официалният състав на кандидатските листи на политическата формация за предстоящия предсрочен вот все още не е публично оповестен. Съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК), крайният срок за регистрация на кандидатите в съответните Районни избирателни комисии изтича в 17:00 часа на 17 март 2026 г. Очаква се финалното подреждане на имената да стане ясно непосредствено преди регистрацията им в РИК.

ПП МЕЧ

Политическа партия МЕЧ („Морал, единство, чест“) е в процес на финализиране на своите кандидатски листи за предстоящия предсрочен вот. Въпреки че пълният състав на кандидатите по всички райони все още не е публично оповестен в цялост, лидерът на формацията Радостин Василев вече обяви ключовите позиции.

Във Фейсбук Радостин Василев обяви, че ще е водач в 25-и МИР в София, адвокат Христо Расташки в 23-и МИР, а Красимир Манов в 24-и МИР.

"Величие"

Партия „Величие“ вече официално внесе своите документи и над 11 000 подписа в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите парламентарни избори. Формацията, чийто идеолог е Ивелин Михайлов, дава заявка за засилено присъствие в следващия парламент, като залага на лица, които определя като „нови за политиката“.

„Прогресивна България“

Коалиция "Прогресивна България", която обединява политическите сили около президента Румен Радев (януари 2017 г. – януари 2026 г.), зaлага на стратегията на "златния отбор", като издига в ключови региони утвърдени спортни легенди и световни рекордьори, които да пренесат шампионската дисциплина в българската политика.

Самият лидер оглавява списъците във 2 МИР Бургас и 25 МИР София, пише NOVA.

Ето и пълния списък с водачите:

Росица Карамфилова – еколог, 1 МИР Благоевград

Румен Радев – президент на България (2017-2026 г.) , 2 МИР Бургас / 25 МИР София

д-р Илин Димитров – бивш министър на туризма, 3 МИР Варна

проф. д-р Янка Тянкова – юрист, 4 МИР Велико Търново

майор инж. Цветомир Цветанов – Началник на Военно окръжие – Видин, 5 МИР Видин

арх. Иван Шишков – бивш министър на регионалното развитие, 6 МИР Враца

Николай Косев – предприемач, 7 МИР Габрово

Румен Мунтянов – бивш заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на Генерал Тошево, 8 МИР Добрич

Иван Демерджиев – бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, 9 МИР Кърджали

Явор Гечев – бивш министър на земеделието, 10 МИР Кюстендил

Ивет Горанова – олимпийски шампион по карате, 11 МИР Ловеч

Димитър Петров – юрист, 12 МИР Монтана

Гълъб Донев – служебен премиер (2022 – 2023 г.), 13 МИР Пазарджик

Петър Витанов – експерт "Международни отношения", 14 МИР Перник

Димитър Здравков – експерт по образованието и иновации, 15 МИР Плевен

Владимир Николов – бивш капитан на националния отбор по волейбол, 16 МИР Пловдив-град

ген. Иван Лалов – заместник-командващ на Съвместното командване на силите, 17 МИР Пловдив-област

Маломир Власов – предприемач, 18 МИР Разград

арх. Живка Бучуковска – архитект, 19 МИР Русе

Слави Василев – журналист, 20 МИР Силистра

Весела Момчева-Таун – предприемач, 21 МИР Сливен

Петър Стойчев – спорт, 22 МИР Смолян

д-р Михаела Доцова – юрист, 23 МИР София

Стефан Белчев – финансист, 24 МИР София (район Подуяне)

проф. Румен Миланов – експерт "Сигурност", 26 МИР Софийска област

Александър Пулев – финансист, 27 МИР Стара Загора

инж. Илко Илиев – предприемач, 28 МИР Търговище

Димитър Стоянов –полковник във Военновъздушните сили, 29 МИР Хасково

д-р Явор Плашилски – лекар, 30 МИР Шумен

Енчо Керязов – артист, 31 МИР Ямбол

Ивет Горанова оглавява листата на „Прогресивна България“ в Ловеч

Ивет Горанова е водач на листата за народни представители в 11-и МИР Ловеч от името на „Прогресивна България“. Тя е на 26 години и е олимпийски шампион по карате от Игрите в Токио 2020 г.

