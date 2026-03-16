Свят

Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

66-годишната Фъргюсън не е засичана от декември 2025 г., когато присъства на кръщенето на едногодишната си внучка Атина. Близки до нея източници потвърждават, че в момента тя вероятно се намира в чужбина, където обмисля следващите си ходове

16 март 2026, 11:38
Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал
Източник: БТА

С лед принудителното напускане на „Роял Лодж“ и ареста на бившия ѝ съпруг – принц Андрю – на 19 февруари 2026 г., Сара Фъргюсън буквално потъна в дън земя. Бившата херцогиня на Йорк до голяма степен изчезна от публичното пространство, оставяйки след себе си редица въпроси, пише HOLA!

66-годишната Фъргюсън не е засичана от декември 2025 г., когато присъства на кръщенето на едногодишната си внучка Атина (дъщеря на принцеса Беатрис). Близки до нея източници потвърждават, че в момента тя вероятно се намира в чужбина, където обмисля следващите си ходове. През последните месеци Фъргюсън е забелязвана в престижни уелнес центрове в Европа. Според информация на „Дейли Мейл“, тя е пребивавала в клиниката Paracelsus Recovery в Швейцария от края на декември до края на януари, а през февруари е посетила Ballyliffin Lodge & Spa в Донигал, Ирландия.

Появиха се и непотвърдени данни, че херцогинята е прекарала известно време в ОАЕ и Катар. Изгонването ѝ от „Роял Лодж“ сложи край на дългогодишното ѝ съжителство с Андрю, който в момента обитава имението Сандрингам. Въпреки че се твърди, че Фъргюсън търси нов дом в района на Уиндзор, тя категорично е изразила желание да живее самостоятелно, вместо да се присъедини към бившия си съпруг.

  • Финансови трусове и призраци от миналото

Последните месеци бяха белязани от сериозни финансови предизвикателства за Сара. Твърди се, че тя е получила серия от откази за мащабен договор за издателска дейност в САЩ на стойност 1,75 милиона долара – проект, чрез който се надяваше да капитализира публичния си образ. Миналото също продължава да я преследва; Фъргюсън вече публично призна, че е приела 17 500 евро от покойния Джефри Епстийн през 2011 г.

Докато Сара се опитва да навигира в този труден период, дъщерите ѝ – 37-годишната принцеса Беатрис и 35-годишната принцеса Юджини – продължават да живеят в Лондон чрез частни договори за наем с крал Чарлз III.

Беатрис пребивава основно в Оксфордшир, но разполага с апартамент в двореца „Сейнт Джеймс“, докато Юджини използва „Айви Котидж“ в двореца „Кенсингтън“ като своя столична база. Според запознати, сестрите се опитват да балансират ролите си в кралското семейство на фона на неспиращия медиен натиск. По-рано изданието People съобщи, че титлите и позициите на двете принцеси са останали непроменени, дори след като Андрю се отказа от своите кралски звания през октомври 2025 г. Семеен приятел коментира, че те държат на кралския си статут като на ключова част от своята идентичност.

  • Една кариера под въпрос

През годините Сара Фъргюсън успяваше да поддържа висок профил чрез медийни изяви и професионални ангажименти. Тя бе кореспондент на предаването „Today Show“ по NBC, автор на популярни детски книги като „Little Red“ и „Tea for Ruby“ и редовен гост в ефира на ITV в шоуто „Loose Women“.

Херцогинята не се свени и от тежки интервюта – тя седна два пъти срещу Опра Уинфри: веднъж след развода си и втори път след скандала с тайните плащания, свързани с Андрю. Тези изяви демонстрираха способността ѝ да оцелява под светлината на прожекторите и обществения контрол.

Днес обаче бъдещето на Фъргюсън изглежда несигурно. Благотворителните ѝ организации, сред които Sarah's Trust, Julia's House и фондацията за изследване на алергиите „Наташа“, са затворени. Следващият ѝ ход ще бъде решаващ – не само за собствения ѝ живот, но и за начина, по който обществото ще възприема дъщерите ѝ и разтърсеното семейство Йорк оттук нататък.

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 14 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 15 часа
Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 15 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 13 часа
