Коалицията на Румен Радев обяви водачите на листите си

16 март 2026, 12:30
Източник: БГНЕС

К оалицията на Румен Радев „Прогресивна България“ представи водачите на листите си. Самият лидер оглавява списъците във 2 МИР Бургас и 25 МИР София, пише NOVA.

 

Ето и пълния списък с водачите:

Росица Карамфилова – еколог, 1 МИР Благоевград

Румен Радев – президент на България (2017-2026 г.) , 2 МИР Бургас / 25 МИР София

д-р Илин Димитров – бивш министър на туризма, 3 МИР Варна

проф. д-р Янка Тянкова – юрист, 4 МИР Велико Търново

майор инж. Цветомир Цветанов – Началник на Военно окръжие – Видин, 5 МИР Видин

арх. Иван Шишков – бивш министър на регионалното развитие, 6 МИР Враца

Николай Косев – предприемач, 7 МИР Габрово

Румен Мунтянов – бивш заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на Генерал Тошево, 8 МИР Добрич

Иван Демерджиев –  бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, 9 МИР Кърджали

Явор Гечев – бивш министър на земеделието, 10 МИР Кюстендил

Ивет Горанова – олимпийски шампион по карате, 11 МИР Ловеч

Димитър Петров – юрист, 12 МИР Монтана

Гълъб Донев – служебен премиер (2022 – 2023 г.), 13 МИР Пазарджик

Петър Витанов – експерт "Международни отношения", 14 МИР Перник

Димитър Здравков – експерт по образованието и иновации, 15 МИР Плевен

Владимир Николов – бивш капитан на националния отбор по волейбол, 16 МИР Пловдив-град

ген. Иван Лалов – заместник-командващ на Съвместното командване на силите, 17 МИР Пловдив-област

Маломир Власов – предприемач, 18 МИР Разград

арх. Живка Бучуковска – архитект, 19 МИР Русе

Слави Василев – журналист, 20 МИР Силистра

Весела Момчева-Таун – предприемач, 21 МИР Сливен

Петър Стойчев – спорт, 22 МИР Смолян

д-р Михаела Доцова – юрист, 23 МИР София

Стефан Белчев – финансист, 24 МИР София (район Подуяне)

проф. Румен Миланов – експерт "Сигурност", 26 МИР Софийска област

Александър Пулев – финансист, 27 МИР Стара Загора

инж. Илко Илиев – предприемач, 28 МИР Търговище

Димитър Стоянов –полковник във Военновъздушните сили, 29 МИР Хасково

д-р Явор Плашилски – лекар, 30 МИР Шумен

Енчо Керязов – артист, 31 МИР Ямбол

По темата

11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял“ два пъти с 200 км/ч за един час

Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял“ два пъти с 200 км/ч за един час

Последният свидетел, видял Джон Ф. Кенеди-младши жив, е имал лошо предчувствие преди фаталния полет

Последният свидетел, видял Джон Ф. Кенеди-младши жив, е имал лошо предчувствие преди фаталния полет

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 15 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 16 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 16 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 14 часа
Самолети цистерни от САЩ пристигнаха в Румъния за участие в конфликта в Близкия изток

Самолети цистерни от САЩ пристигнаха в Румъния за участие в конфликта в Близкия изток

България Преди 37 минути

Самолетите са пристигнали със съответния придружаващ персонал от военни

Как всяка зодия разбива сърца и кой го прави най-често

Как всяка зодия разбива сърца и кой го прави най-често

Любопитно Преди 47 минути

Астролозите са класирали зодиите, които най-често разочароват във връзките. Този списък може да ви помогне да разберете по-добре партньорите и любимите си хора

„Мълчанието пази лъжата“: Майка засне рани по тялото на сина си, които липсват в експертизата за „Петрохан - Околчица“

„Мълчанието пази лъжата“: Майка засне рани по тялото на сина си, които липсват в експертизата за „Петрохан - Околчица“