Професионалният ѝ път е свързан със системата на Министерството на вътрешните работи, като до момента е част от състава на Академията на МВР. Притежава висше образование от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, където е придобила бакалавърска степен по „Икономика на търговията“ и магистърска степен по „Мениджмънт на търговската дейност“.

Спортната кариера на Горанова включва титлата „Спортист на годината на България“ (2021 г.), златен медал от Европейски олимпийски игри, както и отличия от световни и европейски първенства. Тя е многократен балкански и републикански шампион. Владее английски език.

Владимир Николов оглавява листата на „Прогресивна България“ в Пловдив-град

Владимир Николов е водач на листата за народни представители в 16-и МИР Пловдив-град от името на политическа формация „Прогресивна България“. Той е на 48 години и е прекарал 38 години в професионалния волейбол.

Професионалната му биография включва дългогодишен стаж като капитан на националния отбор по волейбол на България, с който е носител на отличия от световни и европейски първенства. Николов притежава 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител във волейболен клуб „Левски“, където отговаря за администрацията, детско-юношеската школа и професионалния състав.

Завършил е висшето си образование в Националната спортна академия (НСА) със специалност „Учител и треньор“. Владее пет чужди езика: английски, френски, италиански, руски и сръбски. Женен е и има четири деца.

Петър Стойчев оглавява листата на „Прогресивна България“ в Смолян

Петър Стойчев е водач на листата за народни представители в 22-ри МИР Смолян от името на „Прогресивна България“. Той е на 49 години и притежава опит в държавната администрация като служебен министър на младежта и спорта през 2013 г.

Спортната му кариера е свързана с плувния маратон, където е носител на Световната купа в 11 поредни години. Той е световен и европейски шампион, както и първият българин, приет в Международната зала на плувната слава в САЩ. Стойчев е участвал в четири поредни летни олимпийски игри, като на Олимпиадата в Пекин през 2008 г. е знаменосец на българската делегация.

Има защитена докторска степен по „Теория и методология на спортната наука“ и е магистър по „Спорт за високи постижения“ от НСА „Васил Левски“. Завършил е и специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Владее английски и руски език. Женен е и има две деца.

Енчо Керязов оглавява листата на „Прогресивна България“ в Ямбол

Енчо Керязов е водач на листата за народни представители в 31-ви МИР Ямбол от името на „Прогресивна България“. Той е на 52 години и притежава административен опит като заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат.

Професионалната му биография е свързана с постижения в областта на цирковото изкуство и спорта. Керязов е национален състезател по спортна акробатика и световноизвестен еквилибрист. Носител е на отличието „Сребърен клоун“ от международния фестивал в Монте Карло, както и на наградата „Златен век“ и Почетния знак на Президента на Република България. Той е създател на фондация „Енчо Керязов“, подкрепяща талантливи деца, и продуцент на спектакъла „Нощ на звездите“.

Завършил е висшето си образование в Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски“. Владее английски и руски език. Разведен е.

Остават часове до края на регистрацията: Партиите влизат в решителната фаза преди вота

Процесът по регистрация на кандидатите за народни представители навлиза в своята финална фаза. Политическите формации разполагат с време до 17:00 часа на 17 март 2026 г., за да внесат своите пълни листи в съответните Районни избирателни комисии (РИК).

След изтичането на този краен срок следват две ключови процедури:

На 18 март: Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли жребия за определяне на номерата, под които партиите и коалициите ще фигурират в интегралната бюлетина.

На 20 март: Официално се открива предизборната кампания, с което се дава старт на едномесечната агитация.