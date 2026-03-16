България

Стефка Костадинова в листите на ДПС

Костадинова загуби изборите за нов управленски мандат на БОК на 19 март 2025 година

16 март 2026, 11:43
Източник: Startphoto.bg

О лимпийската шампонка на скок височина от Атланта 1996 Стефка Костадинова, дългогодишен председател на Българския олимпийски комитет, е приела да бъде включена в листите на партия „Движение за права и свободи“ на предстоящите  на 19 април парламентарни избори, съобщи самата тя в официално изявление.

След повече от 20 години начело на БОК Костадинова обяви намерението си да продължи да работи за развитието на българския спорт и за по-добри условия за младите хора в страната, този път в качеството си на кандидат за народен представител.

В тази връзка тя ще предприеме необходимите действия за прекратяване на правомощията си като председател на БОК, съгласно устава на организацията и действащото законодателство.

Припомняме, че в неделя ДПС обявиха листите си за предстоящия вот.

Лидерът на партията Делян Пеевски повежда листата за Благоевград, а веднага след него е бившият съпредседател на движението Джевдет Чакъров.

Първи в листата за София-област е бившият вътрешен министър Калин Стоянов.

Искра Михайлова ще води листата на ДПС отново в Пазарджик.

В Добрич водач е Ертен Анисова, в Разград - Халил Летифов, а във Видин - Цветан Енчев.

Стефка Костадинова на 60: Златното момиче на България празнува днес юбилей

Стефка Костадинова загуби изборите за нов управленски мандат на БОК на 19 март 2025 година, но след серия от жалби новоизбраното тогава ръководство в лицето на Весела Лечева не беше вписано до разрешаването на казуса, по който все още няма окончателно съдебно становище.

„Повече от 20 години съм начело на Българския олимпийски комитет. За това време, заедно с моите приятели и съмишленици, влагайки сърце и душа, свършихме много работа, за да се гордеем като нация с успехите на България на олимпийската сцена. Награда ми бяха единствено българският химн и разветият трибагреник, както и сълзите от радост в очите на стъпилите на почетната стълбичка феноменални наши спортисти. Не съм търсила друго признание, винаги съм поставяла българския спорт над личните си амбиции и не съм предавала нито хората, които са ми гласували доверие, нито интересите на спорта и обществото. 

Същевременно вярвам, че човек трябва да извърви с достойнство своя път и ако успее да предаде знанията и опита си, както и да допринесе за развитието на спорта и на България като цяло, то не бива да се колебае да вземе трудни решения. Защото животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са ценни, но по-ценно е младото поколение да расте здраво, да има подходящи условия за спорт и държавата да полага нужните грижи за всяко дете и за всеки спортист. Въпроси, които се решават не от спортистите, нито от Председателя на БОК, а чрез политическа воля и от компетентни хора, на които може да се  разчита. 

Водена от това разбиране, за мен настъпва времето да се опитам да бъда полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия „Движение за права и свободи“, която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори. Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста Председател на БОК. 

В тази връзка ще предприема необходимите действия съгласно Устава на БОК и законовата уредба за прекратяване на правомощията ми, като едновремено с това и в интерес на българския спорт, призовавам съществуващите спорове да бъдат решени от страните по тях по начин, който ще позволи Българският олимпийски комитет да продължи да бъде символ на единение и достойна част от световното олимпийско семейство“, се казва в официалното съобщение на Стефка Костадинова.

60-годишната Костадинова е бивша световна рекордьорка в скока на височина. Тя има две световни и една европейска титла на открито и още пет световни и четири европейски титли в зала. Сребърна медалистка е и от Олимпийските игри в Сеул 1988.

Източник: БТА, Димитър Вельов    
Последвайте ни

11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял" два пъти с 200 км/ч за един час

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 15 часа
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 16 часа
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 16 часа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани

България Преди 3 минути

Хасан Адемов: Мина времето, когато пред асансьора на парламента се раздаваха публични средства

България Преди 15 минути

Самолети цистерни от САЩ пристигнаха в Румъния за участие в конфликта в Близкия изток

България Преди 37 минути

Как всяка зодия разбива сърца и кой го прави най-често

Любопитно Преди 47 минути

„Мълчанието пази лъжата": Майка засне рани по тялото на сина си, които липсват в експертизата за „Петрохан - Околчица"

България Преди 1 час

Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Свят Преди 1 час

Пожар в столичния кв. „Дружба" вдигна на крак четири екипа огнеборци

България Преди 1 час

Крум Зарков: От БСП ще ангажираме всичките си сили, за да пазим всеки глас, изразен почтено

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди" интернет

Свят Преди 1 час

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Свят Преди 1 час

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

НОИ изплаща великденските надбавки с априлските пенсии

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026

Любопитно Преди 2 часа

Опасна болест заплашва лозята край Велико Търново

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

