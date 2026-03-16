Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял“ два пъти с 200 км/ч за един час

Ш офьор на 21 години от сливенско село, с установени множество преди това нарушения на пътя, остана без лек автомобил и без шофьорска книжка, след като полицията в Сливен го хвана да кара два пъти с 200 километра в час в рамките на час.

Нарушението е установено на път І-6 близо до разклона за село Бинкос с камера за контрол на скоростните режими.

На 8 март в 20.55 часа полицията в Сливен е заснела лек автомобил, който се движи в посока град Казанлък със скорост 200 км в час при ограничение 90 км в час. В 21.44 часа на същото място автомобилът е засечен в посока Сливен със скорост 189 км в час.

Водачът веднага е установен. Това е 21-годишен млад мъж от село Чинтулово. За това нарушението са му съставени и връчени два акта на обща стойност 2100 лева, шофьорската книжка му е отнета и автомобилът е спрян от движение. Той има три години стаж зад волана, като за този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, 12 от които е заплатил.

От ОД на МВР-Сливен информират още, че по време на контрола, осъществен на 8 март, са заснети още 5 високи скорости. Водачите са санкционирани.