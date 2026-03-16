Не ги докосвайте: Топ 7 най-мръсни предмета в хотелската стая

Х отелите почистват стаите си редовно, но това не означава, че всичко е идеално чисто. Някои предмети се използват от десетки гости и получават по-малко внимание по време на почистването.

Опитните пътешественици знаят, че има определени предмети в стаята ви, които е най-добре да не се пипат или да се борави с тях с изключително внимание. А антибактериалните кърпички са най-добрият ви приятел, когато пътувате.

Опитните туристи съветват да бъдете внимателни и да спазвате прости хигиенни правила. Няколко прости действия могат да помогнат за по-комфортно и безопасно пътуване.

Кои предмети в хотелите не се почистват старателно и какво не бива да се докосва с ръце можете да видите в нашата галерия.