България Преди 1 час

Майката на Николай Златков разпространи снимки на рани, които липсват в експертизата, и разкри данни за два проектила в черепа му. Близките на шестимата загинали настояват за независима компютърна томография на телата, за да пробият месеците на информационно затъмнение и съмнения за манипулация на разследването

<p>ДПС представи кандидатите си за изборите на 19 април</p>

Стефка Костадинова в листите на ДПС

България Преди 1 час

Костадинова загуби изборите за нов управленски мандат на БОК на 19 март 2025 година

Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Свят Преди 1 час

66-годишната Фъргюсън не е засичана от декември 2025 г., когато присъства на кръщенето на едногодишната си внучка Атина. Близки до нея източници потвърждават, че в момента тя вероятно се намира в чужбина, където обмисля следващите си ходове

Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци

Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци

България Преди 1 час

На мястото има задимяване

<p>Зарков: От БСП ще ангажираме всичките си сили, за да пазим всеки глас, изразен почтено</p>

Крум Зарков: От БСП ще ангажираме всичките си сили, за да пазим всеки глас, изразен почтено

България Преди 1 час

Щом някой си продава гласа, има друг, който го купува, каза той

Малкият принц Уилям с родителите си принц (сега крал) Чарлз и принцеса Даяна през 1983 г.

Невиждана снимка на принцеса Даяна: Принц Уилям трогна в Деня на майката

Любопитно Преди 1 час

Непоказваното досега изображение от личния архив на семейството, показва Даяна с двегодишния Уилям през 1984 г.

<p>Репортаж от най-мразената база в света: Истината за HAARP, който &bdquo;подлуди&ldquo; интернет</p>

Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет

Свят Преди 1 час

Докато конспираторите вярват, че HAARP командва времето и извънземните, хората в базата се обучават как да не бъдат нападнати от фанатици и крият имената си от страх

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Свят Преди 1 час

Машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Пекин подчертава, че разполага с достатъчно енергийни ресурси, въпреки ограниченията върху потока на петрол през Ормузкия проток и натиска от страна на САЩ

<p>Част от пенсиите за април идват с допълнителни 20 и 50 евро</p>

НОИ изплаща великденските надбавки с априлските пенсии

България Преди 2 часа

Добавките ще бъдат включени заедно с пенсиите за април 2026 г.

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 2 часа

Макар че в нощта на „Оскар“-ите всички погледи бяха насочени към Тимъти Шаламе, неговата приятелка Кайли Дженър също успя да привлече вниманието. Тя впечатли с огнено червена изрязана рокля и 200 карата диаманти

Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026

Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Хъдсън се появи с диаманти за 35 млн. долара, а наситените цветове от Chanel и Louis Vuitton и изящните флорални мотиви от Dior и Givenchy белязаха най-престижния червен килим в Холивуд

<p>Опасна болест&nbsp;край Велико Търново, карантинираха лозя</p>

Опасна болест заплашва лозята край Велико Търново

България Преди 2 часа

БАБХ постави под карантина 20,66 ха лозови масиви

Как мисия в Украйна разкри Банкси

Как мисия в Украйна разкри Банкси

Свят Преди 2 часа

Мистерията „Банкси“ приключи: разследване на Ройтерс идентифицира художника като 51-годишния Робин Гънингам. Творецът се крил години под масовото име Дейвид Джоунс. Доказателствата включват признания пред NYPD и кадри от негови мисии в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Домашен пилинг – захар, кафе и папая са тайният ключ към красотата

Edna.bg

Блясък, пера и кристали: Роклите от Оскарите, за които всички говорят

Edna.bg

Грациите ни с открита тренировка преди Световната купа в София

Gong.bg

Историческа нощ! Собственик на клуб от Висшата лига с "Оскар"

Gong.bg

840 евро за вода: Защо домакинства от София получиха шокиращи фактури

Nova.bg

Два пъти в рамките на час: Заловиха млад водач да шофира с близо 200 км/ч в Сливенско (СНИМКА)

Nova.bg