Коалицията на Румен Радев обяви водачите на листите си

К оалицията на Румен Радев „Прогресивна България“ представи водачите на листите си. Самият лидер оглавява списъците във 2 МИР Бургас и 25 МИР София, пише NOVA.
Ето и пълния списък с водачите:
Росица Карамфилова – еколог, 1 МИР Благоевград
Румен Радев – президент на България (2017-2026 г.) , 2 МИР Бургас / 25 МИР София
д-р Илин Димитров – бивш министър на туризма, 3 МИР Варна
проф. д-р Янка Тянкова – юрист, 4 МИР Велико Търново
майор инж. Цветомир Цветанов – Началник на Военно окръжие – Видин, 5 МИР Видин
арх. Иван Шишков – бивш министър на регионалното развитие, 6 МИР Враца
Николай Косев – предприемач, 7 МИР Габрово
Румен Мунтянов – бивш заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на Генерал Тошево, 8 МИР Добрич
Иван Демерджиев – бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, 9 МИР Кърджали
Явор Гечев – бивш министър на земеделието, 10 МИР Кюстендил
Ивет Горанова – олимпийски шампион по карате, 11 МИР Ловеч
Димитър Петров – юрист, 12 МИР Монтана
Гълъб Донев – служебен премиер (2022 – 2023 г.), 13 МИР Пазарджик
Петър Витанов – експерт "Международни отношения", 14 МИР Перник
Димитър Здравков – експерт по образованието и иновации, 15 МИР Плевен
Владимир Николов – бивш капитан на националния отбор по волейбол, 16 МИР Пловдив-град
ген. Иван Лалов – заместник-командващ на Съвместното командване на силите, 17 МИР Пловдив-област
Маломир Власов – предприемач, 18 МИР Разград
арх. Живка Бучуковска – архитект, 19 МИР Русе
Слави Василев – журналист, 20 МИР Силистра
Весела Момчева-Таун – предприемач, 21 МИР Сливен
Петър Стойчев – спорт, 22 МИР Смолян
д-р Михаела Доцова – юрист, 23 МИР София
Стефан Белчев – финансист, 24 МИР София (район Подуяне)
проф. Румен Миланов – експерт "Сигурност", 26 МИР Софийска област
Александър Пулев – финансист, 27 МИР Стара Загора
инж. Илко Илиев – предприемач, 28 МИР Търговище
Димитър Стоянов –полковник във Военновъздушните сили, 29 МИР Хасково
д-р Явор Плашилски – лекар, 30 МИР Шумен
Енчо Керязов – артист, 31 МИР Ямбол